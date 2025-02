La Visione di Leone XIII, e i Tempi che Stiamo Vivendo. Una Opinione.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, UnaOpinione, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sugli ultimi tempi della Chiesa e del mondo. Questa è la prima parte del piccolo saggio.

Leggendo “ La Persecuzione Sarà l’Ultima Prova della Chiesa …” del mons. Viganó in cui afferma che “La persecuzione predetta dalle Scritture sarà l’ultima battaglia che l’umanità dovrà affrontare, schierandosi con Dio o contro di Lui, e le sorti di quell’epocale scontro sono già segnate dalla vittoria di Cristo sulla Croce … “, mi sono domandato: “Ma quanto durerà ancora?” (sull´esito finale credo che le parole del Monsignore non lascino dubbi nella mia mente). Nessuno realmente lo sa su questa terra e spesso si sente ripetere al riguardo: “Il Diavolo sa che Gli rimane poco tempo”. Quanto tempo dunque? E si tratta solo di tempo o di qualcos´altro?

E cercando di darmi una risposta (faccio giá presente che questo scritto non riuscirá a dare una risposta a questo quesito) mi é venuta in mente innanzitutto la visione avuta da Papa Leone XIII:

https://blog.messainlatino.it/ 2024/10/una-visione- terrificante-e-lorigine.html

secondo cui Papa Leone XIII ebbe una visione nell´anno 1884 nella quale “Satana ha chiesto a Dio il permesso di avere 100 anni per influenzare il mondo come mai era riuscito a fare prima” (1).

Ebbene io credo che tra il ricevere una visione e l´inizio di quanto viene fatto vedere da Dio in quella visione passa sempre del tempo, a volte anche alcuni decenni ed forse anche di piú. Ed ecco che io pongo l´inizio di questo “influenzare il mondo come mai era riuscito a fare prima” di Satana all´incirca nell´anno 1913.

Infatti:

questo é l´anno in cui alcuni giorni prima di Natale e approfittando della distrazione generale (cosí come accade generalmente anche a ridosso dell´estate dove tutti pensano alle vacanze) il Congresso degli Stati Uniti d´America consegnó definitivamente ad una banca appena istitutita e cioé la FED, che era di esclusiva proprietá di privati la prerogativa di emettere l´unica moneta legale in maniera onerosa: in pratica avevano consegnato totalmente, e non si capisce qui quale vantaggio concreto abbia tratto la collettivitá americana da questo atto (ma questo é spessissimo una spia che ti fa capire il livello di corruzione della classe politica), l´intera nazione ai banchieri che, a mio avviso, sono dei diretti emissari del Diavolo (2). Da quel momento si era creata una specie di infallibile catena di trasmissione: qualsiasi cosa avesse fatto il governo degli USA nel bene e nel male, che fosse stato un ospedale o una guerra, doveva pagare di fatto una tangente mascherata da “interesse sul debito” ai banchieri privati (lo stesso discorso valeva per la Banca d´Italia che é privata anche lei, e attualmente con la Banca centrale europea e tutti gli stati europei assoggettati alla moneta Euro … per ogni fucile e missile mandato in Ucraina perché questa continui la guerra, bisogna restituire la somma ed anche pagare gli interessi alla Banca Centrale Europea … e se le entrate tributarie annuali non bastano, gli europei devono restituire il tutto attraverso l´inasprimento delle tasse giá esistenti oppure con l´introduzione di nuove tasse sulle loro ricchezze. Non solo … ma come ha dimostrato la crisi finanziaria del 2008, la Fed ha dato anche del denaro a delle entitá private, p.e. la produttrice di moto Harley-Davidson, senza che il Congresso USA ne sapesse inizialmente nulla. E questo mi fa sopettare che tutte le Banche centrali non siano costrette a dare solo ai Tesori degli Stati, ma possono in qualunque momento dare a chi vogliono (p.e. é immaginabile che lo abbia dato al sig. Soros di cui non si é mai capito da dove abbia preso il denaro per condurre a suo tempo le speculazioni contro la sterlina inglese e la lira italiana). Quindi ogni Stato, sempre a mio avviso, oltre ad aver ceduto la propria sovranitá monetaria (che alla fine porterá ogni cittadino europeo ad essere espropriato dei propri beni a causa degli interessi che si devono dare ai banchieri) si sono messi anche un cappio al collo in quanto i banchieri possono sempre emettere tanta moneta da creare inflazione (e quindi di fatto espropriare ulteriormente) per magari cosí indurre, p.e. un cambio di governo (ed anche altro). Questa viene chiamata dai politici che contano “autonomia dell´istituo di emissione” e viene sempre difesa strenuamente (perché? indovinate un pó).

https://archive.org/details/a- history-of-central-banking- and-the-enslavement-of- mankind-pdfdrive/page/n71/ mode/2up?view=theater (in inglese – libro che tratta anche della Federal Reserve, delle sue origini e di quanto ha funzionato bene per i banchieri).

