El presidente argentino Milei: de ‘superlíder mundial’ a estafador de criptomonedas. José Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, José Arturo Quarracino, a quien agradecemos sinceramente, ofrece a su atención este artículo sobre el presidente argentino Milei. Feliz lectura y compartir.

§§§

Presidente argentino Milei: de “Súper líder global” a Estafador cripto

Terrible implosión y explosión ha causado en la imagen del presidente argentino Javier Gerardo Milei su participación en la promoción de un supuesto proyecto de financiamiento cripto para pequeñas empresas argentinas que en pocas horas culminó en una estafa que perjudicó a 75.000 inversores, en su mayoría internacionales. Su supuesto liderazgo de la derecha global y faro mundial de la libertad se está convirtiendo rápidamente en imagen de estafador cripto tristemente manipulable, con su reputación política y personal por el piso.

Como ya se sabe a nivel no sólo nacional, sino también mundial, el presidente argentino Javier Edgardo Milei se encuentra envuelto desde las últimas horas del viernes ppdo. en un escándalo que lo afecta fuertemente, a causa de su participación en el aval y promoción de un proyecto privado de inversión en empresas argentinas, con el nombre de $Libra-, diseñado para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, según sus mismas palabras publicadas en su cuenta de X (ex Twitter). Palabras que sirvieron de impulso inicial para que los inversores de todo el mundo (no solamente argentinos) que se mueven en las plataformas digitales de las monedas electrónicas comenzaran a comprar los instrumentos diseñados para adquirir los “token” emitidos -a manera de acciones-, a través la página web “vivalalibertadproject.com”[1] , que atrajo a miles de inversores, con acceso directo -tanto en la página web como en el posteo presidencial- a la cuenta proporcionada por la blockchain Solana (Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZm XEcSaW7L2FAvUsU) para depositar el importe en dólares que quisieran efectivizar los interesados.

En la mencionada página web se afirma hasta hoy que el lanzamiento del proyecto del token $Libra está diseñado “para fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación”, como “símbolo de este movimiento y en honor de las ideas libertarias de Javier Milei”. En síntesis, Mileismo hecho criptomoneda , avalado por el mismísimo líder libertario y presidente de la Nación Argentina.

Pero esta iniciativa chocó casi inmediatamente con algunos problemas que en el curso de primeras horas y en el fin de semana se tornaron cada vez más graves, al punto que 3 días después el señor Javier Gerardo Milei ya enfrenta denuncias en Estados Unidos, presentadas ante la justicia estadounidense por el FBI y la SEC (la Bolsa de Valores de Nueva York)[2].

Primer problema : la página web promocionada por don Javier fue creada el día viernes 14 de febrero de 2025, tres minutos antes de que él mismo la promocionara en su cuenta de X (ex Twitter), oficializando la operatoria presentada. Sin ese aval presidencial, nadie hubiera invertido un solo dólar en ese emprendimiento totalmente desconocido para los inversores en monedas virtuales (criptomonedas). Para reforzar su apoyo y darle seguridad oficial al proyecto, el mandatario argentino incluyó la dirección del contrato inteligente para adherir a la inversión, con lo cual se convirtió en partícipe del negocio, fijando su postero durante 5 horas aproximadamente en su cuenta de X, lo cual es usual en acciones de tipo publicitario, contrato incluido. En otras palabras: el señor Javier Milei no retuiteó un aviso de la empresa impulsora, sino que fue él quien anunció el proyecto desde la nada, desde su mismo inicio, y además lo publicitó durante varias horas. Su involucramiento es innegable.

Segundo problema : al inicio de la operación, la moneda virtual ofrecida -$Libra- valía prácticamente 0 dólar (US$ 0,000001). Al cabo de 2 ó 3 horas, llegó a valer U$S 5,20, momento a partir del cual los pocos fundadores de la iniciativa vendieron masivamente los token comprados, adueñándose del dinero depositado, que según los últimos datos conocidos se eleva a la suma de 286 millones de dólares, provocando el derrumbe del valor de la moneda virtual, perjudicando a unos 75.000 arriesgados inversionistas que habían confiado en el aval del presidente Milei a la operatoria en cuestión[3].

Tercer problema : unas 5 horas después de iniciada la operatoria, con la maniobra de quebranto ya consumada, en los primeros minutos del sábado 15 de febrero, Javier Milei posteó una segunda publicación en X, en la que afirmó que había apoyado “un supuesto emprendimiento privado”, aunque en realidad en su primer posteo no lo suponía, sino que lo afirmó con todas las letras: “este proyecto privado se dedicará…”.

