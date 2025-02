Raid Punitivi e Omicidi Settari nella Siria “Democratica” di Al Julani. Arab News, Ora pro Siria.

Di conseguenza, le aree rurali di Homs e la costa mediterranea con un’alta densità di alawiti (il gruppo etnico-religioso da cui la famiglia Assad ha tratto le sue radici e da cui ha tratto gran parte del suo sostegno) hanno assistito a una crescente instabilità. Hanno cominciato a emergere segnalazioni di omicidi settari mentre il governo ad interim effettuava retate di sicurezza, mentre uomini armati, presumibilmente in cerca di vendetta contro coloro che ritenevano responsabili di anni di spargimento di sangue, hanno preso la legge nelle proprie mani.

Karam Shaar, ricercatore senior presso il Newlines Institute for Strategy and Policy, ritiene che il governo ad interim di Damasco si trovi di fronte a una sfida importante: bilanciare responsabilità con coesione sociale e stabilità. I nuovi leader “capiscono perfettamente che perseguire direttamente la responsabilità in questo momento, data la fragile situazione di sicurezza, potrebbe portare a una rinascita di gruppi estremisti, milizie paramilitari e fazioni territoriali”, ha detto Shaar ad Arab News.

All’inizio di dicembre, mentre le forze ribelli guidate dal gruppo militante Hayat Tahrir Al-Sham avanzavano verso Homs prima di rovesciare il regime di Assad, decine di migliaia di alawiti fuggirono dalla provincia centrale verso la costa siriana, temendo rappresaglie.

Camille Otrakji, analista siro-canadese, afferma che l’esodo degli alawiti verso il loro cuore sulla costa mediterranea “ha portato molti a chiedersi se questa fase costituisca un progetto di pulizia etnica a bassa intensità volto a trasferire gli alawiti esclusivamente nella regione costiera”.

“Mentre i cristiani di Aleppo e gli alawiti nella regione costiera della Siria sono meno frequentemente soggetti ad abusi dei diritti umani, quelli nella Siria centrale (governatorati di Homs e Hama) sono quelli che sopportano il peso della punizione”, ha detto Otrakji ad Arab News.

Mentre il timore di ritorsioni e di violenze settarie si diffondeva tra la comunità alawita e altri gruppi etnico-religiosi, il presidente siriano Ahmad Al-Sharaa ha promesso a fine dicembre che la sua amministrazione avrebbe protetto le diverse sette e i gruppi minoritari del Paese. Tuttavia, al 7 febbraio, l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un osservatorio di guerra con sede nel Regno Unito, ha documentato 128 uccisioni per rappresaglia in 11 province solo dall’inizio del 2025, con Homs in testa alla classifica, seguita da Hama.

Gli alawiti, una setta musulmana che costituisce circa il 10 percento della popolazione siriana, corrono un rischio particolare di punizione collettiva, anche per coloro che si sono opposti ad Assad. Durante i 50 anni di governo di Bashar e di suo padre Hafez, gli alawiti costituivano la spina dorsale del regime: circa l’80 percento di loro lavorava per lo Stato, molti dei quali nell’intelligence, nella sicurezza o nell’esercito, secondo il Washington Institute.

Dopo la cacciata di Assad e la presa di Damasco da parte della coalizione ribelle a dicembre, le autorità ad interim si sono mosse per frenare la diffusione delle armi, esortando ex soldati e reclute a consegnare le armi. Tuttavia, molti hanno scelto di conservare queste armi, in molti casi per autodifesa. In risposta, le forze di sicurezza hanno lanciato un’operazione a Homs a gennaio per catturare “i resti delle milizie di Assad”. L’operazione è avvenuta in seguito agli scontri nei quartieri alawiti, scatenati da un vecchio video riemerso a dicembre, che mostrava i ribelli che bruciavano il santuario del fondatore della setta alawita. Citando un funzionario della sicurezza, l’agenzia di stampa statale SANA ha dichiarato il 2 gennaio che la campagna di sicurezza aveva come obiettivo “criminali di guerra e coloro coinvolti in crimini che si sono rifiutati di consegnare le loro armi”.

