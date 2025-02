Il Presidente Argentino Milei: da “super leader globale” a Truffatore di Criptovalute. Josè Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo articolo sul presidente argentino Milei. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il presidente argentino Milei: da “super leader globale” a truffatore di criptovalute

L’immagine del presidente argentino Javier Gerardo Milei ha subito una terribile implosione ed esplosione a causa della sua partecipazione alla promozione di un presunto progetto di criptofinanziamento per piccole aziende argentine, culminato in poche ore in una truffa che ha danneggiato 75.000 investitori, per lo più internazionali. La sua presunta leadership della destra globale e faro mondiale di libertà si sta rapidamente trasformando nell’immagine di un truffatore di criptovalute tristemente manipolabile, con la sua reputazione politica e personale a pezzi.

Come ormai noto non solo a livello nazionale, ma anche mondiale, il presidente argentino Javier Edgardo Milei è coinvolto fin dalle ultime ore di venerdì pp. in uno scandalo che lo colpisce duramente, a causa della sua partecipazione all’approvazione e alla promozione di un progetto di investimento privato in aziende argentine, denominato $Libra-, concepito per “incentivare la crescita dell’economia argentina, finanziando piccole aziende e iniziative argentine”, secondo le sue stesse parole pubblicate sul suo account X (ex Twitter). Parole che hanno fatto da spinta iniziale agli investitori di tutto il mondo (non solo argentini) che si muovono sulle piattaforme digitali delle valute elettroniche per iniziare ad acquistare gli strumenti destinati ad acquisire i “token” emessi -come azioni-, attraverso il sito web ” vivalalibertadproject.com ” [1], che ha attirato migliaia di investitori, con accesso diretto -sia sul sito web che nella postazione presidenziale- al conto fornito dalla blockchain di Solana ( Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU ) per depositare l’importo in dollari che gli interessati volevano incassare .

Il sito web sopra menzionato afferma fino ad oggi che il lancio del progetto del token $Libra è progettato “per rafforzare l’economia argentina dalle fondamenta, sostenendo l’imprenditorialità e l’innovazione”, come ” simbolo di questo movimento e in onore delle idee libertarie di Javier Milei “. In breve, Mileismo ha creato una criptovaluta , sostenuta dallo stesso leader libertario e presidente della nazione argentina.

Ma questa iniziativa si è scontrata quasi subito con alcuni problemi che nel corso delle prime ore e nel corso del fine settimana sono diventati sempre più gravi, al punto che 3 giorni dopo il signor Javier Gerardo Milei era già accusato negli Stati Uniti, da parte dell’FBI e della SEC (la Borsa di New York)[2].

Primo problema : il sito web promosso dal signor Javier è stato creato venerdì 14 febbraio 2025, tre minuti prima che lui stesso lo promuovesse sul suo account X (ex Twitter), rendendo ufficiale l’operazione presentata. Senza l’approvazione presidenziale , nessuno avrebbe investito un solo dollaro in questa impresa, completamente sconosciuta agli investitori in valute virtuali (criptovalute). Per rafforzare il suo supporto e dare sicurezza ufficiale al progetto, il presidente argentino ha incluso l’indirizzo dello smart contract per aderire all’investimento, diventando così un partecipante all’attività , pubblicando il suo post per circa 5 ore sul suo account X, cosa usuale nelle azioni di tipo pubblicitario, contratto incluso. In altre parole: il signor Javier Milei non ha ritwittato un annuncio dell’azienda promotrice, ma è stato lui ad annunciare il progetto dal nulla, fin dall’inizio, e lo ha anche pubblicizzato per diverse ore . Il suo coinvolgimento è innegabile.

Secondo problema : all’inizio dell’operazione, la valuta virtuale offerta – $Libra – valeva praticamente 0 dollari ( 0,000001 $ USA). Dopo 2 o 3 ore, ha raggiunto un valore di 5,20 dollari USA, momento in cui i pochi fondatori dell’iniziativa hanno venduto in massa i token acquistati, impossessandosi del denaro depositato, che secondo gli ultimi dati noti ammonta alla somma di 286 milioni di dollari , provocando il crollo del valore della moneta virtuale, danneggiando circa 75.000 investitori rischiosi che avevano confidato nell’avallo del presidente Milei all’operazione in questione[3].