Pero lo grave es que a continuación reconoce que actuó en forma totalmente irresponsable, en caso de que esté diciendo realmente la verdad: “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto…”. Si esto es cierto, no sólo es un inconsciente, sino un irresponsable indigno de ocupar el cargo que ostenta por mandato popular: ¿en qué país del mundo un presidente alega su propia torpeza para justificar su apoyo a un emprendimiento privado?”. Si esto es cierto, no puede presidir los destinos de un país, porque se plantea una duda totalmente lógica que no puede ser despejada: ¿siempre ha promovido y promueve iniciativas “sin estar interiorizado de sus contenidos”? En este caso, él solito se ha incinerado y enterrado for ever.

Cuarto problema : en un primer momento, tanto el presidente Milei como su entorno y sus seguidores trataron de minimizar el problema, aduciendo argumentos totalmente ridículos –“no actuó como presidente, sino como una persona privada”, “no cometió ningún delito” (mentira total, porque para la legislación argentina sí lo ha cometido), “obró de buena fe, no se benefició personalmente” (¿cómo lo saben), etc.-, argumentos que sólo pretendieron pesar en el ámbito interno nacional, porque en realidad ya el mismo día posterior a la maniobra y el domingo el tema estaba en todas las portadas del mundo, tanto a nivel de redes como a nivel de medios internacionales de comunicación periodísticos, radiales y televisivos.

Pero en realidad, para el mandatario argentino se trató de una verdadera explosión adversa, pues el día lunes 17 de febrero el caso llegó tanto a los tribunales de Nueva York y al FBI como a la Bolsa de Valores de Wall Street. Hubo analistas y comentaristas especializados que se expresaron directa y brutalmente, llamando estafador (scammer) al presidente argentino.

Quinto problema : un famoso investigador y periodista argentina, Hugo Alconada Mon, demostró en un bien documento informe publicado el fin de semana en el diario argentino La Nación que no se trató de un hecho aislado casual o un error de procedimiento gubernamental, sino que en realidad el episodio fue el resultado de un proceso que se llevó adelante al cabo de varios meses, especialmente a partir del mes de octubre del año pasado[4].

En este informe, el autor muestra que quien impulsó y articuló este proyecto fallido es Mauricio Novelli, un empresario argentino vinculado a Javier Milei desde hace años, que lo contrató como expositor en cursos de capacitación en finanzas que brindaba a través de una empresa de su propiedad, N&W Professional Partners. Fue este personaje el que armó el esquema junto con Karina Elizabeth Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia de la Nación, con quien se reunió 8 veces en los últimos meses.

Sexto problema : en el afán de justificar la bochornosa e incalificable actitud del presidente de promocionar un emprendimiento privado, las miradas comienzan a posarse en la hermana del presidente, ya que es ella la que controla y decide quién puede hablar o no con su hermano presidente. Todo pasa por ella. Si el presidente fue engañado en su buena fe o se ha entrevistado con personas que lo han hecho trastabillar como en este caso, mostrándolo como un estafador o como cómplice de una estafa, la hermana “presidencial” es la única y absoluta responsable. Ella es la que debería dar un paso al costado, pero de producirse esta situación el presidente Milei se derrumba, porque no puede hacer nada sin su asistencia personal y afectiva.

Séptimo problema : Hayden Mark Davis es un supuesto “empresario” estadounidense, quien con una firma/empresa llamada “Kelsen Ventures” es el organizador y responsable del emprendimiento “Viva la Libertad Proyect” y de la criptomoneda $Libra. Un “empresario” totalmente desconocido en el mundo de la criptomonedas, pero que el 30 de enero de este año se reunió con el presidente Milei, quien lo definió en su cuenta de X como un asesor sobre “el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”, para “acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial”[5].

