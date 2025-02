Gaza, Gerusalemme. Le immagini e le Storie che i Giornali di Regime non Mostrano e non Dicono.

Al Mezan Center for Human Rights riferisce:

Le IOF (Israel Occupation Forces) hanno trasferito il dott. Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, in detenzione ai sensi della legge sui “combattenti illegali”, invece di un regolare processo.

La legge “Combattente illegale” viola gravemente il diritto ad un giusto processo garantisce, privando il detenuto del diritto di essere informato delle accuse a loro carico, del diritto di contestare le prove, e quindi della capacità di difendersi.

L’avvocato del centro ha rivelato che il dottor Abu Safiya è stato sottoposto a torture e maltrattamenti nei centri di detenzione israeliani.

Sottolineiamo che designare il Dr. Abu Safiya come “combattente illegale” è una misura illegale e pericolosa, che dimostra il fallimento da parte dell’accusa di comprovare le accuse contro il detenuto.