Terzo problema : circa 5 ore dopo l’inizio dell’operazione, con la breccia già completata, nei primi minuti di sabato 15 febbraio, Javier Milei ha pubblicato un secondo post su X, in cui affermava di aver appoggiato “una presunta iniziativa privata”, anche se in realtà nel suo primo post non lo supponeva, ma lo affermava in termini inequivocabili: “questo progetto privato sarà dedicato…”.

Ma la cosa grave è che poi ammette di aver agito in maniera totalmente irresponsabile, se mai dicesse la verità: ” Non ero a conoscenza dei dettagli del progetto …” Se ciò è vero, egli è non solo incosciente , ma anche irresponsabile e indegno di ricoprire la carica che ricopre per mandato popolare: in quale paese del mondo un presidente invoca la propria goffaggine per giustificare il suo sostegno a un’impresa privata? Se ciò è vero, egli non può presiedere al destino di un Paese, perché solleva una questione del tutto logica e insolubile: ha sempre promosso e promuove iniziative “senza conoscerne il contenuto”? In questo caso, si è cremato e seppellito per sempre .

Quarto problema : all’inizio, sia il presidente Milei che il suo entourage e i suoi seguaci hanno cercato di minimizzare il problema, adducendo argomenti del tutto ridicoli – “non ha agito come presidente, ma come persona privata”, “non ha commesso alcun reato” (una bugia totale, perché secondo la legislazione argentina ne ha commesso uno), “ha agito in buona fede, non ne ha tratto alcun vantaggio personale” (come fanno a saperlo), ecc. – argomenti che intendevano solo pesare a livello interno nazionale, perché in realtà il giorno stesso dopo la manovra e domenica l’argomento era sulle prime pagine di tutto il mondo, sia a livello di reti che a livello di media giornalistici, radiofonici e televisivi internazionali.

Ma in realtà per il presidente argentino si è trattato di una vera e propria esplosione negativa, poiché lunedì 17 febbraio il caso è arrivato sia ai tribunali di New York sia all’FBI. come la Borsa di Wall Street. Ci sono stati analisti e commentatori specializzati che si sono espressi in modo diretto e brutale, definendo il presidente argentino un truffatore .

Quinto problema : un famoso ricercatore e giornalista argentino, Hugo Alconada Mon, ha dimostrato in un documentato rapporto pubblicato nel fine settimana sul quotidiano argentino La Nación che non si è trattato di un evento isolato e casuale o di un errore procedurale del governo, ma che in realtà l’episodio è stato il risultato di un processo che si è svolto nell’arco di diversi mesi, in particolare a partire dall’ottobre dell’anno scorso[4].

In questo rapporto, l’autore dimostra che la persona che ha promosso e articolato questo progetto fallito è Mauricio Novelli, un imprenditore argentino legato da anni a Javier Milei, che lo aveva assunto come relatore nei corsi di formazione finanziaria da lui offerti tramite una società di sua proprietà, la N&W Professional Partners. È stato questo personaggio a mettere a punto il piano insieme a Karina Elizabeth Milei, sorella del presidente e segretaria generale della Presidenza della Nazione, con la quale si è incontrato 8 volte negli ultimi mesi.

Sesto problema : nel tentativo di giustificare l’atteggiamento vergognoso e indicibile del presidente nel promuovere un’impresa privata, l’attenzione inizia a spostarsi sulla sorella del presidente, poiché è lei che controlla e decide chi può o non può parlare con suo fratello, il presidente. Tutto passa attraverso di lei. Se il presidente è stato ingannato in buona fede o ha incontrato persone che lo hanno fatto inciampare come in questo caso, dipingendolo come un truffatore o come complice di una truffa, la sorella “presidenziale” è l’unica e assoluta responsabile. È lei che dovrebbe farsi da parte, ma se questa situazione si verificasse, il presidente Milei crollerebbe, perché non potrebbe fare nulla senza il suo aiuto personale ed emotivo.

