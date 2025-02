Fermare una Carneficina è una Porcata? Così la Presentano i Media. Zelensky, mai Lasciare il Proprio Mestiere…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione tre elementi sugli ultimi sviluppi della situazione geopolitica in Europa orientale. Il primo è un post pubblicato su X (già Twitter) da Il Sofista:

Il secondo è questo articolo di Pro-Memoria:

… JFK … parlò al popolo americano e chiese di mettersi nei panni dei russi

… se vogliamo la pace dobbiamo farlo

… in realtà erano i russi che avevano vinto la guerra

hanno indebolito Hitler e hanno reso possibile per noi marciare su Berlino

… il mondo è di nuovo ad un bivio molto simile ai tempi di mio zio

… i suoi successori lanciarono una guerra dopo l’altra

… l’incessante espansione del nostro esercito

… la guerra infinita

… in Ucraina io aborro la brutalità della Russia, la sanguinosa invasione

… dobbiamo capire che anche il nostro governo ha contribuito

… attraverso ripetute deliberate provocazioni alla Russia fin dagli anni 90

… hanno spinto la NATO ai confini della Russia

… violato la nostra solenne promessa dei primi anni 90

… impegnati di non spostare la NATO di un pollice ad est

… non l’abbiamo spostato di un pollice ad est ma di Mille Miglia e di 14 Nazioni

… circondato la Russia con missili e basi militari

… non avremmo mai tollerato se i russi l’avessero fatto a noi

… il rovesciamento di Vladimir Putin questo è ciò che ha di fatto detto il presidente Biden

… è il nostro scopo in Ucraina … lo smembramento della Federazione Russa

… nulla ha a che fare con l’aiutare l’Ucraina

… l’Ucraina è semplicemente una pedina in una guerra per procura tra Stati Uniti e Russia

… questi guerrafondai nella leadership degli USA

… fanno finta che una guerra nucleare sia vincibile

… le potenze nucleari devono scongiurare quegli scontri che mettono un avversario di fronte alla scelta

tra un umiliante ritirata e una guerra nucleare

… usare Taiwan come una pedina geopolitica allo stesso modo in cui hanno usato l’Iraq, la Siria e ora l’Ucraina

… una vanitosa fantasia di dominio del mondo attraverso uno scontro violento

… politica estera che parla solo di avversari e minacce, alleati e nemici

… narrazioni di bene contro il male che cancellano la complessità

… ci accecano sui motivi legittimi e sui legittimi interessi culturali ed economici … di altri popoli e di altre nazioni

… abbiamo interiorizzato e istituzionalizzato il riflesso di violenza come risposta

… ci ha predisposti a condurre guerre senza fine all’estero

… È questo ciò che vogliamo essere? È questo ciò che i fondatori americani avevano Immaginato?

… troppi di noi pensano che la pace sia impossibile

… che la guerra sia inevitabile

… che siamo attanagliati da forze che non possiamo controllare

… i nostri problemi sono creati dall’uomo e quindi possono essere risolti dall’uomo

… sostituire il circolo vizioso del sospetto con il circolo virtuoso della costruzione della fiducia

… Ci vuole coraggio per fare la prima mossa verso la pace

… ogni passo che faremo inviterà coloro che chiamiamo i nostri avversari a fare un passo in più

… forse non risponderanno in modo gentile o non risponderanno del tutto

… ma almeno sapremo che ci abbiamo provato è anche il mondo intero lo saprà

… oggi L’America ha praticamente interrotto tutti i contatti diplomatici con la Russia

… la comunicazione è di fatto è diventata poco più di uno scambio di minacce e insulti

… Roosvelt ha incontrato Stalin, JFK ha incontrato Kruscev, Nixon ha incontrato Brezhnev, Reagan ha incontrato Gorbaciov

non può Biden incontrare Putin?

… think Thank che sono finanziati dall’industria della Difesa ci esortano a prepararci per l’inevitabile guerra contro la Cina

… una guerra è inevitabile solo se la rendiamo noi inevitabile

… in Ucraina poteva essere stata evitata anche sul tardi … Primavera del 2022

… ufficiali degli USA hanno inviato Boris Johnson

… per far naufragare i colloqui di pace tra l’Ucraina e la Russia

… accordo di pace che avevano già firmato

… la Russia aveva già cominciato a rimuovere le sue truppe dall’area di Kiev

… siamo tutti su un’arca e non possiamo costruirne un’altra. La Terra è un’arca

… quella storia di superiorità che ci raccontiamo in cui l’America è categoricamente buona

e i nostri avversari sono irrimediabilmente malvagi

… Questo è l’esempio che abbiamo impostato noi per tutto il mondo, non c’è da stupirsi che sia stato replicato

… questo tribale pensiero noi contro loro

… sta lacerando il nostro paese e sta lacerando il mondo

… se questo è tutto ciò che vediamo rimarremo bloccati per sempre nella mentalità della guerra

… è qui che il complesso industriale militare vuole tenerci

… che tipo di pace cerchiamo?

… non una pace americana Imposta al mondo tramite le armi da guerra americane

non una pace della tomba o la sicurezza di uno schiavo

… una pace vera, il tipo di pace che rende la vita sulla terra una vita che valga la pena di essere vissuta

… che consenta a popoli e nazioni di crescere e di sperare e di costruire per loro stessi e per i loro figli una vita migliore

… non solo una Pace per il nostro tempo ma una pace per sempre

***

E il terzo è questo post di Francesco Agnoli: