ALI Avvocati Liberi. Il Fallimento dell’OMS in Pandemia. Sarebbe Salutare e Giusto per l’Italia Uscire dall’OMS.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Telegram da ALI, avvocati liberi, che fa luce piena sul fallimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativamente al Covid, e spiega perché sarebbe nostro interesse uscire dall’OMS. Ma forse non quella del ministro Schillànza Speràci, che ha centinaia di miglia di euro investiti nell’industria farmaceutica, governo ombra dell’OMS. Così, quando sentirete qualche politico che afferma che uscire dall’OMS sarebbe dannoso, sapete perché lo dcie, e quanto ci si può fidare della sua indipendenza. Buona lettura e condivisione.

§§§

Angelo Di Lorenzo

Avvocati Liberi

Il Rapporto del 4.12.2024 della Commissione d’Inchiesta istituita presso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha svelato come l’OMS, nell’era pandemica, ha protetto gli interessi della Cina e dei finanziatori privati interessati nelle company produttrici dei farmaci per la “cura” della pandemia.

In base alla Commissione d’Inchiesta, l’OMS ha coperto le azioni e le omissioni della Cina, l’origine del virus, le conseguenze della diffusione proprio in un momento in cui il mondo si rivolgeva all’OMS per avete risposte.

La risposta dell’OMS alla pandemia è stata un vero e proprio fallimento a detta della Commissione d’Inchiesta USA.

Addirittura il DG Tedros si è persino spinto a lodare la “trasparenza” della Cina durante la crisi, quando in realtà il regime comunista ha costantemente mentito al mondo mistificando i dati su infezioni e su decessi.

Del resto durante la pandemia l’OMS si è ripetutamente affidata alle false informazioni fornite dalla Cina, per volere della quale ha ignorato gli allarmi di Taiwan nonostante il virus fosse in espansione irrefrenabile sin dal 2019, solo perché accogliere tali allarmi avrebbe comportato il formale riconoscimento di Taiwan come Stato membro e ciò era inaccettabile per la “Repubblica” popolare cinese.

L’’OMS ha diffuso false notizie e non si è in alcun modo preoccupata di far rispettare gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) che, se adempiuti, avrebbero impedito una diffusione così sorprendente del virus.

L’OMS ha negato la diffusione da uomo a uomo del COVID-19 basandosi solo sulla propaganda della Cina, affermando in un tweet del 14 gennaio 2020 che “le indagini preliminari condotte dalle autorità cinesi non hanno trovato prove evidenti di trasmissione da uomo a uomo del nuovo coronavirus“, mentre in realtà tutti i medici che diffondevano informazioni sulla COVID-19 venivano incarcerati e fatti sparire dalle autorità cinesi.

Anche il ritardo della dichiarazione di emergenza pandemica dell’OMS, avvenuta solo il 30.1.2020, è stato frutto di pressioni politiche, e nel momento in cui veniva rilasciata, si accompagnava ad un elogio e un ringraziamento di Tedros alla Cina per le misure prontamente adottate.

L’OMS durante la pandemia ha dimostrato di non aver curato la salute globale e aver sostenuto i suoi membri allo stesso modo; si è palesata come un’organizzazione che invece di porsi al servizio di tutta l’umanità, si è sottoposta, in maniera servile, alla politica e alle lobbies di vario genere. Tutto ciò grazie ed in funzione dei soldi.

L’OMS, in quanto organizzazione di natura associativa, dispone di due fonti principali di entrate: contributi fissi che i governi degli Stati membri versano annualmente in virtù dell’adesione; contributi volontari forniti da organizzazioni private, sui quali solitamente viene imposto dai donatori un vincolo finalistico o di destinazione a determinate attività.

Dal bilancio 2020-2021 dell’OMS è possibile stilare una classifica dei primi cinque contribuenti: Germania – 952 milioni di dollari Fondazione Bill & Melinda Gates 592 milioni di dollari Stati Uniti – 447 milioni di dollari; Alliance – 413 milioni di dollari; Regno Unito – 367 milioni di dollari

L’Italia contribuisce con circa 16 milioni annui, più qualche altro “spiccio” (parliamo di 6-7 milioni) che a dire del Ministro della Salute, saremmo “obbligati” a versare.

Che poi che siamo “obbligati a versare” lo pensa solo il Ministro della Salute qui ma qualcuno gli spieghi che esiste una cosa che si chiama “sovranità” e che nessuno può obbligare l’Italia a pagare somme se lo Stato italiano non vuole.

Prova ne sia che Trump, dopo aver preso atto di cosa sia l’OMS, con uno schiocco di dita, ha revocato il contributo USA senza alcuna conseguenza.

Cosa pensa il governo italiano sia l’OMS e cosa pensa succeda se ne uscissimo

Certo, se uscissimo faremmo gli interessi nazionali, quindi….restiamo dentro.

https://web.telegram.org/k/#@avvocati_liberi

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: ali, avvocati liberi, cina, covid, oms



Categoria: Generale