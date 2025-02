Warum hat die Freimaurerei am 13. März 2013 gejubelt? Sergio Russo.

Marco Tosatti

Liebe Freunde und Feinde von Stilum Curiae, Sergio Russo, dem wir von ganzem Herzen danken, stellt Ihnen diese Überlegungen zur Wahl vom 13. März 2013 im Lichte von Fatima zur Verfügung. Siehe auch, was Stilum Curiae vor einigen Jahren geschrieben hat… Viel Spaß beim Lesen und Verbreiten.

§§§

WARUM HAT DIE FREIMAUREREI

AN DIESEM 13. MÄRZ 2013 GEJUBELT?

„Was wir suchen und erwarten müssen, ist ein Papst,

der unseren Bedürfnissen entspricht.“

(Aus einer Ständigen Instruktion des Carbonara High Sale,

Hälfte des 19. Jahrhunderts).

Im Jahr 2017 erschien auf demselben Blog ein sehr interessanter Artikel mit dem Titel „Die außergewöhnliche Liebe der Freimaurerei zum Pontifex: eine Studie dokumentiert ein historisches ‚erstes Mal‘“, der jedoch ziemlich unbemerkt blieb… Daher: wird es heute der Fall sein, ihn wieder aufzugreifen?

Ja, das ist in der Tat der Fall! Denn mit diesem Artikel wird es gelingen, so viele „merkwürdige Tatsachen“ zu erklären, die Franziskus I. genau seit diesem Datum in seiner „pastoralen Aktion“ unaufhörlich tut, und die nicht einmal mehr „erwachsene Katholiken“ verstehen können (siehe zum Beispiel den kürzlich in der Zeitschrift Il Timone erschienenen Leitartikel von Riccardo Cascioli mit dem Titel „Schwierig zu verstehen“).

Ich hoffe, dass jeder weiß, dass, wenn es zwei gegensätzliche „Organisationen“ gibt, die sich in ihren Grundsätzen, Mitteln und Zielen gegenüberstehen, es sich um die katholische Kirche und die internationale Freimaurerei handelt, denn letztere hat als geschworenen Feind, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen und möglichst zu beseitigen gilt, ausgerechnet die Figur des Papstes, des Nachfolgers Petri und Stellvertreters unseres Herrn.

Daher kann es zwischen der Großloge und den Päpsten absolut keine Übereinstimmung, geschweige denn Sympathie geben!

So sehr, dass, wie in diesem Fall – absurd (aber nicht so sehr!) wie paradox (und doch nicht zu leugnen…) – die Tatsache, dass zahlreiche Freimaurer, die in der ganzen Welt verstreut sind, über die Wahl von J.M. Bergoglio erfreut sind: dies muss ernste Fragen sowie ernste Verwirrung bei wachsamen und kohärenten Menschen hervorrufen – und ich beziehe mich hier auf all jene, die es gewohnt sind, über einzelne Fakten nachzudenken:

Beginnen wir also mit dieser unglaublichen Zusammenstellung:

– Unmittelbar nach seiner Wahl erhält Bergoglio Grüße und Lob von der B’nai B’rith, der 1843 gegründeten, sehr mächtigen jüdischen Loge: Es handelt sich um eine echte Geheimorganisation, die auf die Freimaurerorganisation selbst zurückgeht und der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist, die aber einen enormen Einfluss auf das Weltgeschehen ausgeübt hat und immer noch ausübt. Man denke nur daran, dass die bolschewistische Revolution von 1917, die Russland erschütterte und dann ihren ruchlosen Einfluss auf die ganze Welt ausdehnte, und für die der Zar selbst zusammen mit seiner Familie, einschließlich der Kinder, abgeschlachtet wurde, auf sie zurückzuführen ist.

– Am Tag seiner Wahl wurde ein Kommuniqué der Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones an Bergoglio geschickt, in dem der Großmeister selbst, Angel Jorge Clavero, den neuen Papst, den ehemaligen Erzbischof und Kardinal von Buenos Aires, begrüßt.

– Sie ist datiert auf Samstag, den 2. März 2013 (!!), die Zeitschrift Fenix news, in der ein Artikel mit dem Titel „Bergoglio: el Papa en 2 frases“ erscheint, unterzeichnet von Mario Rolleri, 33°, und in der ein Foto von Bergoglio, der bereits Papst ist, gezeigt wird: aber wie ist das möglich? Gut elf Tage vor seiner Wahl!