Ma il decennio 1910-1920 é anche il decennio in cui i Rockfeller, magnati del petrolio, hanno iniziato, attraverso il rapporto Flexner, a fare la guerra contro i prodotti naturali utilizzati come medicinali (si pensi a Hildegard von Bingen) e metodi di guarigione naturali (es.: omeopatia) e ai medici che fino ad allora li avevano utilizzati per guarire le malattie, e a sostituirli con i Loro prodotti sintetizzati; mossa che si puó anche essa in un certo qual modo considerare, qualora un giorno questi prodotti naturali vengano totalmente messi fuori legge … per chi andrá a vivere in una smart-city cosí sará obbligatoriamente, una forma di estorsione sempre a favore dei potentati economici e resa possibile dalla legge:

https://www.lucascialo.it/ medicina-rockefeller-nuovo- ordine/

https://meridianhealthclinic. com/how-rockefeller-created- the-business-of-western- medicine/ (in inglese).

E all´incirca in quel periodo la canapa era studiata e utilizzata anche come un biocarburante. Il fatto che fosse facile da coltivare da chiunque avesse un terreno (con una molteplicitá di usi) e che produca meno residui di altri combustibili (petrolio prima di tutto) la rendeva una temibile concorrente da eliminare a tutti i costi, soprattutto se gli interessi minacciati erano quelli dei signori del petrolio:

https://hempking.eu/en/hemp- fuel-what-is-it/ (in inglese).

Ma anche ogni forma di “libera energia” fu di fatto vietata per costringere l´umanitá a consumare solo energie fossili (anche in vista della futura menzogna del “riscaldamento globale” causato dalle attivitá antropiche, in particolare del CO2 – provate ora, se scoprite un modo per produrre l´energia dal nulla – cosa che é secondo me possibile – a volerla mettere a disposizione dell´umanitá: il giorno dopo state sicuri che la polizia su incarico di chi veramente comanda o chi per essa, verrá a farvi visita per convincervi a desistere ed in ogni caso a sequestrarvi tutto, se vi va bene):

https://geekhistory.com/ content/tesla-tower- wardenclyffe-and-free-energy- myth (in inglese – il progetto di Tesla finí nel 1917 quando tutto quello che aveva costruito finí nelle mani dei suoi finanziatori);

https://www.theguardian.com/ uk-news/2025/jan/15/clean- energy-scientist-lab- destroyed-fire-liverpool (in inglese – e stiamo parlando di oggi; io noto che la notizia é stata data con grande risalto proprio da uno dei principali giornali delle élites … proprio quello che castigó il presidente De Luca quando disse che Halloween era tutta una idiozia. E mi chiedo se questa “casualitá” sia in realtá un aperto avvertimento per scoraggiare chi coltivi idee di questo genere).

E allora? Allora per me i cento anni di inganno (o di “influenza come mai era riuscito a fare prima”) sono iniziati nel decennio 1910-1920: la moneta fiat onerosa privata per fare tutte le guerre possibili e per perseguire tutti gli scopi immorali possibili; il petrolio che é stato fatto apparire come qualcosa di insostituibile per lo sviluppo economico quando giá esisteva la canapa ed esistono tuttora anche altre fonti di energia libera che peró vengono soppresse (il mondo affoga nell´energia … tutto quello che vediamo e ci circonda é energia concentrata, ma di queste si é permessa di sfruttare solo quella che porta dei profitti ai magnati e quelle meno efficienti, leggasi pannelli solari e pale eoliche, appunto per buttare il mondo occidentale in recessione; mi vien quasi da dire che vietare qualsiasi scoperta sull´energia libera equivarrebbe a vietare la scoperta dell´acqua calda per non disturbare i profitti dei banchieri: eppure finora ci sono riusciti); l´introduzione di farmaci sintetici che portano profitti solo a chi ha ingenti capitali da investire e che provocano spessissimo effetti indesiderati e questo al posto delle sostanze naturali che sono piú economiche ed accessibili e che provocano problemi solo se si eccede nella quantiá amministrata. Il tutto naturalmente accompagnato dai mezzi di informazione posseduti dagli stessi potentati economici e questo al fine di far apparire quanto da Loro imposto senza alternative e quindi come qualcosa di inevitabile e comunque collettivamente desiderabile (demonizzando tutto quello che ostacolava i Loro piani).

