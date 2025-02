C’Era Due Volte il Papa Francesco. Ma Speriamo che Esca Vivo dal Gemelli. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo piccolo saggio di grande ironia. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: C’ERA DUE VOLTE IL PAPA FRANCESCO

Da bambino un amico di famiglia mi regalò un libretto di Gianni Rodari, “C’era due volte il Barone Lamberto”. Un Barone decrepito assume sei ragazzi per ripetere incessantemente il suo nome su istruzione di un mago egiziano, perché “il nome il cui nome è pronunciato resta in vita”. Il malconcio vegliardo ringiovanisce come Dorian Gray fintanto che i ragazzi ripetono notte e giorno il suo nome: Lamberto, Lamberto, Lamberto, Lamberto, Lamberto…

Mi è tornato alla mente, con un brivido, questa favola geniale mentre compulsavo i resoconti del soggiorno ospedaliero di Francis: è in fin di vita, è gravissimo, ha fatto colazione, ha preso le medicine, letto la versione cartacea di Repubblica, soppresso due ordini religiosi e un paio di dogmi fondamentali, si è fatto due risate con la premier Meloni, insomma il moribondo sta una favola. “Il pontefice è tranquillo e sente la vicinanza in questo momento” delle moltitudini oceaniche che pregano per lui. Francesco, Francesco, Francesco, Francesco, Francesco…

Quando qualcuno ci sta sulle scatole per molto tempo, è inevitabile porsi la domanda fondamentale della vita, ben più di “chi sono, da dove vengo, dove vado”, vale a dire: perché diavolo il Signore non incenerisce Tizio lì dove si trova? Le risposte argute e teologicamente ineccepibili abbondano, ma nessuna è abbastanza convincente da estirpare il quesito dagli abissi della coscienza: tutto giusto, ma perché Tizio respira ancora?

Qualche giorno fa discutevo con mia madre a proposito della nuova moglie di mio padre, un ottuagenario che ha avuto il buon gusto nonché la lungimiranza di divorziare e risposarsi varcata la soglia del 75 genetliaci. L’ultima moglie di mio padre ha la mia età ed è di un’ignoranza, una stupidità, una cattiveria associate ad un aspetto equino davvero pregevoli. Nonostante sia una persona insopportabilmente odiosa (giuro che in questo giudizio non c’è ombra del risentimento), spiegavo alla mia povera mamma che sul piano spirituale, anzi mistico, ho un’opinione altissima di questa donna.

Perché? Perché agli occhi del mio cuore buono e generoso ella ha un merito indiscutibile: gonfia il mio papone di botte come una zampogna. Padellate, bastonate, coltellate, la fattucchiera lo pesta con qualsiasi suppellettile le passi per le mani, con aplomb chirurgico. In altre parole fa quello che la mia nonna paterna, passando per le di lui quattro sorelle maggiori su fino a mia madre, per finire col sottoscritto e il resto della sua numerosa prole, avrebbero dovuto fare e non ha fatto. Picchiarlo ritualmente, a turno e senza sosta, in una sorta di adorazione eucaristica delle legnate.

Bergoglio sta alla Chiesa come questa donna al mio illustre genitore.

È fuor di dubbio che ad un certo punto il buon Bergoglio sublimerà. Affetto da polmonite bilaterale severa – sono certo che abbia fatto tutti i vaccini prescritti dalla Scienza, che hanno funzionato alla grande – nel momento del trapasso in alcuni critici del suo pontificato si farà strada la cupa nostalgia di questo figuro che sta macinando la Chiesa e la fede cattolica nell’ignavia del popolo fedele, il quale coltiva un’idea burattinaia della vita della Chiesa: Bergoglio è il papa legittimo, ci metterà le mani il Signore e via dicendo. Stiamo assistendo ad uno spettacolino dei pupi o, come mi diceva ieri un vecchio amico, “ci hanno ridotti a spettatori delle nostre vite”.

E della nostra fede, aggiungo.

Francis, che ricordiamo giovane picchiatore fuori dalle balere porteñe, è il Colonnello Kurtz di Apocalypse Now che malmena la Chiesa e la fede. Nel suo monologo sull’orrore, Kurtz afferma: “C’è bisogno di uomini con un senso morale… e allo stesso tempo capaci di… utilizzare il loro… primordiale istinto di uccidere. Senza sentimenti, senza passione… senza giudizio… senza giudizio! Perché è il giudizio che ci indebolisce”. Stiamo di fronte Bergoglio come a Kurtz: avremmo il diritto di ucciderlo, non di giudicarlo, invece lo giudichiamo senza ucciderlo.

C’è almeno un motivo per sperare e pregare che Francis non stiri le zampe anzitempo: mi ha confidato un uccellino piuttosto informato che negli USA, nell’ambito del massiccio regolamento di conti che va dallo scandalo USAID alle massicce distorsioni di fondi pubblici a vantaggio, pare, della cosca Biden, un capitolo piuttosto corposo sia dedicato ai retroscena sulle dimissioni di Ratzinger e al ruolo di Bergoglio in quella “primavera cattolica” vagheggiata nelle email fra John Podesta e Hillary Clinton diffuse da Wikileaks. Paccottiglia complottista, senza dubbio. Mentre noi spacchiamo il capello in quattro su questioni di fede, questioni molto più prosaiche premono: l’alluvione di denaro che si è abbattuta sui servi sciocchi del globalismo liberal ha risparmiato la Chiesa?

Forse che no.

Solo un peripatetico delle patologie psichiatriche può negare che Bergoglio sia il servo perfetto di tutto il melmoso pacchetto pseudo-culturale liberal. Non perché sia un liberal egli stesso – Bergoglio non è niente e nessuno, in fondo – ma perché ha colto la natura del potere, che è spirituale. Non sapendo che farsene dell’anima, basta venderla al miglior offerente.

Se Bergoglio muore, con lui muore l’inchiesta che lo vedrebbe al centro di una scandalo biblico. Ergo, non uscirà vivo dal Gemelli, perché troppe persone hanno troppo da perdere.

È un’ipotesi tristanzuola, ci mancherebbe. Lunga vita al Barone Francesco.