Settimo problema : Hayden Mark Davis è un presunto “uomo d’affari” americano che, con una ditta/società chiamata “Kelsen Ventures”, è l’organizzatore e responsabile dell’iniziativa “Viva la Libertad Project” e della criptovaluta $Libra. Un “imprenditore” completamente sconosciuto nel mondo delle criptovalute, ma che il 30 gennaio di quest’anno ha incontrato il presidente Milei, che lo ha definito nel suo account X come un consulente “sull’impatto e le applicazioni della tecnologia blockchain e dell’intelligenza artificiale nel Paese”, per “accelerare lo sviluppo tecnologico argentino e fare dell’Argentina una potenza tecnologica mondiale”[5].

In questo caso, è totalmente ridicolo e grottesco che il presidente abbia dichiarato di “non essere a conoscenza del progetto” nel suo tweet di scuse, se è proprio di questo che hanno parlato in quell’incontro, come lui stesso ha affermato, a meno che non abbia problemi mentali che lo portino ad affermare una cosa e poi il contrario. Il fattore aggravante è che è stato proprio questo “uomo d’affari” americano a organizzare il Progetto “in linea con le idee libertarie di Milei” e a gestirlo ancora oggi.

Ma ciò che nessuno aveva spiegato fino ad ora è come questo personaggio sconosciuto sia arrivato ad avere quell’udienza con Milei e con quali criteri o motivazioni il presidente si sia fatto carico di promuovere il progetto, nonostante affermi falsamente di averlo solo “diffuso”: il tweet presidenziale delle 19:01. Venerdì 14 febbraio sono stato il primo ad avviare l’operazione screditata e fallita. In un’intervista pubblicata e trasmessa in televisione ieri, 17 febbraio, ha affermato che ” Hayden Davis, di Libra, mi ha proposto di creare una struttura che finanzi gli imprenditori che, a causa dell’informalità, non possono accedervi. Per questo motivo, ho accettato di diffondere la notizia di questa valuta dai loro social network , perché il progetto era quello di finanziare . Cioè, sapevo di cosa si trattava : UN PROGETTO PER RACCOGLIERE FONDI PER FINANZIARE GLI IMPRENDITORI[6].

E affinché non ci siano dubbi sul fatto che conoscesse l'”imprenditore” e che sapesse molto bene di cosa si trattasse, ha aggiunto: ” L’Argentina non ha un mercato dei capitali, negli Stati Uniti si possono finanziare progetti di questo tipo. Davis è venuto da me e me l’ha proposto , l’ho incontrato al fintech nell’ottobre 2024 , in quel contesto mi ha proposto di mettere insieme una struttura che finanzi gli imprenditori e così si possa ottenere una crescita economica. Mi è sembrato uno strumento interessante ” [7].

Ma poi il presidente Milei è ricaduto in un’altra delle sue dichiarazioni schizofreniche (o ipocrite?) , poiché per assolvere se stesso da ogni responsabilità e giustificare il crollo della criptovaluta $Libra in pochissime ore, il progetto “Viva La Libertad” ha smesso di essere un finanziamento degli investitori per diventare un semplice gioco di roulette speculativa , da vincere o perdere: “C’erano persone iperspecializzate che hanno partecipato a questo evento, questa non è una questione di poco conto, perché chi è entrato lì, chi lo ha fatto volontariamente, sapeva benissimo a cosa andava incontro”. Per quale motivo si iscrivevano? ” Se vai al casinò e perdi tutto, non puoi lamentarti .” Sono dei trailer della volatilità , sapevano che stavano correndo un rischio ”[8]. Vale a dire che il Progetto di Finanziamento è diventato per gli investitori una scommessa sul tavolo del casinò . Da ciò si può dedurre che il presidente Milei conosceva molto bene il progetto . In ogni caso, la domanda è: ha mentito consapevolmente? Oppure vivi in ​​realtà parallele?

In questo contesto, colpisce molto e solleva numerosi interrogativi – che nessuno nel governo sta chiarendo – che l’ideatore del progetto truffa, il già citato Hayden Mark Davis, abbia rilasciato diverse interviste negli Stati Uniti nel fine settimana, in cui ha dichiarato di essere “il consigliere di Javier Milei”, che il presidente “è un partner del progetto”, che “ha 110 milioni di dollari di finanziamenti per il progetto e sta aspettando che il governo argentino gli dica cosa fare, perché i soldi non sono suoi, ma degli argentini”. che “ Javier Milei ha inizialmente approvato e promosso attivamente Libra Token sulle piattaforme dei social media , tra cui X e Instagram” e che “ i suoi soci si erano assicurati il ​​suo sostegno pubblico al lancio e mi avevano assicurato che il loro sostegno sarebbe continuato durante tutto il processo ”[9].