Se questo non é stato inganno, cosa é stato? E l´umanitá non solo per un secolo ha accettato tutto questo senza fiatare (dissipando le proprie energie fra rivolte studentesche, rivoluzione sessuale, liberazione della donne, inseguimento del successo personale ed altro) ma addirittura si é entusiasmata per i traguardi che la tecnologia umana aveva raggiunto (almeno televisivamente, cosí presumo – vi ricordate della missione sulla luna, e di quando tutti stavamo attaccati al televisore … anche lui un prodotto della tecnologia? E mi chiedo ora, dopo aver visto la bandiera americana che sventolava da sola sulla luna: “Ma veramente qualcosa di umano sta scorazzando su Marte?”) e che prometteva di raggiungere nel futuro … bastava “andare avanti” ed avere fiducia in Loro senza fare alcuna domanda. E questo fino a circa l´anno 2010. E tanto é finito secondo me il tempo concesso da Dio al Diavolo per “influenzare” l´umanitá (un secolo) come il Diavolo avrebbe voluto. Da quel momento sempre piú persone (e io sono fra queste) hanno cominciato a risvegliarsi e a mettere in discussione il modello di sviluppo che era stato proposto/imposto dai banchieri/guerrafondai/ industria farmaceutica ecc. e che era stato fatto apparire come l´unico che potesse esistere ed anche il migliore possibile.

Ma il Diavolo sapeva che il tempo dell´inganno stava per finire e che il Suo piano senza l´inganno non poteva andare avanti. E per questo ha anticipatamente preso delle contromisure al fine di consolidare la propria presa di potere e per rendere impossibile un ritorno alla situazione precedente … e questo anche molto tempo prima per impedire che, al risevegliarsi delle coscienze, il mondo potesse pensare di ricordarsi che Dio esisteva Dio. E qui entrano in scena, secondo me, le parole della Beata Emmerick (morta nel 1824):

https://it.aleteia.org/2022/ 11/12/le-profezie-di-tre- famose-mistiche-sulla-fine- del-mondo

secondo cui Lucifero sarebbe stato lasciato libero di operare per circa 50 o 60 anni prima dell´anno 2000 senza poter peró specificare per quanto tempo … e che un certo numero di demoni sarebbero stati lasciati liberi molto prima in modo da tentare gli uomini – io penso che questi demoni anticipatamente liberati abbiano istituito p.e. la Societá delle nazioni, ma anche la FED americana ed altro.

Ed ecco che sono uscite dalla Sua mente, questo sempre secondo me, l´Organizzazione delle Nazioni Unite, l´Organizzazione Mondiale della Sanitá, il North Atlantic Treaty Organization, l´Unione Europea (con i suoi “valori”), ecc. che, inizialmente presentati al pubblico come strumenti per garantire lo sviluppo, la pace e la concordia fra i popoli e la protezione da minacce militari esterne per quanto riguardava la NATO, ora stanno venendo, secondo me, sempre piú rafforzate e sempre piú palesemente usate per i veri scopi per cui le élites globaliste li hanno istituiti, e cioé come armi di oppressione contro tutta la popolazione mondiale, anzi … contro ogni umano (credo che la recente “piandemia” insegni). Entitá che sono state, a mio avviso, create soprattutto per dare maggior impatto all´opera parallelamente condotta nel frattempo dagli Stati Uniti quale “gendarme della Democrazia nel mondo” (chi si ricorda le parole del ex-presidente iraniano Maḥmūd Aḥmadinežād che spesso chiamava gli Stati Uniti “Il Satana americano”? E secondo me aveva parlato per difetto: altre istituzioni sataniche erano state giá create ma non le aveva ancora individuate), dalla Russia comunista (che, secondo me, ai suoi vertici rimane tuttora tale, anche se si é messa addosso uno spesso velo di Democrazia per meglio ingannare; qualcuno ha notato il simbolo del nuovo rublo digitale? Un cerchio racchiude il tutto … nulla dovrá esistere che sia al di fuori del controllo dei banchieri russi … che tra l´altro sono piú o meno gli stessi che possiedono il dollaro; e poi anche il fondo é rosso … il colore tanto amato dei comunisti) e dalla Cina iper-comunista (3).