– Die Website der Virtuellen Großloge von Italien (GLVDI) veröffentlicht ein Kommuniqué, datiert auf den 13. März 2013 – wieder einmal, welch seltsame Zufälle! – von Großmeister Luciano Nistri, zur Wahl von Papst Bergoglio: „Rom, 13. März 2013. Die katholische Kirche hat den Jesuiten Jorge Mario Bergoglio, der den Namen Franziskus angenommen hat, zum Papst gewählt. […] Ein Mann, der „fast vom Ende der Welt“ kommt, den Hermelinmantel und das goldene Kreuz ablehnt und durch sein eisernes Kreuz ersetzt, hat seine erste konkrete Handlung vollzogen. […] Eine Botschaft, die die Freimaurerei selbst als klaren Bruch mit der Vergangenheit empfindet und die darauf abzielt, den Armen, den Ausgegrenzten und den Schwächsten zuzuhören… Luciano Nistri, GLVDI-Großmeister.“

– Bereits am Tag nach der Wahl begrüßte und lobte Großmeister Gustavo Raffi vom Großorient von Italien – Palazzo Giustiniani, der sowohl in Europa als auch in den USA viel zählt, den neuen Papst mit den Worten (prophetisch?… und auf jeden Fall für alle Katholiken erkennbar!): „Vielleicht wird in der Kirche nichts mehr so sein wie vorher.“ (sic!)

– Die freimaurerische Website Fenix news, die von dem peruanischen Freimaurer Mario Rolleri 33° („Logia Luis Heysen Inchaustegui“, Lima) geleitet wird, veröffentlicht am Tag nach der Wahl eine Erklärung der Vereinigten Großloge des Libanon:

Großmeister Rami Haddad und Souveräner Großkomtur Jamil Saade gratulieren Argentinien und den Frauen der Frauen-Großloge von Argentinien zur Wahl von Bergoglio… Also: Peruanische Freimaurer, libanesische Freimaurer und argentinische Freimaurer freuen sich über die Wahl von Bergoglio!

– Wenige Wochen nach der Wahl Bergoglios lesen wir in der April-Ausgabe 2013 des kanadischen Freimaurer-Newsletters „The Watermark“, dass der neue Papst im Internet sogar als Freimaurer bezeichnet wird, der freimaurerische Zeichen verwendet…

– In einem Brief an seinen Freund Massimo Teodori vom 20. Juni 2013 zeigt sich Großmeister Raffi immer noch voller Eifer und Begeisterung für die Taten und Worte von Papst Franziskus… Raffi hofft auf eine tiefgreifende „Reform“ der Kirche, offensichtlich nach den Koordinaten des freimaurerischen und säkularistischen Denkens. Raffi lobt Karl Rahner (einen Jesuiten) und seine Theorie der „anonymen Christen“ als „profunden Theologen“… Raffi ist gegen die alte Liturgie der Privilegien und Präbenden.

– Im Jahr 2013 veröffentlichten die Journalisten Giacomo Galeazzi und Ferruccio Pinotti das Buch „Vatikanische Freimaurerei“. Galeazzi ist ein großer „Fan“ von Papst Franziskus, ebenso wie Andrea Tornielli, ein Vatikanist und Kollege von Galeazzi bei der Turiner Zeitung „La Stampa“. Galeazzi-Pinotti schreiben:

„In den letzten 30-35 Jahren haben mehrere Jesuiten ein positives Interesse an der Freimaurerei gezeigt, haben an öffentlichen Debatten teilgenommen, an Konferenzen, die vom Großorient in Italien organisiert wurden, haben Artikel und Bücher über das philosophische Denken über die Geschichte der Freimaurerei geschrieben: mit anderen Worten, sie waren die einzigen Kleriker, die trotz der Anatheme und der verschiedenen Exkommunikationen der Kirche von Rom gegen die freimaurerische Institution versucht haben, ihren philosophischen Ansatz zu verstehen, und sehr oft damit endeten, ihn zu teilen.

