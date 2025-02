Eventi e Incontri. Caccia ai Nazisti. Sarà Vera Informazione? Si0nism0 Ieri e Oggi. Fedeltà in Famiglia.

[1] *OGGI* SABATO 22 FEBBRAIO 2025, 16.00, SAN MARTINO IN RIO (RE), MARCO DE PAOLIS, “CACCIA AI NAZISTI”

Il Pubblico Ministero nei processi per le stragi di Civitella val di Chiana, Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Vinca, presenta il suo libro “Caccia ai nazisti”.

[2] *OGGI* SABATO 22 FEBBRAIO 2025, 18.30, CORREGGIO (RE), “MESSA IN LATINO”

Messa in latino, festiva.PDF allegato. Segnalo anche il sito

http:// summorumpontificumcorreggio. blogspot.com/

Se siete interessati alla Messa in latino a Reggio Emilia scrivete a

messainlatinoreggioemilia@ gmail.com

Messa in latino Correggio sabato 22/2 e venerdì 7/3

1 messaggio

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com>

Ccn: giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

15 febbraio 2025 alle ore

13:00

Si avvisa che il prossimo sabato 22 febbraio alle ore 18.30 verrà celebrata una S. Messa in forma

straordinaria a Correggio. Si segnala inoltre che tale celebrazione, in conformità col vigente diritto canonico, avrà

valore di Messa domenicale.

La successiva celebrazione avverrà venerdì 7 marzo (primo venerdì di quaresima) alle ore 19.

Entrambe le S. Messe, promosse dal nostro gruppo stabile e officiate dal nostro cappellano don Stefano

Manfredini, si terranno presso il santuario della B.V. della Rosa in Correggio, raggiungibile dal viottolo alberato

all’altezza di Viale Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino verrà celebrata alle 19 tutti i

primi venerdì del mese

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) da ottobre ad aprile compresi.

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

***

[3] DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025, 15.30, TANETO (RE), GIORGIO BIANCHI, “SARA’ VERA INFORMAZIONE?”

Giorgio Bianchi segue dal 2013 (non dal 2022) la crisi e la guerra d’Ucraina. Segue la guerra in Siria. Ha seguito il “governo” del covid. Per la conferenza non c’è scritto “prenotazione obbligatoria”, comunque è meglio prenotare alla mail indicata.

[4] DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025, 16.00, REGGIO EMILIA, MARIO ENRICO CERRIGONE, “LE ORIGINI DELLA VIOLENZA NELLA TEORIA DI RENE’ GIRARD”

L’incontro si svolge presso la Parrocchia del Sacro Cuore, quartiere Baragalla.

[5] MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2025, 18.00, BUSTO ARSIZIO (VA), PIERLUIGI STRIPPOLI, “COME POSSO IO NON CELEBRARTI, VITA?”

Sottotitolo “Uomini appassionati alla ricerca scientifica e ancorati al valore inestimabile della vita”. Strippoli da ascoltare.

[6] GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2025, 09.15, ROMA E VIA INTERNET, “LA FEDELTA’ NELLE RELAZIONI FAMILIARI: TRA AMORE E GIUSTIZIA”

Ho dormito, c’era un’iscrizione obbligatoria entro il 7 febbraio. Comunque allego il PDF per conoscenza e segnalo il collegamento

https://www.pusc.it/csgf/ giornata2025

[7] DOMENICA 2 MARZO 2025, 16.30, LONIGO (VI), GIOVANNI LAZZARETTI, “IL SIONISMO IERI E OGGI. IDEOLOGIA, POLITICA, RELIGIONE”

Giornate di Lonigo dell’Osservatorio Van Thuan, col titolo generale “Che fare? Il mondo sta cambiando. La guerra di Gaza, l’arrivo di Trump, la riscossa cristiana”. Comincio io, a Dio piacendo, sul Sionismo. Possibilità di cenare.





TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] MONACO E VESCOVO

Erik Varden, monaco e vescovo di Trondheim, intervistato da Monica Mondo

https://www.tv2000.it/soul/ 2025/02/17/erik-varden/

[2] SPIRITUALITA’ DEI BIMBI ABORTITI

Padre Tognetti su un tema piuttosto insolito. Dio ha certamente accesso all’anima anche quando la situazione del corpo la fa ritenere inaccessibile (basti pensare a Giovanni il Battista nel seno materno, leggere “Vita di San Giovanni Battista” di madre Cecilia Baj). C’è un rapporto tra Dio e l’anima del bimbo che viene abortito?

https://www.youtube.com/watch? v=_IW9EKY9Rk0

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§

