Vertice Europeo, Viganò. Vergognoso Ostacolare la Pace. Shameful Obstruct the Peace. Italiano and English.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, pubblicato su X (già Twitter) a commento del vertice di Parigi. Buona lettura e diffusione.

§§§

In questo momento storico in cui due grandi leader mondiali – il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e il Presidente russo Vladimir Putin – stanno per concludere un accordo di pace per l’Ucraina, è a dir poco sconcertante vedere con quale cinismo l’Unione Europea e la NATO stiano cercando di impedire la fine di un conflitto provocato dall’élite globalista che manovra entrambi.

Di fronte a questa ostinata determinazione a creare morte e distruzione, e ai vergognosi tentativi di ostacolare il processo di pace, dobbiamo esprimere il nostro sostegno a coloro che agiscono nell’interesse della pace e condannare apertamente le azioni dei guerrafondai asserviti al globalismo massonico.

***

At this historic moment when two great world leaders – U.S. President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin – are about to enter into a peace agreement for Ukraine, it is disconcerting, to say the least, to see with what cynicism the European Union and NATO are trying to prevent the end of a conflict provoked by the globalist elite that maneuvers both. In the face of this obstinate determination to create death and destruction, and the shameful attempts to obstruct the peace process, we must express support for those who act in the interests of peace and openly condemn the actions of warmongers who are enslaved to Masonic globalism.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: parigi, russia, ucraina, vertice, vigano



Categoria: Generale