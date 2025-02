Un Paese non Ha l’Obbligo di Accettare Tutti i Migranti. Lo Stato non Sia contro i Cittadini. Mons. Marian Eleganti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Marian Eleganti, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un problema che di giorno in giorno diventa sempre più evidente in occidente, quello dell’immigrazione incontrollata. Buona lettura e condivisione.

§§§

Migrazione e limiti alla crescita

Lo Stato ha il dovere di proteggere i propri confini e di proteggere la propria popolazione da qualsiasi danno. L’immigrazione dovrebbe essere legale e controllata per mantenere la pace sociale all’interno del Paese, prevenire la criminalità transfrontaliera e garantire che i migranti siano integrati nella popolazione e nel mercato del lavoro in modo ordinato. L’amore per gli stranieri e per i vicini, l’ospitalità, l’apertura culturale sono postulati dell’etica morale che riguardano la coscienza individuale. Lo Stato non può produrre strutturalmente il bene nella mente dei suoi cittadini. Il cittadino deve legare la propria coscienza alla verità e alla giustizia o a Dio. Ciò vale anche per i politici.

Non è compito dello Stato instaurare una dittatura di opinioni attraverso la propaganda e la censura, che servono agli obiettivi politici di chi è attualmente al potere. Lo Stato liberale deve proteggere e garantire la libertà di riunione e la libertà di espressione dei suoi cittadini. Non deve indebolire se stessa con sanzioni che presumibilmente mirano a contrastare la propria delegittimazione attraverso la libera espressione dei cittadini. Il compito dello Stato è garantire la pace nel Paese attraverso condizioni eque, protette dal monopolio della violenza, ad esempio la proprietà, il diritto di manifestare e la libertà di riunione. Il padrone del Paese non è lo Stato, ma i cittadini che, in una democrazia, eleggono i politici e conferiscono o revocano il loro mandato. I politici devono poter essere estromessi e criticati se non adempiono al loro mandato.

Questa è democrazia.

Sarebbe ingenuo credere che la pace nel Paese possa essere mantenuta attraverso il buonismo, utilizzando argomenti morali in politica. La giustizia come equilibrio di interessi è una questione di competenza dello Stato. In politica, il compromesso è fondamentale. Questa è una responsabilità etica. Spesso non c’è altra scelta che scegliere il minore tra due mali latenti. I politici devono agire secondo responsabilità etica, vale a dire soppesare le conseguenze. Non devono fungere da polizia del pensiero. La libertà di espressione e media indipendenti e competitivi, senza standardizzazione del pensiero e senza corridoi di opinione prestabiliti (vedere i resoconti durante il periodo del Coronavirus e sulla guerra in Ucraina) sono un prerequisito per la democrazia. I cittadini devono potersi formare liberamente le proprie opinioni ed esprimerle pacificamente in ogni occasione. Lo Stato deve creare le condizioni quadro per una libera concorrenza delle idee.

La religione non è al servizio dello Stato. Deve garantire che Dio abbia ciò che appartiene a Dio e che lo Stato abbia ciò che gli appartiene. Laddove lo Stato, le sue leggi e il suo monopolio del potere creano ingiustizia, il cittadino deve obbedire a Dio piuttosto che allo Stato e rifiutarsi di obbedire allo Stato.

Ciò che è decisivo è il legame della coscienza di ogni individuo con Dio, con la verità e con la giustizia. Ci si chiede sempre più dove sia finito questo collegamento tra politica e giornalismo. Gli interessi sono sempre stati i più grandi nemici della verità. Gli opportunisti ignorano la propria coscienza.

Il diritto della religione a esistere all’interno di una struttura statale non deriva dalla sua utilità per lo Stato. Non deve ingraziarselo cercando di convincerlo della propria utilità. La religione e la fede giocano in un campionato diverso dalla politica. Non sono sullo stesso livello. È sufficiente che la coscienza dei cittadini si leghi a Dio e per questo agisca moralmente. Il dominio della religione è la coscienza. Compito dello Stato è il giusto ordine e il benessere dei cittadini. L’azione dello Stato deve dimostrarsi equa.

Un paese non ha l’obbligo di accettare tutti i migranti. Bisogna considerare attentamente l’incapacità di integrazione dovuta a ostacoli oggettivi o a una riluttanza all’integrazione motivata da motivi culturali o religiosi (società parallele), nonché i limiti del finanziamento del processo di integrazione nel corso degli anni (formazione, garanzia di sostentamento attraverso i propri sforzi, lavoro). Non è una questione di atteggiamenti, ma di numeri. I problemi devono restare risolvibili. Invocazioni come “Possiamo farcela!” non aiutare.

Un paragone: ogni genitore responsabile ci penserà due volte prima di decidere se adottare un bambino straniero, integrarlo nella propria famiglia e garantirne lo sviluppo e l’istruzione. Le sue risorse per aiutarlo sono limitate. Le considerazioni di responsabilità ed etica a questo proposito diventano più urgenti con ogni figlio in più. Qualsiasi altra cosa sarebbe irresponsabile, nonostante le buone intenzioni. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per le migrazioni. La responsabilità nel contesto della migrazione (misure necessarie, eventualmente restrittive, come i controlli alle frontiere; regolamentazione delle spese in questo settore) non ha nulla a che fare con la xenofobia.

I problemi che l’immigrazione risolve e quelli che pone devono rimanere in equilibrio. Il fatto che ciò sia così difficile da comprendere è sorprendente nel dibattito attuale. L’accusa colpisce ancora più duramente le persone all’interno della Chiesa perché la Chiesa non ha mai insegnato nient’altro. La dignità umana è inviolabile, certo, ma non è più infinita o illimitata dei diritti umani.

Nel caso della migrazione, le esigenze sono limitate non da ultimo dalle risorse del paese ospitante. Lo Stato deve garantire condizioni stabili e ordinate. Se lo Stato non è più in grado di garantirle a causa di un’immigrazione fuori controllo (criminalità, prestazioni sociali insostenibili, comuni sovraffollati, sovraccarico delle infrastrutture, ecc.), deve adottare misure per limitare l’immigrazione e i problemi a essa associati.

Questo dovrebbe essere ovvio per tutti.

Il motivo per cui non lo fa o per cui mancano le misure necessarie ha altre ragioni oltre alla mancanza di intuizione.

§§§