Ma anche altro: per esempio si é assicurato attraverso i vaccini ma soprattutto le leggi che lo impongono, il diritto, da sfruttare successivamente, di accedere ad ogni corpo umano al fine di poter iniettargli dentro quello che Gli pareva (fatto diventato evidente ora con i “vaccini Covid-19” – che i vaccini provocassero l´autismo poteva essere piú facilmente negato). Poi ha introdotto il “globalismo” (all´incirca alla fine degli anni ´80) per accelerare l´accerchiamento globale, dal punto di vista economico e sociale, da parte di questo modello di inganno (consumismo, ecc.). E si é servito della corruzione dei governi e, se questa non avesse funzionato, delle guerre per distruggere tutte le economie/realtá economiche nel mondo che funzionavano diversamente e che pur garantivano alla gente del luogo di vivere armoniosamente una propria vita, e questo per far apparire ma soprattutto imporre il Proprio modello (o Loro, se si considera il fatto che i Suoi agenti agiscono per Lui) senza alternative, ecc. (poi ognuno puó completare la lista a modo suo).

A ció si aggiungano gli altri organismi interni alle “Democrazie” istituite per soffocare il dissenso quali (sempre secondo me e qui faccio solo un esempio) gli ordini professionali medici (i cui veri compiti, secondo me, non sono quelli di assicurare una deontologia professionale rispettosa delle persone, ma di soffocare chi cerca di rispettarla ricorrendo anche a delle cure/medicinali alternativi a quelli sintetizzati e che portano dei vantaggi solo a Big Pharma) e soprattutto ai mezzi di informazione (ma anche altro). Ma anche, sempre secondo me, il WEF, la Banca mondiale, i vari Think thank, gli organismi sanitari che dovrebbero proteggere la salute pubblica ma promuovono gli interessi di Big Pharma, le ONG, ed altri. E non poteva certamente mancare per ultimo l´infiltrazione dei Suoi agenti ai vertici della Chiesa cattolica per tentare di rimuovere l´ultimo vero ostacolo ancora esistente (questo tanto per fare degli esempi … chi vuole puó continuare).

Quindi io suddivido i cento e poco piú anni appena passati in tre fasi: una prima fra il (circa) 1910 e il 1940 dove il Diavolo ha operato solo una “influenza” quasi incontrastata mai esercitata prima; una seconda fra il (circa) 1940 e il 2010 dove il Diavolo non solo ha esercitato una influenza quasi incontrastata sulle anime ma ha anche potuto operare quasi indisturbatamente in quanto era libero da delle catene; ed una terza dal 2010 circa dove sia l´influenza incontrastata del Diavolo sia il Suo agire liberamente hanno iniziato ad incontrare una crescente opposizione a causa del risveglio delle anime e che sfocerá alla fine, secondo me, nella divisione della societá in “grano” e “zizzania”.

E poiché una volta preso il potere su una qualsiasi entitá, sia essa una persona, nazione o un´intera umanitá, il Diavolo non vuole andare piú via, ecco che, mi immagino, sta utilizzando il “vaccino” per (tra gli altri scopi) recidere il legame spirituale che corre fra Dio e ciascun singolo umano (conformente a quanto ha predetto R. Steiner). Infatti se non esiste piú un solo umano che chiede a Dio di essere liberato dal Diavolo perché non crede che esista, ecco che Dio, secondo me, non puó piú intevenire in questo senso (e questo anche per il rispetto del “libero arbitrio”). Ecco perché per il Diavolo é imperativo che il “vaccino” sia iniettato a “tutti tutti tutti” (ma anche l´ID, ecc.. I globalisti traducono questo concetto con la parola “inclusivitá”) (4). E tutto questo in previsione del fatto che il tempo in cui l´umanitá si sarebbe fatta ingannare senza opposizione perché credeva che le élites stessero costruendo il migliore dei mondi immaginabili per ogni essere umano sulla terra sarebbe terminato: nel momento del risveglio, secondo i piani del Diavolo, tutta l´umanitá si sarebbe dovuta trovare in una prigione digitale da cui non sarebbe potuta piú sfuggire.