L'”imprenditore” americano ha anche lasciato intendere che il progetto è stato concordato con il presidente e la sua cerchia ristretta (“soci”), e che Javier Milei era a conoscenza dei dettagli del progetto pianificato in 3 fasi: prima, “un tweet di Milei, che ha attivato il progetto; In secondo luogo, un video di Milei a sostegno del token e, in terzo luogo, una campagna mobilitata da influencer libertari”[10].

In una delle sue dichiarazioni suggerisce che ci sia stato un accordo economico con il presidente argentino e il suo entourage più stretto, in cambio del sostegno al progetto: “Come custode – e non proprietario – di questi fondi, non mi sento a mio agio a trasferirli ai soci di Milei o al team di KIP ”[11].

La cosa seria in queste dichiarazioni del consulente? L’immagine americana di Milei non ha ricevuto alcuna smentita categorica da parte di quest’ultimo e dei suoi funzionari più stretti, in particolare della sorella impiegata statale, né dal gruppo di giornalisti “privati” che lavorano esclusivamente per mantenere incontaminata l’immagine pubblica di Javier Milei. L’unica cosa che osano dire è che “non dubitano affatto dell’onestà e dell’integrità del presidente”, ma nessuno squalifica o nega le accuse di colui che è già diventato un informatore che il governo argentino non può in alcun modo controllare.

In breve, ciò che è reale e concreto è che questo vergognoso episodio, con ripercussioni e ramificazioni non solo in Argentina ma anche nel mondo, ha lacerato e iniziato a distruggere l’immagine impeccabile del presidente, che da presunto ” leader della destra mondiale e profeta della libertà ” si sta rapidamente trasformando in un triste truffatore cripto “sudaca” , come gli spagnoli chiamano con disprezzo gli argentini arroganti e presuntuosi che non sanno nascondere o mascherare le loro miserie morali o la loro arroganza.

José Arturo Quarracino

18 febbraio 2025



[1] Vedi https://www.vivalalibertadproject.com/?r=0 . [2] Vedere https://www.lapoliticaonline.com/politica/se-agrava-la-situacion-de-milei-por-la-estafa-cripto-lo-denunciaron-ante-el-fbi/ . [3] In https://www.lapoliticaonline.com/politica/la-estafa-de-libra-que-promociono-milei-fue-de-usd-286-millones-y-afecto-a-75-mil-personas/ . [4] “Truffe, mascherine, formazione e una festa di gala. La trama dietro il post di Javier Milei che ha generato perdite milionarie”, 16 febbraio 2025, su https://www.notiar.com.ar/index.php/component/k2/135123-estafas-barbijos-capacitaciones-y-una-funcion-de-gala-la-trama-detras-del-posteo-de-javier-milei-que-genero-perdidas-millonarias-por-hugo-alconada-mon . [5] Vedere https://www.lapoliticaonline.com/economia/en-las-redes-se-burlan-del-experto-en-blockchain-que-recibio-milei-no-sale-ni-en-google/ . [6] Su https://urgente24.com/actualidad/milei-no-me-pagaron-apoyar-esa-moneda-quise-ayudar-y-me-comi-un-cachetazo-n596000 . [7] Ivi . [8] Ivi . [9] Su https://www.lapoliticaonline.com/politica/uno-de-los-creadores-de-la-estafa-cripto-revelo-que-milei-fue-parte-del-proyecto-y-ahora-dice-que-no-le-pagara/ e su https://www.ambito.com/politica/aparecio-el-creador-libra-la-cripto-del-escandalo-soy-asesor-javier-milei-n6114028 . [10] In https://urgente24.com/actualidad/milei-no-me-pagaron-apoyar-esa-moneda-quise-ayudar-y-me-comi-un-cachetazo-n596000 e in https://urgente24.com/actualidad/hayden-sigue-hablando-los-3-pasos-libra-y-el-dinero-es-del-equipo-milei-n595982 . [11] Ivi . §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 ATTENZIONE: L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO. QUELLO GIUSTO E’: IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: criptovaluta, milei, quarracino



Categoria: Generale