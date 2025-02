No alla Morte di Stato. Il Governo Fermi il Suicidio Assistito in Toscana. Petizione di Pro Vita & Famiglia.

Chi sostiene il suicidio assistito dice che serva a garantire una scelta consapevole e responsabile. Ma i dati dicono l’esatto contrario! Nei Paesi che hanno legalizzato il suicidio assistito, il numero delle persone che scelgono di uccidersi è aumentato drasticamente: In Canada , dal 2016 al 2022, le richieste di morte assistita sono aumentate del 990%, superando i 13.000 casi solo nell’ultimo anno.

, dal 2016 al 2022, le richieste di morte assistita sono aumentate del 990%, superando i 13.000 casi solo nell’ultimo anno. In Olanda , dopo la legalizzazione dell’eutanasia, i suicidi sono aumentati del 34% in 12 anni.

, dopo la legalizzazione dell’eutanasia, i suicidi sono aumentati del 34% in 12 anni. In Belgio, il numero di morti assistite è raddoppiato in meno di un decennio. Questo perché quando lo Stato offre il suicidio come “soluzione”, le persone più fragili iniziano a considerarlo come l’unica opzione possibile. Ed è quello che accadrà in Italia se non fermiamo questa follia. Come se non bastasse, in Toscana questa legge sarà finanziata con soldi pubblici, mentre la sanità è già al collasso. Mancano medici, infermieri e posti letto. Tantissime persone non possono curarsi perché non ci sono fondi. Ci vogliono mesi per una visita specialistica e molti rinunciano alle cure perché non possono permettersi un ticket. E ora cosa fanno? Usano i soldi pubblici per aiutare i più deboli e vulnerabili ad ammazzarsi. Ecco il vero scandalo: meno fondi per chi soffre, più risorse per chi può essere eliminato. Questa non è una società più giusta. Questa è una società che spinge i più fragili a sentirsi un peso e li accompagna alla morte invece di offrire cure e speranza. Se non fermiamo questa legge oggi, domani potremmo ritrovarci con lo Stato che facilita la morte invece di garantire assistenza e cure. Firma subito per fermare questa follia!