Ma le cose non sono andate cosí: le coscienze umane hanno iniziato a risvegliarsi (una prova é secondo me proprio questo scritto: mai avrei pensato di scrivere qualcosa di simile prima dell´anno 2010) prima del completamento di questo piano (completamento in corso ma che deve ancora avvenire … manca qualche anno/pochi anni secondo i Loro piani) ed hanno iniziato a mettere sempre piú in dubbio le “buone intenzioni” degli ultra miliardari (chi si ricorda dei proclami, durante dei programmi di intrattenimento alla televisione, di quanto fosse “filantropico” il sig. Bill Gates?). Ed incontrando sempre piú resistenza alla realizzazione dei Loro progetti (sono sicuro che gli agenti del Diavolo non si aspettavano alcuna seria reazione contraria ai loro piani in quanto pensavano di avere anestetizzato totalmente l´umanitá: chi di Loro si sarebbe mai sognato che un vescovo fino ad allora appena conosciuto al di fuori della cerchia del Vaticano avrebbe risvegliato l´opinione pubblica mondiale circa la vera natura dei Loro piani?) gli agenti del Diavolo sono stati costretti ad iniziare a scendere le Loro carte, cosí mostrando come la “Democrazia”, cosí come intesa da Loro, non fosse altro che uno strumento di controllo e oppressione globale dei popoli.

E poiché l´opposizione ai Loro piani cresce sempre di piú ogni giorno che passa, ecco che Loro stanno ricorrendo a degli strumenti sempre piú autoritari e coercitivi per imporre la Loro agenda (p.e la lotta alla disinformazione, “l´agenda 2030” od anche il “Trattato pandemico” che, guarda caso doveva essere approvato proprio nei giorni di Natale 2024 o forse anche nel maggio 2025 – cosí mi ricordo di aver letto; qualcuno si é chiesto perché il genocidio in Gaza e altrove stanno avvenendo proprio ora? Forse appunto per distogliere l´attenzione pubblica dall´approvazione del Trattato/Regolamento pandemico che, se approvato, cambierá il corso della vita di ogni umano su questa terra?). Ma anche alzando la posta introducendo l´ideologia LGBT, la menzogna verde riguardante il riscaldamento globale (che secondo me é piú dovuta ad un riscaldamento o meglio … ad una ebollizione mentale che sta avvenendo nei Loro cranii causata dal Loro asservimento al Maligno, anziché all´innalzamento delle temperature medie nel mondo che in realtá si sta raffreddando ) ed altro (chi vuole puó completare la lista).

Come si potrebbe descrivere figurativamente la situazione oggi? Ebbene … io mi immagino una gigantesca piovra nera e maligna che in due o tre secoli é riuscita ad attaccarsi al mondo riuscendo alla fine ad avvolgerlo quasi completamente, succhiando parassitariamente da questa, quanto piú si andava avanti, sempre di piú la sua linfa vitale e che, giá sapendo che le coscienze si sarebbero risvegliate e che quindi la presa avrebbe iniziato a sfuggirgli (credo che a questo punto sia chiaro che quella che si sta combattendo é una battaglia spirituale.. l´aspetto materiale é solo quello che ci é concesso di vedere), si sta vedendo costretta ad avvolgere con sempre piú forza i propri tentacoli e le proprie ventose attorno a questo mondo ormai allo stremo, cosí sperando che la presa non le venga meno e che la vittima rimanga per sempre in suo potere

Ecco … questa é per me la situazione attuale: il mondo si sta risvegliando ma “Satana e gli spiriti maligni che errano per il mondo” (dove stanno realmente se nessuno li vede? Avanzo una risposta alla fine dello scritto) stanno facendo le ultime disperate mosse che rimangono a disposizione per non mollare la presa che pur dovrá avvenire (facendo un´altro paragone: tutte queste azioni sono paragonabili ad un corpo mefitico che sta al punto di esalare l´anima e che, giunto ai suoi ultimi sospiri¸ si sta irrigidendo pur di non abbandonare la vita … afferrando ed avvolgendo con tutto il suo chi gli sta vicino nel tentativo di portare anche questa persona con sé nell´aldilá, piú che nel tentativo di tentare di ancorarsi alla vita, visto che sa che questo abbandono é ormai ineluttabile).