Mentre le forze di sicurezza conducevano incursioni nelle zone rurali di Homs, i membri della comunità alawita hanno condiviso sui social media video che mostravano militanti, presumibilmente legati a HTS, che picchiavano e abusavano di alawiti a Homs e nelle zone costiere, lanciando insulti settari. L’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani stima che nel giro di un mese dalla cacciata di Assad, almeno 160 alawiti siano stati uccisi in raid e attacchi settari. In un recente incidente documentato dal War Monitor, “uomini armati non identificati” hanno aperto il fuoco sui civili all’incrocio Baniyas-Jabaleh nella regione costiera, uccidendo un ex ufficiale e un lavoratore. Allo stesso modo, nella zona rurale di Homs, fazioni legate alla nuova amministrazione avrebbero fatto irruzione nel villaggio di Al-Dabin, attaccato un’abitazione civile e ucciso un giovane.

Joshua Landis, direttore del Centro per gli studi sul Medio Oriente presso l’Università dell’Oklahoma, ha affermato che mentre i social media e il passaparola diffondono notizie di omicidi, rapine e rapimenti, “l’illegalità, in particolare nei villaggi alawiti intorno a Homs e Hama, sta causando quasi isteria all’interno della comunità”. “Molti alawiti chiedono giustizia”, ha detto ad Arab News. “Capiscono che il regime di Assad ha commesso terribili atrocità, in particolare nelle prigioni, ma temono che le persone sbagliate vengano uccise in attacchi casuali e uccisioni per vendetta”. Ha aggiunto: “Uno dei motivi principali dell’animosità verso il nuovo governo del presidente Al-Sharaa all’interno della comunità alawita è l’illegalità che sta ora prendendo il sopravvento sulla regione costiera”.

Shaar del New Lines Institute afferma che il ritardo percepito nell’affrontare questa illegalità potrebbe essere dovuto alla necessità di stabilire prima il monopolio dello Stato sull’uso della forza durante questo periodo di transizione. “Penso che il governo provvisorio stia dando priorità alla stabilizzazione della sicurezza, al consolidamento del potere e all’istituzione di un monopolio sulla forza, come dovrebbe fare qualsiasi stato, prima di affrontare queste violazioni”, ha affermato. Riferendosi alle nuove autorità, ha aggiunto: “Non vedo ancora la loro visione, e forse non dovremmo aspettarcela così presto. Forse ci vorrà del tempo. “In questo senso, è comprensibile che aspettino prima di sviluppare una visione di responsabilità, data la portata delle violazioni verificatesi durante il conflitto”.

Tuttavia, è probabile che la situazione peggiori man mano che gli alawiti vengono estromessi dai ruoli chiave dello Stato e dai lavori nel settore pubblico, in base al piano del nuovo governo di tagliare un terzo della sua forza lavoro. Con la perdita dei mezzi di sostentamento, la fame è già diffusa nelle aree alawite.

“Molti alawiti hanno perso il lavoro o temono di essere cacciati via dal loro impiego mentre vengono effettuate delle purghe nei ministeri del governo”, ha detto Landis. “Naturalmente, l’esercito, la polizia e i servizi segreti erano pieni di alawiti”.

I combattenti affiliati al governo ad interim avrebbero eseguito esecuzioni sommarie a Homs. A fine gennaio, le autorità siriane hanno accusato i membri di un “gruppo criminale” di “atteggiarsi a membri dei servizi di sicurezza” e di aver abusato dei residenti, secondo SANA.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che le nuove autorità hanno arrestato “decine di membri di gruppi armati locali” che hanno partecipato alle operazioni di sicurezza a Homs. Secondo il War Monitor, il loro arresto è avvenuto dopo che 35 persone, per lo più ufficiali dell’era di Assad, sono state sommariamente giustiziate nel giro di 72 ore.

Questi gruppi “hanno compiuto rappresaglie e regolato vecchi conti con i membri della minoranza alawita… approfittando dello stato di caos, della proliferazione delle armi e dei loro legami con le nuove autorità”, ha affermato. Inoltre, il War Monitor ha elencato “arresti arbitrari di massa, abusi atroci, attacchi contro simboli religiosi, mutilazioni di cadaveri, esecuzioni sommarie e brutali contro i civili” tra i “livelli senza precedenti di crudeltà e violenza”. Questi crimini richiedono un urgente processo di giustizia transitoria per aiutare a prevenire ulteriori spargimenti di sangue e divisioni. Tuttavia, a meno che i vari gruppi armati non siano integrati nel Ministero della Difesa siriano, la situazione della sicurezza continuerà probabilmente a peggiorare.

