Breve Storia di un Cretino: l’Europeista Masochista Atlantista anti-Russo. Anche Servo? Il Sofista.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo breve post de Il Sofista, che ringraziamo per la cortesia, pubblicato su Twitter, e che ci sembra offra un quadro conciso ed esauriente della politica degli ultimi anni; dell’Europa a guida (corrotta) tedesca, della Franca bancario-macroniana e del nostro sciagurato Paese, in cui il cambio di passo fra Draghi e Meloni, complice il Mattarella, non si riesce proprio ad avvertire. Neanche usando sonde sismiche ultra senisbili. Buona triste lettura.

§§§

Breve storia di un cretino.

1) L’europeista si svegliò una mattina e decise di privare l’Europa dei profitti commerciali e dell’energia a basso costo provenienti dal mercato russo.

2) Non pago di aver danneggiato l’Europa per miliardi, ne prelevò altri dalle tasche degli europei per finanziare omicidi e stragi «fino alla vittoria di Zelensky».

3) Russia e USA si mettono d’accordo per smembrare l’Ucraina, Zelensky a malapena è ammesso alle trattative, all’europeista nemmeno telefonano.

4) Morale. Ha rovinato i nostri rapporti con la Russia, danneggiato l’Europa per miliardi, sancito la sua irrilevanza politica, causato la morte di ottocentomila ucraini, e per cosa? Per realizzare condizioni di pace più sfavorevoli di quelle ottenibili dopo un mese di guerra, se solo lui – l’europeista – per la pace si fosse minimamente adoperato.

5) Nel frattempo, i fondi di investimento e le banche d’affari che detengono l’industria delle armi hanno centuplicato i loro profitti, esattamente come a suo tempo con l’industria dei vaccini. 6) Il cretino è solo un cretino, o anche un servo?

§§§