E quindi, secondo me, si sta chiaramente passando da una fase in cui l´umanitá addormentata ha consentito alle élites sataniche di operare senza nessuna o quasi nessuna opposizione ai Loro piani ad una fase di aperta conflittualitá fra le élites sataniche e chi non intende accettare le Loro imposizioni (es.: ID elettronico, moneta elettronica, ecc.). Ma alla fine si arriverá anche a delle vere persecuzioni per chi non intende cedere ai Loro ricatti. E che ci si sta preparando uno scontro epocale lo sanno anche i globalisti (ma noi persone comuni, prima della “piandemia” ancora non ce ne eravamo resi conto) (5).

E dovendo il Diavolo esporsi sempre di piú per imporre le proprie intenzioni “inclusive”, visto che queste sono sempre di piú avversate da un numero cresente di persone, sará alla fine costretto a far emergere in piena luce il “Mistero dell´Iniquitá” … quello che é sempre riuscito a tenere nascosto alle anime su questa terra con l´obiettivo finale di imporre il “Segno della Bestia” nella mano destra o sulla fronte di ciascun umano (o meglio … mi aspetto che l´Iniquitá rivelata sará individuata come tale solo da chi avrá ancora occhi per vedere e intelligenza per intendere … per tutti gli altri rimarrá ancora un “Mistero” su questa terra ed il Diavolo se li porterá con Sé). E secondo me tanto si potrá parlare di “Evidenza dell´Iniquitá”.

E l´ulteriore domanda che mi faccio é: “Ma perché Dio sta consentendo tutto questo?” Credo che il mio scritto: “Il Papa, Giacarta e l’Equipollenza di Tutte le Religioni. …” fornisca una ipotesi assolutamente plausibile e coerente (un´altra non mi pare di vederla):

https://www.marcotosatti.com/ 2024/10/19/il-papa-giacarta-e- lequipollenza-di-tutte-le- religioni-riflessioni-di- unaopinione-seconda-parte/

E qui va fatta un´altra (credo importante) considerazione (a suo tempo dimenticata): se quanto da me ipotizzato nello scritto “Il Papa, Giacarta …” fosse vero, allora per Dio sarebbe prima di tutto importante che le Sue determinazioni vengano portate a compimento (“Tutto é compiuto” disse per ultimo Gesú sulla Croce). E poiché tutto si deve compiere (immaginatevi se a causa del tempo scaduto il Cristo si fosse fermato a metá strada sul Golgota) la conseguenza logica é che il tempo per compierlo, almeno per Dio, passa in secondo piano. Naturalmente é da pensare che il Diavolo non conosca (di questa affermazione peró non sono sicuro) esattamente le intenzioni di Dio e soprattutto, poiché é Dio che decide i tempi, non sappia con precisione quanto tempo gli rimane a disposizione (di questa affermazione sono sicuro). E questo Lo porta ad affrettarsi il piú possibile nel portare a compimento i Propri piani perché il prossimo secondo potrebbe essere il Suo ultimo secondo utile. Epperó questa situazione di urgenza in cui deve operare lo porta a commettere degli errori (e durante la “piandemia questo é diventato evidente: i globalisti si sono malamente esposti facendo capire, a volte apertamente, le Loro intenzioni che non erano, secondo me, necessario che esternassero al momento: il che ha fatto risvegliare molte persone che hanno capito in che tipo di mondo stavano in realtá vivendo e hanno iniziato a prendere delle contromisure … prima di tutto ricordandosi che Dio esiste).

E gli umani possono influenzare in qualche modo tutto questo divenire? Se si pensa che la Madonna aveva chiesto la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, certamente sí. In che senso oramai visto che non é stato fatto? Ed é forse troppo tardi? Qui le parole di Longinus a Gesú mi suggeriscono una risposta (non avendone io alcuna sicura): “Non eri Tu da uccidere fra gli ebrei… Mah!… Io non ti odio… e cercherò di farti soffrire solo il necessario”. Da: https://scrittivaltorta. altervista.org/10/10608.pdf . (attenzione alle parole di Longinus: “Io non ti odio …”. Nel seguito spiego il perché). E qui si capisce che Longinus per far soffrire il meno possibile Gesú cerca di portare il tutto il piú velocemente possibile al termine senza infierire su un corpo esausto laddove puó farne a meno (p.e. ordinando a Simone di Cirene di prendere la croce … affinché il tutto finisse il piú presto e con il minore aggravio possibile per Gesú).