Nicola Spinello, stellvertretender Großmeister der Gemeinschaft von Piazza del Gesù, antwortete auf die Frage der Sendung Mistero, die am 20. März 2013 ausgestrahlt wurde: „Welche Beziehung besteht zwischen den Jesuiten und der Freimaurerei? Jesuiten und Freimaurer haben, glaube ich, schon immer ein großes spekulatives Interesse aneinander gehabt…“. Auf die Frage: „Der Papst ist Argentinier, und in Argentinien gibt es eine große Freimaurertradition, er war Erzbischof von Buenos Aires, glauben Sie, dass er Beziehungen zur Freimaurerei gehabt haben könnte?“ antwortete er: „Ich wäre überrascht, wenn nicht. Die freimaurerische Tradition in Argentinien ist sehr stark…“. Und auf eine andere Frage des Interviewers antwortete er: „Ich glaube, dass dieser Papst die Verwirklichung eines Plans ist, der schon seit langem verwirklicht werden wollte…

Auch der Großmeister von Catania, Vincenzo Di Benedetto, Leiter der Großloge Serenissima von Piazza del Gesù, antwortete auf unsere präzise Frage: ‘Verschiedene Quellen weisen auf die Existenz von Freimaurerlogen auch im Vatikan hin: halten Sie das für möglich?’ ohne zu zögern: ‘Absolut ja, unabhängig von der verwendeten Bezeichnung’.“

– Gegenüber dem Journalisten Andrea Scanzi von der Zeitung „Il fatto quotidiano“ erklärte Michela Scolari (die einzige Bewahrerin der Erinnerungen des Freimaurers Licio Gelli) im Jahr 2014, dass Papst Franziskus (damals Kardinal Bergoglio) sechs bis sieben Jahre zuvor Licio Gelli in der Villa Wanda in Arezzo besuchte. Gelli, Leiter der berühmten Loge P2, war ein Freimaurer mit hervorragenden Verbindungen zur Freimaurerei und zur politischen Klasse Argentiniens in den 1970er und 1980er Jahren. Gegenüber Scolari enthüllte Gelli, dass er Bergoglio seit 1973 kennt, als Gelli Argentiniens bevollmächtigter Minister und ein großer Freund Perons war.

– Am 25. August 2014 lobt der Freimaurer Barbosa Nunes auf der Website der brasilianischen Freimaurerei, Grande Oriente do Brasil, Papst Franziskus, weil er eine neue Kirche baut… (Ja, genau wie die selige Anna Caterina Emmerich es gesehen hat: „… eine neue Kirche: groß, seltsam und extravagant!).

– Am 09. April 2015 berichtet Mario Rolleri in den Fenix-Nachrichten über das Interview, das Nicolas Orlando Breglia, Großmeister der Großloge von Argentinien, gegeben hat: selbst Breglia ist überzeugt, dass Papst Franziskus die Fahnen der Freimaurerei hochhält!

Was meint ihr, reicht das aus? (aber es gibt viel mehr Material in dem genannten Artikel als ich hier berichtet habe), und so schließe ich mit diesem letzten „Leckerbissen“:

„In einem Interview, das im November 2015 in „In-Sight: Independent Interview-Based Journal“ online veröffentlicht wurde, erklärt der Freimaurer und ehemalige kanadische Polizist Jerry W. Kopp (Grand Lodge of Alberta AF&AM), dass Papst Benedikt die Freimaurer schon verabscheute, bevor er Papst wurde, während Papst Bergoglio anders zu sein scheint… Während er zugibt, dass er die Position von Papst Franziskus zur Freimaurerei noch nicht kennt, sagt Kopp jedoch, dass er aufgrund der Art und Weise, wie Franziskus spricht und denkt, davon überzeugt ist, dass die Freimaurer wahrscheinlich vollkommen auf einer Linie mit Papst Franziskus liegen werden. Auf jeden Fall, fügt Kopp hinzu, hat Papst Benedikt die Freimaurer nicht gemocht!“

Sollen wir jetzt das klassische ‘zwei plus zwei gleich vier’ machen?

Papst Benedikt mochte also die Freimaurerei nicht, während „Papst Franziskus“ sich von Natur aus zu ihr hingezogen fühlt….

Nun, da „man nicht zwei Herren dienen kann“, wegen des „Widerspruchs, der es nicht zulässt“, wie Dante sagen würde… Welcher der beiden ist nun der wahre Papst: Benedikt, ein demütiger Arbeiter im Weinberg des Herrn, oder Franziskus, Verkünder der universellen Brüderlichkeit?

Jeder möge nach seinem Gewissen die Antwort geben…

So ist es… wenn ihr wollt!

Sergio Russo

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, massoneria, russo



Categoria: Generale