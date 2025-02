Sommet européen, Mons. Carlo Maria Viganò. Il est honteux d’entraver la paix.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous soumettons à votre attention ce billet de Mgr Carlo Maria Viganò, publié sur X (anciennement Twitter), commentant le sommet de Paris. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bonne diffusion.

§§§

En ce moment historique où deux grands dirigeants mondiaux – le Président Américain Donald J. Trump et le Président Russe Vladimir Poutine – sont sur le point de conclure un accord de paix pour l’Ukraine, il est pour le moins déconcertant de voir avec quel cynisme l’Union Européenne et l’OTAN tentent d’empêcher la fin d’un conflit provoqué par l’élite mondialiste qui manipule les deux.

Face à cette détermination obstinée de créer mort et destruction, et aux tentatives honteuses visant à entraver le processus de paix, nous devons exprimer notre soutien à ceux qui agissent dans l’intérêt de la paix et condamner ouvertement les actions des fauteurs de guerre inféodés au mondialisme Maçonnique.

§§§

