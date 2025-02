I Morti a Gaza Sono oltre 300mila, Afferma l’Avvocato dei Diritti Umani USA Steven Donzinger.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione alcuni interventi di Voce Ebraica per la Pace, che certamente non trovano spazio nei media di regime, omologati alla propaganda statunitense e del governo israeliano. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il primo ricorda la festa degli alberi nella tradizione ebraica.

A Tu Bishvat, il nuovo anno ebraico per gli alberi, siamo dalla parte dei palestinesi contro la sistematica distruzione della loro terra da parte del governo israeliano. Come ebrei antisionisti, segniamo questa festa resistendo all’apartheid e al colonialismo israeliano in terra palestinese nelle terre in cui viviamo.

Questa settimana, i bulldozer israeliani hanno raso al suolo terreni agricoli e strade a Jenin, aumentando la devastazione a livelli invisibili in oltre due decenni nella Cisgiordania occupata.

Secondo il censimento dell’agricoltura del Palestine Bureau, l’82,4% dei palestinesi della Cisgiordania occupata possiede terreni adibiti all’agricoltura, molti dei quali sono coltivatori devastanti, rendendo questa distruzione particolarmente devastante per il loro sostentamento e il loro patrimonio. Centinaia di migliaia di palestinesi in tutta la Palestina si affidano alla raccolta autunnale delle olive per il loro reddito, tra cui oltre il 15% delle donne lavoratrici.

La distruzione dei frutteti e delle foreste palestinesi cerca di cancellare anche la storia palestinese, attaccando alberi che vivono fino a 15 vite umane. Questo fa avanzare il sionismo, l’ideologia politica nazionalista che ha portato alla fondazione dello stato di Israele premessa sulla supremazia ebraica. Il governo israeliano sta prendendo di mira il legame dei palestinesi con la loro patria ma i palestinesi continuano a resistere al furto di terre israeliane affermando che la loro terra ancestrale era già occupata.

@rabbiariana e Rabbi Jessica Rosenberg ci ricordano in Per tempi come questi: una guida radicale all’anno ebraico che “Tu b’Shvat e i suoi rituali sono più antichi dello stato di Israele… Possiamo fare rituali sia politici che personali, raccontare storie mai raccontate, organizzarci per la giustizia in Palestina e collegarci, come facevano i nostri antenati, al movimento della vita sugli alberi. ”

Come ebrei siamo contro il sionismo e la manipolazione delle nostre tradizioni da parte del governo israeliano per facilitare il furto di terreni. Su Tu Bishvat onoriamo le nostre tradizioni di rispetto della terra e di chi la gestisce, stando dalla parte dei palestinesi. Cerchiamo di costruire un mondo dove ogni umano e ogni pianta possano prosperare senza paura di essere uccisi o sradicati. Una Palestina libera significa nutrire una terra rigogliosa e fiorente, piena di alberi, dal fiume al mare.

***

Il secondo intervento è focalizzato sulla pulizia etnica che Israele sta compiendo nei Territori Occupati, e in particolare a Jenin:

Il governo israeliano sta usando i dollari delle tasse statunitensi per condurre una campagna di pulizia etnica di massa in tutta la Cisgiordania occupata. Dalla firma dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, le forze israeliane hanno sfollato quasi 40.000 palestinesi dalle loro case.

La maggior parte dei 20.000 abitanti del campo profughi di Jenin sono stati sfollati con la forza dalle loro case dai militari israeliani. I nostri partner di @al_haq_organization riferiscono: “Battuti da oltre tre settimane di sfollamento, assalto militare e assedio, con una completa paralisi della vita economica e sociale, i palestinesi di Jenin stanno subendo gravi danni mentali duraturi per mano dell’occupazione israeliana. ”

Violando continuamente il cessate il fuoco a Gaza, il governo israeliano sta intensificando le sue campagne di pulizia etnica e sfollamento nella Cisgiordania occupata. Entrambi frutto degli obiettivi espliciti del sionismo: terra massima con minimo palestinese. E ora, dopo che i 16 mesi di genocidio israeliano finanziati dagli USA sono stati compiuti impunemente, l’esercito israeliano continua la sua escalation campagna di pulizia etnica occupata dalla Cisgiordania.

La nostra richiesta rimane la stessa: gli USA devono smettere di armare Israele e agevolare crimini contro l’umanità in Palestina.

La nostra lotta persisterà fino alla fine dell’apartheid israeliana, della pulizia etnica e del genocidio.

📷: @wahaj_bani_moufleh @alaa.daraghme

***

Il terzo riguarda la persecuzione che Jewish Voice for Peace sta affrontando con un’amministrazione, quella di Trump, schierata con il sionismo più radicale.

La direttrice esecutiva di JVP, @stefanie.fox, ha parlato a centinaia di persone lunedì scorso durante la nostra Power Half-Hour quotidiana, uno spazio virtuale in cui persone di tutto il Paese si riuniscono per approfondire la loro analisi politica e agire. Stefanie ha parlato della repressione che il movimento palestinese e tutti i nostri movimenti per la giustizia stanno affrontando per mano dell’amministrazione Trump. In questo crocevia di attacchi a molte delle nostre cause e comunità, Stefanie ci ricorda che il nostro potere è collettivo, offrendo una base per ciò che verrà:

“Insieme siamo la risposta… Alzarci in piedi, trovare le nostre voci, dirlo ad alta voce, dirlo più chiaramente ogni giorno, rifiutando gli ordini quando i rischi diventano più alti. Questo coraggio è incredibilmente contagioso.

“Se rimaniamo radicati, chiari e rifiutiamo di conformarci, possiamo resistere”.

***

E infine queste dichiarazione di un avvocato americano esperto di diritti umani Steven Donzinger.

L’avvocato per i diritti umani Steven Donzinger ha stimato che almeno 306.000 persone a Gaza sono state uccise a causa dell’attacco militare di Israele. Questa cifra include sia le morti dirette per attacchi missilistici che i bombardamenti indiscriminati, sia la fame, la mancanza di accesso alle cure mediche e la diffusa malattia, dovuta al crollo delle infrastrutture e al blocco degli aiuti e del carburante.

La stima di Donzinger si basa sull’analisi pubblicata inizialmente da The Lancet a giugno 2023, secondo cui si stima che 186.000 persone fossero state uccise in quel momento, con una media di 654 morti al giorno dal 7 ottobre 2023, fino a metà giugno 2023.

Da questo, Donziger ha calcolato che con ulteriori 214 giorni di combattimento fino al cessate il fuoco nel gennaio 2025, il numero totale delle vittime sarebbe salito a circa 306.000.

“Ho molta fiducia nel fatto che il nostro calcolo cattura accuratamente la portata scioccante di ciò che è accaduto – e continua ad accadere”, ha detto Donziger.

Ha anche criticato la risposta sproporzionata di Israele, poiché fonti israeliane sostengono che la percentuale di morti civili rispetto alle vittime dei combattenti di Hamas è di 300:1.

Gli uccisi stimati rappresentano il 14% della popolazione totale di Gaza, per cui una perdita comparabile negli Stati Uniti equivarrebbe a circa 46 milioni di persone.

§§§