En este caso, resulta totalmente ridículo y grotesco que el presidente haya afirmado que “no estaba interiorizado del proyecto” en su tuit de descargo, si justamente es de lo que hablaron en esa reunión, tal como él mismo lo afirmó, excepto que tenga problemas de tipo mental que le lleven a afirmar una cosa y posteriormente lo contrario. Con el agravante que fue este “empresario” estadounidense quien organizó el Proyecto “afín a las ideas libertarias de Milei” y quien lo administra hasta hoy

Pero lo que nadie había explicado hasta ahora es cómo este ignoto personaje llegó a tener esa audiencia con Milei y con qué criterio o motivos el presidente se puso al frente de la promoción del proyecto, aunque afirme mendazmente que solamente “lo difundió”: el tuit presidencial a las 19.01 hs. del viernes 14 de febrero fui el primero que inició la operación desacredita y fallida. En una entrevista editada y transmitida por televisión ayer, 17 de febrero, afirmó que “Hayden Davis, de Libra, me propuso armar una estructura que financie a emprendedores y que por la informalidad no pueden acceder a eso. Por eso, me presté a dar difusión de esa moneda desde sus redes sociales”, porque “el proyecto era para fondear. Es decir, sabía de que se trataba: UN PROYECTO PARA REUNIR FONDOS para FINANCIAR A EMPRENDEDORES[6].

Y para que no queden dudas de que conocía al “empresario” y que sabía muy bien de qué se trataba, agregó: “Argentina no tiene un mercado de capitales, en Estados Unidos podés fondear este tipo de proyectos. A mí vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”[7].

Pero a posteriori el presidente Milei volvió a caer en otra de sus afirmaciones esquizofrénicas (¿o hipócritas?), ya que para eximirse de toda responsabilidad y para justificar el derrumbe de la criptomoneda $Libra en muy pocas horas, el proyecto “Viva La Libertad” dejó de ser un fondeo de inversores para convertirse en una simple ruleta de juego especulativo , para ganar o perder: “Había personas híper especializadas que participaron de este evento, esto no es un tema menor, porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando”. ¿A qué estaban entrando? “Si vas al casino y perdés todo no te podés quejar. Son trailers de volatilidad, sabían que estaban arriesgando”[8]. Es decir, el Proyecto de Fondeo para inversionistas pasó a ser una apuesta en una mesa de casino. De lo cual se deduce que el presidente Milei estaba muy interiorizado del proyecto. En todo caso, la pregunta es: ¿mintió a sabiendas? ¿O vive en realidades paralelas?

En este contexto, resulta muy llamativo y despierta numerosos interrogantes -que nadie del gobierno despeja- que el cerebro del proyecto-estafa, el mencionado Hayden Mark Davis, haya concedido en Estados Unidos varias entrevistas en el transcurso del fin de semana, en las cuales ha afirmado que él es “asesor de Javier Milei”, que el presidente “es socio del proyecto”, que “él tiene fondeado 110 millones de dólares del proyecto y está esperando que el gobierno argentino le diga que tiene que hacer, porque el dinero no es suyo, sino de argentinos”, que “Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram” y que “sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”[9].

El ”empresario” estadounidense dio a entender también que el proyecto estaba consensuado con el presidente y su entorno íntimo (“asociados”), y que Javier Milei estaba interiorizado de los detalles del mismo planificado en 3 pasos: primero, “un tuit de Milei, disparador del proyecto; segundo, un video de Milei para apoyar el token, y tercero, una campaña movilizada por los influencers libertarios”[10].

En una de sus declaraciones da a entender que ha habido un acuerdo económico con el presidente argentino y su entorno más íntimo, a cambio del respaldo al proyecto: “Como custodio -y no propietario- de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei o al equipo de KIP”[11].

Lo grave de estas declaraciones del ¿asesor? estadounidense de Milei es que no ha habido ninguna desmentida tajante de parte de éste último y de sus funcionarios más cercanos, principalmente su hermana funcionaria, como tampoco del grupo de periodistas “privados” que trabajan exclusivamente para mantener impoluta la imagen pública de Javier Milei. Lo único que se atreven a afirmar es que “no dudan para nada de la honestidad e integridad del presidente”, pero nadie descalifica ni niega las acusaciones del que ya ha pasado a ser un denunciante que el gobierno argentino no puede controlar de ninguna manera.

En definitiva, lo real y concreto es que este bochornoso episodio, con repercusiones y ramificaciones no sólo en Argentina sino también en el mundo, ha lacerado y ha comenzado a destruir la imagen de impoluto del presidente, quien de supuesto “líder de la derecha global y profeta de la libertad” está convirtiéndose a pasos agigantados en un triste estafador cripto “sudaca”, como denominan despectivamente los españoles a los argentinos arrogantes y presumidos que no pueden esconder ni disimular sus miserias morales ni su soberbia.

José Arturo Quarracino

18 de febrero de 2025

