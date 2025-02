The Line, Allevamento Intensivo per Umani. La Costruiscono, in Arabia Saudita. La Distopia è già Qui.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato su Telegram da DerEinzige Italia, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

The line

THE LINE: LA CITTÀ DA 5 MINUTI

Parte di Vision2030, è un progetto distopico in fase di realizzazione che prevede di confinare fino a 9 milioni di persone in una città senza auto, piena di telecamere e priva di libertà.

1) ALLEVAMENTO INTENSIVO PER ESSERI UMANI Si tratta di un progetto sperimentale in Arabia Saudita e che se funzionerà, come riportato sul loro sito, sarà esportato anche in altri paesi. Si chiama The Line perché dovrebbe essere una città a forma di linea che si estende per 170km in lunghezza e 200m in ampiezza, ed è realizzata dallo Stato dell’Arabia Saudita assieme a NEOM, un’organizzazione woke. Il principe dell’Arabia Saudita ha annunciato la costruzione della città con toni trionfalistici spacciandola per una rivoluzione, ma è un vero e proprio allevamento intensivo per esseri umani che dovrebbe ospitare 9 milioni di persone in condizioni pietose: The Line è caratterizzata per la totale assenza di carreggiate e veicoli, che saranno totalmente banditi.

Tutti i servizi saranno disponibili a 5 minuti di camminata e gli unici mezzi disponibili per i cittadini saranno i treni ad alta velocità guidati dall’IA, che sarà usata anche per automatizzare i servizi.

Anche alcuni lavori saranno automatizzati: il trasporto di beni, la sicurezza degli spazi pubblici e la pulizia delle strade saranno tutte affidate a robot.

Sarà vietato anche l’uso di qualsiasi fonte di energia che non sia green, e questo vale sia per le abitazioni che per i servizi industriali.

Un video su Youtube dell’organizzazione NEOM illustra il progetto della città, e per fare una città così stretta vi saranno diversi “piani” gli uni sopra gli altri, la città sarà divisa in moduli e le persone saranno confinate all’interno di mura alte 500m che ospiteranno degli specchi di vetro sulla facciata esterna.

Gli autori di questa distopia hanno anche la faccia tosta di dire che rappresenterà il più alto modo di vivere e il più alto stile di vita mai avuto sulla Terra, come se qualsiasi persona sana di mente voglia essere confinata in un ambiente claustrofobico del genere.

2) SORVEGLIANZA TOTALITARIA Sul sito c’è scritto che tutte le case saranno Smart, i cittadini potranno controllare la luce, l’aria e il riscaldamento tramite app o comandi vocali, e si implementerà totalmente la digitalizzazione. Sarà anche smart city, ossia implementerà sensori e videosorveglianza per monitorare costantemente i cittadini. Il clima, l’illuminazione e i sistemi di sicurezza saranno tutti controllati da IA, così come il sistema di trasporto autonomo che sarà pieno di sensori per tracciare e controllare tutti gli spostamenti dei cittadini. La privacy non esisterà: il sito riporta anche che qualsiasi informazione o dato emerga dalle loro analisi costanti dell’impatto ambientale saranno condivise con centri di ricerca internazionali e con le università. Lo stesso ideatore di The Line la definisce “un laboratorio vivente”.

3) LA STANNO COSTRUENDO DAVVERO Nel leggere queste cose qualcuno potrebbe pensare che si tratta di una distopia da film di fantascienza e che non sarà mai realizzata. Purtroppo non è così. Si stima che per realizzare questo abominio stiano sprecando il 20% di tutto l’acciaio prodotto nel mondo (1, 2, 3). In questo video si può vedere come già nel 2024 abbiano realizzato il cantiere, e più recentemente sono andati al WEF per illustrare come la stanno costruendo e tutto ciò viene riportato in questo video: stanno scavando nel terreno, mettendo le fondamenta e stanno costruendo il primo livello, ritengono che entro la fine di quest’anno potranno già iniziare a costruire il secondo livello verticale, e quando sarà completata la prima fase della costruzione già 300mila persone potranno abitarci.

CONCLUSIONI Verso la fine del video però emerge anche un’altra oscura verità: la sperimentazione che sarà attuata sarà anche sanitaria. Infatti NEOM dichiara che The Line sarà realizzata avendo al centro il sistema sanitario e che sperimenteranno l’uso dell’IA nelle diagnosi e nei trattamenti.

