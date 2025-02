Offerte di Lavoro. Pro Vita & Famiglia Cerca un Fundraiser Professionista. Toni Brandi.

ci tenevo a farti sapere che abbiamo aperto una nuova posizione lavorativa nella squadra di Pro Vita & Famiglia. Ti spiego chi stiamo cercando. Le organizzazioni che promuovono l’aborto, il gender, l’eutanasia e altre ideologie anti-umane in tutto il mondo dispongono di enormi risorse finanziarie e di potenti appoggi. Noi, invece, ci fondiamo sulla generosità di semplici cittadini (come te) che condividono i nostri valori e si sentono rappresentati dalle iniziative che realizziamo per difenderli. È chiaro, quindi, che tanta parte del nostro successo dipende dalla capacità di raggiungere con le nostre campagne sempre più persone di buona volontà che possano unirsi alla causa. Pro Vita & Famiglia sta cercando un Fundraiser professionista che ci aiuti a trovare e ottimizzare le risorse necessarie a realizzare le campagne che danno forza e futuro alla nostra missione. Se conosci qualcuno con formazione ed esperienza professionale nel campo della raccolta fondi – oltre, ovviamente, a una sincera passione per la nostra causa – invitalo a candidarsi! Cliccando qui trovi la descrizione del profilo professionale che stiamo cercando e il modulo da compilare per mandare la propria candidatura Se ritieni, condividi il link con chi pensi potrebbe essere interessato a candidarsi. Grazie dell’aiuto! Un caro saluto,