Trump vs Bergoglio. Perché Trump Ha Ragione, e Bergoglio no. Vitantonio Marasciulo.

Trump vs Bergoglio

Ci risiamo. Per gli attenti del discernimento cristiano i tempi in cui viviamo sono un laboratorio di intenso esercizio fra bene e male. Uno dei protagonisti di queste prove è l’attuale pontefice, al quale, apro una parentesi, esprimo l’augurio di rimettersi al più presto in salute. Ecco, uno degli argomenti più cari a Bergoglio è l’immigrazione. E’ un tema a doppio fondo dove c’è spesso la scoperta dell’inganno, come succede nel fondo dei camion o dei container.

Ci ha visto bene il presidente americano Donald Trump, il quale considera l’immigrazione un fenomeno da disciplinare e ordinare sia per tutelare l’ordine pubblico, sia per migliorare i livelli di sicurezza sociale ed economica, oltre che al caos morale e spirituale. Detto ciò Bergoglio ha innalzato contro Trump una diga antagonista. Come è noto, è di questi giorni, i vescovi americani hanno querelato Trump per aver chiuso i rubinetti dei finanziamenti agli organismi che operano per le immigrazioni. Ciò la dice lunga di quanto sia profonda la spaccatura tra Vaticano e l’attuale amministrazione americana guidata da Trump. C’è da chiedersi come mai gli amici democratici americani del Vaticano, di fronte allo tsunami Trump siano rimasti in silenzio, mentre il Vaticano chiama alle armi?

Entriamo nel merito. Riguardo agli immigrati, il punto di vista cristiano recita che tutti indistintamente hanno il diritto d’essere accolti. Ma dentro il fenomeno migranti occorre fare dei distinguo, li poniamo con degli interrogativi:

Possiamo far entrare in un paese occidentale, criminali, delinquenti, malavitosi, che non solo portano la morte con le violenze, con i disordini, con le droghe, ma arrecano anche un danno dal punto di vista morale e spirituale. Il riferimento è che ogni grande città occidentale presenta enclave in mano agli immigrati che si prendono beffe della legge e delle forze dell’ordine. Non solo. Impongono anche che sia tolta la croce nelle scuole e via discorrendo, senza contare che le moschee sono diventati covo di cospiratori di odio contro l’occidente.

Caro Papa non è facile gestire quest’inferno, perché d’inferno si deve parlare, altro che carità, altrimenti si favorisce il diritto di tutelare il MALE. Vi è da dire, a tal proposito, che il Vaticano si è specializzato nella tutela del male, vedi il giubileo cristiano degli LGBT (Piu), in cui si vuole in maniera subdola abolire il principio fondamentale del rapporto fra maschio e femmina, come creato dal Padre della vita; le celebrazioni eucaristiche in sincretismo con le altre religioni; il sacerdozio alle donne; l’odio contro la liturgia del vetus ordo; la benedizione delle coppie omosessuali; l’ingresso degli idoli nel regno di Cristo come il Pachamama e altri feticci che con questa chiesa… non mancheranno di farsi avanti in futuro; le messe nere che si celebrano addirittura in Vaticano; la pedofilia in seno ai preti; il celibato che fa acqua dappertutto; i dogmi e il magistero tradizionale della Chiesa sottoposti a persecuzione per sposare la fede modernista.

Questo non è da ascrivere ad uno scontro di opinioni, e di idee, qui si gioca e si mette a rischio la VERITA’ di CRISTO con un’apparente verità, attraverso la forma ideologica dell’inclusività, che ogni diritto umano è portatore di legittimità. Da qui lo sviluppo del CAOS, tanto caro a satana. Forse ci ha visto bene Trump? Forse Bergoglio gioca al ribasso; forse eleva l’anfibologia a sistema strategico per nascondersi dietro la carità pelosa e far contenti sia il santuario massonico, la cupola delle cupole di Davos e Silicon Valley, attraverso cui ha avuto il placet di sedersi sul soglio di Pietro e al tempo stesso far salve i comandamenti di Dio? Non mi dilungo, sono disgustato.

Vitantonio Marasciulo