Ecco … credo che noi umani, e questo rientra certamente nelle nostre possibilitá, possiamo (= è un dobbiamo a questo punto per chi si rende conto della gravitá della situazione: il non farlo equivarrebbe a non ostacolare i piani del Diavolo che stanno ormai emergendo in piena luce) pregare Dio affinché al Diavolo venga impedito di sfogare tutta la sua ferocia che prova per tutto ció che Dio ha fatto simile a Sé e che quindi, pur dovendo l´umanitá passare attraverso delle sofferenze simili a quelle che ha dovuto sopportare il Cristo, l´umanitá soffra il meno possibile. E se ció avverrá, appunto per questo credo che Dio abbrevierá “quei giorni perché altrimenti nessun vivente si salverebbe” (Mt 24,22 – ma mi chiedo spesso se lo scritto intenda dire “accorciare i tempi durante il quale il tutto dovrá accadere” oppure veramente “il ciclo di un giorno ed una notte diventerá sempre piú breve … cioé non piú di 24 delle nostre attuali ore ma p.e. di 12 che poi produrrebbe lo stesso effetto; ma il che potrebbe anche significare, io penso, che il tutto potrebbe provocare il malfunzionamento di tutte le intelligenze artificiali oltre al fatto che perché questo succeda qualche evento naturale di natura planetaria ha colpito la Terra). Se si prega corrispondentemente, le forze del Bene saranno costrette (naturalmente volentieri da parte Loro) ad arginare le forze del Male (p.e. risvegliando le coscienze ancor piú velocemente di quanto piú il Diavolo riesca prima ad incatenarle; e quante piú coscienze si risvegliano tanto piú il Diavolo sará impedito nelle Proprie azioni). Questo é quello che forse é mancato soprattutto negli ultimi cento e piú anni: una opposizione attiva fatta soprattutto di preghiera a Dio, alla Madonna e ai Santi ma anche di mancata vigilanza e di attivo intervento nella propria vita quotidiana ed in qualla sociale.

Con queste riflessioni che spero che siano state le piú aderenti possibili alla realtá, spero di aver consegnato nelle mani di ogni lettore di Stilum Curiae un filo che parte da quasi un secolo e mezzo di distanza, passa nella vita di ognuno di noi e poi prosegue verso un futuro ignoto … ma che é certamente non é piú tanto ignoto per chi riesce a vedere in che direzione prosegue necessariamente questo filo. Ed in particolare spero di avere trasmesso questo messaggio (per me vero): che queste azioni del Diavolo che mai sono avvenute prima (“piandemia”, “vaccini modRNA”, lotta alla disinformazione, imposizione dell´ideologia gender, il presunto cambiamento climatico, ID, denaro digitale ed altro) e che sono eseguite con tutta la forza e la malvagitá possibile e questo al fine di incutere la maggiore soggezione possibile nelle anime al fine di indurle alla totale sottomissione ma anche a normalizzare in ognuno di noi il senso del Male che Loro stessi sono e che da sempre ci circonda (“Il mistero dell´Iniquitá é giá in atto …” – San Paolo di Tarso) e che peró si era finora tenuto discretamente nascosto … azioni che mostrano certamente tutta la potenza di cui dispone il Diavolo, devono essere prese in realtá per quelle che sono: degli atti che stanno rivelando la disperazione che il Diavolo sta provando per la prospettiva di perdere definitivamente (o quanto meno … per un lunghissimo tempo) il “contatto” con la sua vittima (il genere umano) da cui ha succhiato parassitariamente le energie vitali fin dal momento in cui l´umanitá ha commesso il c.d. peccato originale (se si capisce in cosa é consistito realmente il peccato originale, sono sicuro che questa affermazione é esatta).

Nel frattempo non posso fare a meno di allinearmi alle convinzioni del Servo di Dio Giorgio La Pira secondo cui la storia del mondo é “Cristocentrica” e soprattutto di commentare anche un´altra parte di questa sua affermazione secondo cui “al metodo della guerra, bisognerà sostituire il metodo della pace: il metodo del negoziato, dell’incontro, della convergenza: cioè il metodo autenticamente umano!”.

