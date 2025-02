Corso Base di Cristianesimo: il Racconto di Gertrud von Le Fort “L’ultima al patibolo”. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Carissimi Stilum Curiali, padre Joachim Heimerl offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un bellissmo libro di Gertrud von Le Fort. Buona lettura e diffusione.

§§§

Corso base di cristianesimo: il racconto di Gertrud von Le Fort “L’ultima al patibolo”

Di P. Joachim Heimerl von Heimthal

Come ogni scrittore, anche Gertrud von Le Fort (1876-1971) ha un’etichetta legata al suo nome, e forse è perché oggi è poco conosciuta. L’autrice “cattolica” si colloca artisticamente in una posizione di vantaggio rispetto a grandi come Werfel o Mann; i suoi racconti sono senza tempo e sembrano sempre scritti per momenti come questo.

Le Fort scrive in modo chiaroveggente, forse profetico, e riflette nei suoi testi un presente senza tempo. Non passa mai di moda e non si logora mai; ciò è particolarmente vero per il suo racconto più importante: “L’ultimo al patibolo”.

Si occupa del destino in gran parte autentico delle Carmelitane di Compiègne durante la Rivoluzione francese. La storia è raccontata da un narratore in prima persona sotto forma di lettera; Nell’ottobre 1794 raccontò a un amico il martirio delle suore. Anche le ramificazioni del linguaggio danno la sensazione di essere stati trasportati indietro alla fine del XVIII secolo; ma soprattutto ci si avvicina di più all’atteggiamento spirituale delle Carmelitane.

Quando “L’ultima al patibolo” fu pubblicato nel 1931, una cosa del genere era ancora lontana. Era l’epoca della crisi economica mondiale e della disoccupazione di massa, l’epoca che spianò la strada a Hitler. Nello stesso anno, il romanzo di Kästner “Fabian” catturò perfettamente questo stato d’animo. Nel suo racconto, tuttavia, Le Fort ha un senso sismografico del disastro imminente: come al contrario, scrive di una rivoluzione imminente, della fine dell’“ancien regime”. Scrive di arbitrarietà e terrore, dei lati più oscuri della rivoluzione. Soprattutto, scrive del lato diabolico delle persone, che si chiamino Hitler o Robespierre. – Il racconto può essere facilmente interpretato in questo contesto; allora il soggetto storico diventa una cifra dell’era nazista.

Ma Le Fort è molto più di questo. Non è una scrittrice politica né si interessa della Rivoluzione francese. Invece, lei si preoccupa della paura e del suo significato cristiano; fondamentalmente, riguarda il cristianesimo stesso. Si potrebbe dire che si tratti di un corso poetico di base sul cristianesimo, che si sviluppa a partire dalla struttura narrativa.

Allo scoppio della rivoluzione, Blanche de la Force entra nel Carmelo di Compiègne. Contrariamente alle aspettative, gli eventi non si fermano davanti ai monasteri. Le leggi dei nuovi governanti li prendono rapidamente di mira e inizia la persecuzione della chiesa. Divampano violenza e terrore, soprattutto tra i giacobini. Quando il re viene decapitato, le Carmelitane prendono una decisione: offrono la loro vita a Cristo per la salvezza della Francia. – Sembra una questione politica, ma non lo è. Le sorelle sono interessate a qualcosa di più grande della politica: danno la vita per espiare le atrocità della rivoluzione. Infatti, poco dopo vengono condannate in un processo farsa; una dopo l’altra si sacrificano sul patibolo. Poco dopo cade Robespierre: il regime del Terrore è finito.

Le Fort segue molto da vicino questi fatti storici e, su questo sfondo, sviluppa la sua narrazione, che ruota attorno all’idea centrale del sacrificio vicario: “La Francia non sarà salvata dallo zelo dei suoi politici, ma dalle preghiere e dai sacrifici delle sue anime vittime: oggi è la grande ora del Carmelo! – Era questo il tono sul quale si sintonizzavano a quel tempo tutte quelle donne tranquille di Compiègne; le persone si preparavano consapevolmente al martirio.”

Questo può sembrare strano ai lettori di oggi; a chi piace sacrificarsi? Questo non va bene per l’uomo moderno, nemmeno nel 1931 e ancor meno oggi. Ormai quasi nessuno conosce più termini come “sacrificio” ed “espiazione”.

