Viganò: la Chiesa in USA contro Trump per Questioni di Soldi e di Potere. I Fedeli Vogliono Chiarezza.

La USCCB, attentissima a serbare il massimo silenzio nei riguardi delle amministrazioni Dem anche quand’erano in gioco questioni di Fede e di Morale, giunge a impugnare i decreti esecutivi del Presidente Trump, accentuando i toni già polemici con i quali Bergoglio ha gridato alla “deportazione di massa”.

La ragione è la medesima: il denaro e il potere.

Tacevano prima perché erano sponsorizzati dal governo a patto che assecondassero la Sinistra woke, e gridano adesso perché Trump ha tagliato loro i fondi e svela i loro intrighi.

Questo è tipico dei mercenari, “ai quali non importa delle pecore” (Gv 10, 13).

Se davvero la USCCB non trattiene nulla dei fondi governativi e si preoccupa esclusivamente delle opere di carità, non avrà nulla da obiettare se il Presidente ordinerà un’indagine forense per conoscere come sono stati spesi i finanziamenti ricevuti .

A quel punto – possiamo starne certi – quello che abbiamo visto sinora sembrerà una trascurabile sciocchezza, rispetto a ciò che emergerà.

La USCCB è un organismo totalmente asservito alla deep church, sia nei rapporti intraecclesiali, sia nelle relazioni diplomatiche e istituzionali con il Governo.

Chi la comanda – incoraggiato da Bergoglio – sta trascinando la Chiesa “Cattolica” americana in uno scontro dal quale la USCCB uscirà miserabilmente sconfitta.

Chissà se i Vescovi prenderanno le distanze dagli eredi di McCarrick, o se preferiranno sprofondare con loro?