E se si pensa che Dio disse al Serpente le seguenti parole: “ Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno ” (Gen 3,15), ecco che mi viene naturale da pensare (e per me é certezza) che chi agisce contro la stirpe della Donna, allora non puó appartenere alla stirpe della Donna. E questo perché é logico aspettarsi che nessun appartenente alla stirpe della Donna agisca contro la propria stirpe in quanto tale. Cosí come c´é da aspettarsi che nessun appartenente alla stirpe del Serpente agisca contro la propria stirpe in quanto tale. Perció deve quindi concludersi che se si agisce contro una stirpe allora si agisce contro una stirpe diversa dalla propria. E poiché Dio cita solo due stirpi e cioé quella della Donna e quella del Serpente, é giocoforza pensare che chi agisce contro la stirpe della Donna deve appartenere necessariamente alla stirpe del Serpente (e viceversa). Ma chi appartiene alla stirpe del Serpente é perché, e questo é una definizione sancita da Dio, ha una “inimicizia” con la stirpe della Donna e questo perché, ormai dovrebbe essere chiaro, la stirpe della Donna é stata fatta a immagine e a somiglianza di Dio. E quindi chi agisce contro la stirpe della Donna in quanto tale, oltre ad appartenere alla stirpe del Serpente deve necessariamente essere anche un “Nemico di Dio” … da questa conclusione non si scappa … questo ci dice Dio attraverso il Vecchio Testamento (forse vuole il Serpente dimostrare indirettamente, attraverso l´insidia al calcagno della stirpe della Donna che é fatta a immagine e somiglianza di Dio, che Dio stesso é imperfetto?). Come si puó riassumere tutto questo? Io risponderei cosí: “Che la stirpe della Donna é tutto ció che di umano esiste sulla terra (con tutti i suoi pregi e i suoi difetti che vanno emendati presso Dio); mentre la stirpe del serpente é tutto ció di disumano che esiste sulla terra” (che presuppone nessuna volontá di emendarsi presso Dio)”.

Ecco … qui mi pare che sia stata raggiunta la prova che chi rifiuta il metodo del negoziato, dell´incontro, della convergenza ma adotta quello della guerra a tutti i costi, che é appunto ció che di piú disumano esista, non é piú di fatto un´appartenente alla stirpe di Eva ma appartiene alla stirpe del Serpente. Detto in altre parole, non puó piú essere considerato umano (e appunto questa umanitá affioró in Longinus, un consumato soldato che si trovava di fronte ad un semplice uomo distrutto nel corpo ma che era per lui, per il senso della profonda ingiustizia che stava per essere compiuta nei suoi confronti anche per mezzo di lui, imperativo aiutare secondo quello che gli era concesso di fare … questo per lui era Gesú … non Dio come si sarebbe reso conto piú tardi. “Io non ti odio” Gli dice e questo perché sapeva inconsapevolmente di avere di fronte a sé un appartenente alla stirpe della Donna … della propria stirpe … della stirpe che era stata fatta ad immagine e somiglianza di Dio. Come confrontare il modo di agire di una tale immensa figura militare (Longinus) che rappresentava in quel momento l´Impero romano … cioé l´entitá politica, economica e militare piú potente che esisteva al momento nel mondo, con la NATO e l´Unione europea che sono anche esse, secondo, me entrambi delle organizzazioni militari (P.c.h.a.t.) e che stanno a cercando in tutte le maniere di scatenare la terza guerra mondiale? Nessun paragone regge: prima si chiamava civiltá, oggi si chiama barbarie.

Qui sta la prova, secondo me, che abbiamo a che fare con dei veri diavoli che usano dei corpi umani per ingannarci: ecco perché nonostante ci siano nessuno li riesce a vedere (e qui le visioni di Papa Leone XIII, della Beata Emmerick ma anche l´installazione della porta dell´Inferno per una mostra al Quirinale di Roma (ed altro), e questo perché secondo me hanno avuto bisogno di rinforzi a causa della crescente opposizione che non li fa piú operare liberamente come fin dal 1940 circa, concordano).

https://giorgiolapira.org/ teologia-della-storia/

Eppure una ultima domanda la vorrei fare (senza peró attendermi una qualche risposta) a tutti coloro che sono entrati nelle societá segrete (ed altre organizzazioni istituite dal Diavolo) con l´impegno di adempiere senza discutere tutti i relativi doveri di appartenenza, in cambio della promessa di fare carriera, di essere ricchi, di avere onori, di apparire potenti, di decidere sulla vita degli altri:

“Cosa si prova ad essere dei Serpenti?”

Ad ognuno i propri pensieri e le proprie risposte.

(Credit immagine: John Martin)

