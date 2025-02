L’USAID ha finanziato la stragrande maggioranza dei media “indipendenti” in Ucraina e ha speso i nostri soldi delle tasse per sopprimere la verità.

Nelle ultime settimane l’amministrazione Trump, guidata dai ragazzi DOGE di Elon Musk, ha lavorato duramente per smantellare l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Il processo è stato caotico, per usare un eufemismo. Una voce degna di nota, promossa all’inizio di questo mese sia dal presidente Trump che da Elon Musk, sosteneva che l’USAID aveva speso 50 milioni di dollari in preservativi per Gaza. Ciò si è rivelato falso: non erano stati spesi soldi per preservativi in nessuna parte del Medio Oriente, ed Elon ha poi ammesso di aver commesso un errore. Più o meno nello stesso periodo, investigatori online hanno accusato Politico , il sito di notizie di Washington, di essere segretamente finanziato dall’USAID. Ma neanche questo era vero. In realtà, alcune centinaia di dipendenti pubblici avevano semplicemente acquistato un servizio di nicchia chiamato Politico Pro e fatturato l’acquisto alle rispettive agenzie, come ha sottolineato Isaac Saul la scorsa settimana su The Free Press .

Il caos ha reso molto difficile sapere cosa USAID stava effettivamente finanziando e cosa non stava effettivamente finanziando. Qualsiasi succosa storia sulle abitudini di spesa dell’agenzia che vedi sui social media dovrebbe essere presa con le pinze.

Ma oggi su The Free Press , Tanya Lukyanova ha un gran colpo. E tutto è vero.

Tanya spiega come numerosi organi di stampa finanziati dall’USAID in Ucraina si siano rifiutati di occuparsi del crescente scandalo delle coscrizioni forzate nel paese, che ha incluso il rapimento di uomini dalla strada e, in alcuni casi documentati, la loro tortura o uccisione. Questi stessi organi di stampa, che ancora una volta sono ampiamente finanziati dai contribuenti americani, hanno poi lanciato una campagna diffamatoria coordinata contro diversi giornalisti indipendenti che hanno osato rivelare la storia, etichettandoli come traditori.

I contribuenti americani si rendono conto che i loro soldi sono stati spesi per soffocare la libertà di stampa e sopprimere la verità?