“Il nuovo governo deve prendere il controllo delle numerose milizie che non sono direttamente sotto il controllo del governo”, ha detto Landis. “Devono anche costruire le loro forze di polizia in modo che possano portare un po’ di responsabilità nelle campagne e fermare la criminalità”. Ha aggiunto: “Ancora più importante di una forza di polizia adeguata è un sistema giudiziario che possa garantire l’uguaglianza e la responsabilità che il presidente Al-Sharaa ha proclamato con tanta eloquenza definiranno la nuova Siria”. Il 30 gennaio, nel suo primo discorso di Stato in qualità di presidente, Al-Sharaa ha promesso di “perseguire i criminali che hanno versato sangue siriano e commesso massacri e crimini”, oltre a lavorare per formare un governo di transizione inclusivo.

Poiché il nuovo leader siriano “cerca il riconoscimento storico come l’architetto di una Siria trasformata e migliorata”, egli “deve dimostrare la sua capacità di limitare l’influenza delle sue milizie armate”, ha affermato l’analista Otrakji.

Al-Sharaa “riconosce che stabilire e mantenere relazioni favorevoli con influenti potenze globali e nazioni arabe moderate è fondamentale per raggiungere il successo”, ha affermato. “Queste nazioni hanno espresso la speranza che la Siria, sotto la sua guida, fornirà un ambiente sicuro per le sue minoranze e difenderà i loro diritti come cittadini uguali”. La sfida principale di Al-Sharaa, tuttavia, “è che decine di migliaia di uomini armati che esercitano un potere significativo nella nuova Siria non sono necessariamente motivati ​​dagli stessi obiettivi del loro leader”, ha affermato Otrakji.

“I loro obiettivi variano ampiamente. Alcuni sono spinti dal desiderio di ripulire la Siria dalle sette ‘eretiche’. Altri mirano a imporre rigidi codici morali, tra cui la regolamentazione dell’abbigliamento femminile. Alcuni cercano di sequestrare la proprietà, che si tratti di case o telefoni cellulari, degli abitanti dei villaggi alawiti, mentre altri si dilettano nell’opportunità quotidiana di umiliarli.”

La comunità internazionale avverte che la pace e la sicurezza duratura nella Siria post-Assad richiedono l’adozione di una giustizia di transizione, il rafforzamento dello stato di diritto e lo svolgimento di elezioni libere e regolari per formare un governo legittimo. “Non è facile avere un vero processo di responsabilizzazione che sia equo e inclusivo, ma che ignori anche le proprie violazioni”, ha affermato l’analista siriano Shaar, riferendosi alle nuove autorità. “Qualcuno potrebbe dire: ‘È bello che ne stiamo parlando, ma raccontami delle persone scomparse nelle aree di HTS o delle esecuzioni extragiudiziali’. Se apri quella porta, dove ti fermi?”

Sebbene la giustizia di transizione sia un processo molto complesso, è probabile che sia l’unica via per stabilizzare la Siria. “La giustizia di transizione cerca di aiutare le società a riprendersi da abusi diffusi e repressione sistematica, dando priorità alle vittime e ai loro interessi, garantendo al contempo che i responsabili siano ritenuti responsabili attraverso un processo equo e trasparente, senza che diventi uno strumento di vendetta o che perpetui nuove ingiustizie”, ha detto ad Arab News Harout Ekmanian, avvocato internazionale pubblico presso Foley Hoag LLP a New York. “La Siria post-conflitto ha una serie di meccanismi di giustizia transitoria che può implementare”, ha aggiunto Ekmanian, citando processi penali, commissioni per la verità, riforme del settore della sicurezza, riparazioni e iniziative commemorative per le vittime. L’implementazione di questi meccanismi con successo “richiede la leadership attiva dello Stato, che lavori in stretta collaborazione con la comunità legale, le organizzazioni per i diritti umani e le vittime o i loro rappresentanti”, ha affermato.

La nomina da parte del nuovo governo di leader provenienti da un unico gruppo politico, religioso e settario ha suscitato scetticismo tra i siriani circa la sua capacità di perseguire una transizione inclusiva.

Inoltre, una storia di profonde divisioni settarie e di vendette in tutta la regione rappresenta una sfida significativa per un processo di verità e riconciliazione. Otrakji ha affermato: “Purtroppo, il sentimento pervasivo di vendetta profondamente radicato nella psiche collettiva del Medio Oriente e del Mediterraneo rappresenta una sfida significativa alla possibilità di un processo di verità e riconciliazione ispirato al Sudafrica per curare le ferite profonde della prolungata storia di conflitto della Siria.

