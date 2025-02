Prova, Tentazione, Abbandonare (mai…). Chi lo Fa e con Quale Scopo? R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul Padre Nostro. Buona lettura e meditazione.

Condivido la sensazione dell’avvicinarsi di un benefico redde rationem, specialmente dentro la Chiesa.

E’ utile avvicinarsi con un esame di coscienza timorato di Dio, ma non nel senso di ridurlo a un elenco di tristi mancanze e terrore di punizioni, ma l’occasione di una bella consapevolezza, a motivo della fede dando ragione della speranza in noi nella carità di Cristo, rivolti a Dio come Padre.

La fede è un dono di Dio e non dipende dal nostro ragionamento. Però occorre ragionare sul dono ricevuto per capire meglio a chi e a che cosa si crede. Il ragionamento non “dimostra” Dio (Dio non ha perché), ma argomenta sapientemente il mistero che contempla.

Riceviamo da Dio la grazia sufficiente per intravvedere ed intendere il senso che affiora dalla rivelazione tramite il talento del ben dell’intelletto (che è uno dei doni dello Spirito Santo).

Non si tratta di un’operazione priva di rischi e in assenza del dono spirituale del discernimento può generare confusione.

Un caso esemplare è la traduzione strampalata del versetto della preghiera del Padre Nostro che dopo secoli di “non ci indurre in tentazione” ha trovato argomenti (inconsistenti) per modificarla in “non abbandonarci alla tentazione”.

Dalla Bibbia si può attingere con dovizia di esempi per capire che la tentazione è semplicemente una prova (un esame): poi dipende da chi tenta chi e con quale intenzione (non tutte le prove tentano al male).

Può essere l’uomo a tentare Dio ed è molto frequente:

-Prima di fare un voto prepara te stesso, non fare come un uomo che tenta il Signore (Sir 18,23).

-Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui (Sap 1,2).

-Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare? (At 15,10).

L’uomo può essere “messo alla prova” da Dio anche se Dio in questo caso “misura” la tentazione:

-Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla (1Cor 10,13).

-Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch’io ti preserverò nell’ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona (Ap 3,10-11 alla Chiesa di Filadelfia).

-Il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio (2Pt 2,9).

-Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi! Spero tuttavia che riconoscerete che essa non è contro di noi (2Cor 13,5-6).

-lo proverò come si prova l’oro (Zc 13,9)

Può essere l’uomo ad essere tentato da se stesso o da altri uomini e spesso con malizia e doppiezza:

-Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce (Gc 1,14).

-si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse… (Mt 16,1)

-i farisei per metterlo alla prova chiesero a Gesù: “è lecito…” (Mt 19,3).

-si alzò per metterlo alla prova: “Maestro, che devo fare… (Lc 10,25) e altri esempi in Mc 8,11 e Mc 10,2

-dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo (Gv 8,6). Similmente in Gv 6,6.

Può essere il Maligno a mettere alla prova (lo fa anche con Gesù, ma senza successo):

-Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo (Mt 4,1). E ci riprova -fallendo- anche al Getsemani.

-Sta scritto anche: “Non tentare il Signore Dio tuo” (Mt 4,7), come risponde Gesù al diavolo che lo tenta nel deserto.

-Nel caso dell’uomo il Signore permette che il diavolo abbia “carta bianca”, ma fino a un certo punto (il libro di Giobbe).

Quindi il problema non è la prova/tentazione, ma chi ti mette alla prova e quale è la sua finalità manifesta o nascosta.

Nella lettera di Giacomo (Gc 1,12-13) la tentazione (prova) se viene da Dio è addirittura occasione di beatitudine mentre se è un essere “tentati al male” Dio non c’entra affatto : Beato l’uomo che sopporta la tentazione perché superata la prova riceberà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno quando è tentato dica: “Sono tentato da Dio” perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male.

Evidentemente il tradurre il versetto del Padre Nostro con “(tu!) non abbandonarci alla tentazione” è assurdo, primo perché usa parole con ci sono e secondo perché suppone che Dio ci possa abbandonare in una situazione critica, che non necessariamente è destinata al male. Infatti la preghiera si conclude con “ma liberaci dal Male” (Maligno) dato che è la malignità del demonio a portare a una conclusione cattiva la pova. In sintesi: Dio non tenta al male, il Maligno sì!

Dio non ci abbandona e tanto meno ci tenta al male. Pensarla diversamente è implicitamente una bestemmia.

Il senso vero della preghiera è dolcissimo; puro affidamento che non vanta la sicumera del fariseo -che accampa meriti con Dio e disprezza il pubblicano- nell’implorazione umile di chi ha fiducia e non con sfiducia o addirittura quasi una minaccia di risentimento: “ Padre, non metterci alla prova perché potremmo non reggerla, ma liberaci dal Male!”

A proposito: l’esame (prova) di con-scienza è la consapevolezza ragionata e bella di questa prova “supervisionata dal Padre”.