Scozia, Peggio che in URSS. Vietato Pregare – anche in Casa! – nelle Zone di Accesso Sicuro agli Aborti.

Vance ha anche citato il caso del reduce di guerra arrestato in Inghilterra perché pregava in silenzio entro la zona di sicurezza allestita attorno ad una clinica per aborti; si chiama Adam Smith-Connor e gli hanno dato una condanna sospesa con la condizionale di non commettere altri reati entro 2 anni e a pagare 9mila sterline di spese processuali.

Se uno abita nella zona di accesso sicuro all’aborto, non si scordi di tirare le tende quando recita in casa il rosario, non sia mai che qualcuno lo veda dalla strada, si senta turbato, faccia una foto col telefonino e lo denunci. Se ascolta il requiem di Mozart, o lo Stabat Mater di Perosi, si metta assolutamente la cuffia, o si assicuri che non sia percepibile nulla dall’esterno. E non gli venga in mente di cantare “Tu scendi dalle stelle” sotto Natale; e se proprio non riuscisse a frenarsi, impari almeno a canticchiarlo sottovoce.