Al contrario, la visione di Le Fort va più in profondità: nell’atteggiamento dell’anima delle Carmelitane ella rivela la natura fondamentale del cristianesimo, il nucleo da cui esso ha sempre dipeso. Questo nucleo consiste nella dedizione totale, anche della propria vita, seguendo l’esempio del sacrificio di Cristo sulla croce.

Senza seguire la croce non ci sono cristiani, e senza espiazione non ci sono cristiani.

Per molti, questo suona “mistico” e forse persino “ermetico”, ma “espiazione” può essere semplicemente intesa come “apertura”, come una volontà di partecipare personalmente e concretamente al sacrificio del Signore.

Ciò che vale per tutti i cristiani vale in modo speciale per il Carmelo, perché chi vi entra alla fine sacrifica se stesso. Questo non è un egoismo salvifico per i super-pii, al contrario: si tratta di permettere ad altri di condividere la salvezza. Questa è la forma più alta di carità; si tratta di quella che viene chiamata in modo un po’ patetico la “salvezza delle anime”. Senza tale carità, ogni altra carità non ha senso, almeno non la carità cristiana, e le suore danno testimonianza di questo atteggiamento fondamentale del cristianesimo.

Al loro martirio, il racconto aggiunge un secondo, profondo aspetto: la debolezza umana, la paura. Ciò riguarda anche il credente medio, ed è proprio questo che Blanche de la Force rappresenta.

A differenza delle sue sorelle, Blanche non ha forza interiore. Conosce solo la paura. Il suo nome orgoglioso non lo nasconde; si dice che in realtà dovrebbe chiamarsi “de la Faiblesse” .

Anche quando Blanche entra nel Carmelo, non riesce a sfuggire alla sua paura. In sostanza, ella rimane sempre l’antitesi di una carmelitana, soprattutto se paragonata alla sua maestra delle novizie, l’affascinante Marie de l’Incarnation. Mentre le suore si dedicano al martirio sotto la loro influenza, Blanche trova rifugio presso Cristo nel Getsemani: Blanche de la Force diventa “Suor Blanche dell’Agonia di Cristo”. Lei ritiene che prima della croce, Cristo abbia assunto per primo la paura, non solo la sua paura, ma ogni paura, la paura di tutte le persone e di tutti i tempi. Ecco perché la paura della morte di Cristo ha innumerevoli volti, e questi volti sono ancora oggi ovunque, come la paura della guerra e di un 2punto di svolta”, e questa è proprio la paura di Blanche de la Force.

Blanche si abbandona completamente all’agonia di Cristo; ne rimane catturata fin nei minimi dettagli. Anche questo è eroico e in linea con il Carmelo. Ma un giorno Blanche scomparve dal monastero. Mentre le sorelle si preparano al sacrificio, Blanche cade vittima della sua paura. Il suo sacrificio è diverso: rimane fedele alla paura, diventa martire della paura. Ciò dimostra che esiste un timore beato che è unito al timore della morte di Cristo. Anche questa può essere una forma di espiazione, che nasce dall’accettazione della propria debolezza. Alla fine, questo carisma dà forza a Blanche: le è permesso di unire il suo sacrificio a quello delle sue sorelle. Mentre salgono sul patibolo cantando “Veni creator”, Blanche è l’ultima ad unirsi a loro.

Dal luogo dell’esecuzione registra spontaneamente il canto delle sorelle. Prima che l’ultima voce si affievolisca, Blanche canta il “Gloria Patri” e poi viene picchiata a morte dalla folla. Il narratore riferisce: “Ho sentito chiaramente la confessione di fede nel Dio uno e trino – non ho più sentito l’Amen”. Scrive che in Blanche si è sperimentato “il miracolo nei deboli”.

E in questo miracolo da allora c’è stata una “speranza infinita”. Le belle idee dell’Illuminismo, i nuovi ideali dell’uomo nello spirito di Rousseau, dopo la rivoluzione non hanno più valore, perché ” l’umanità da sola non basta, nemmeno quella bellamente umana”. – L’uomo non è nulla in sé e per sé se non si lascia afferrare da Dio, anche se ciò avviene nella sua paura. Ecco tutto. E questo è il corso fondativo poetico di Le Fort sul cristianesimo. Vale la pena riscoprirla.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: heimerl, l'ultima sul patibolo, von le fort



Categoria: Generale