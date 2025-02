I Diritti Civili Vengono Distrutti in tutto l’Occidente al Servizio di Israele. Caitlin Johnstone.

Ascolta la lettura di questo articolo (lettura di Tim Foley) :

Il giornalista britannico Richard Medhurst è di nuovo perseguitato dalle forze dell’ordine federali in un’altra nazione occidentale per il suo reportage sugli abusi di Israele e dei suoi sostenitori occidentali, questa volta in Austria. La polizia e i servizi segreti austriaci avrebbero arrestato Medhurst a Vienna lunedì, per poi perquisire la sua casa e sequestrare dispositivi elettronici, affermando di averlo fatto perché sospettato di essere affiliato ad Hamas.

Ad agosto Medhurst è stato arrestato dalla polizia antiterrorismo britannica ai sensi dell’articolo 12 del Terrorism Act del 2000 e trattenuto per 24 ore, a quanto si dice, per aver espresso opinioni politiche ritenute troppo favorevoli a un gruppo terroristico proibito.

In altre parole, un giornalista occidentale è stato preso di mira e perseguitato dalle forze dell’ordine di numerosi paesi occidentali per aver espresso opinioni critiche nei confronti di Israele.

Ciò avviene pochi giorni dopo che il giornalista Ali Abunimah è stato incarcerato per due notti dalla polizia svizzera per aver espresso opinioni sbagliate su Israele, e prosegue una tendenza in aumento dall’inizio dell’olocausto di Gaza.

Sedetevi e riflettete su quanto sia inquietante e spaventoso il fatto che i diritti civili vengano sistematicamente smantellati in tutto il mondo occidentale in nome della protezione degli interessi informativi di uno stato di apartheid genocida in Medio Oriente.

Su ordine del presidente Trump, negli Stati Uniti è stata creata una task force multi-agenzia con lo scopo ufficiale di combattere l’antisemitismo nelle scuole e nelle università e quello ufficioso di prendere di mira gli attivisti pro-Palestina .

Anche qui in Australia la situazione si sta mettendo male. L’altro giorno un giornalista sportivo è stato licenziato per aver ritwittato informazioni fattuali sugli abusi di Israele e gli è stato detto che il suo licenziamento era dovuto al fatto che i suoi ritwittamenti avevano fatto sì che gli ebrei di Melbourne si “sentissero insicuri” nell’udire la sua voce nelle loro orecchie dalla radio. Il capo dell’emittente statale australiana ABC ha appena detto che è antisemita usare la frase “occupazione illegale della Palestina” mentre argomentava per giustificare il licenziamento da parte della corporation della giornalista Antoinette Lattouf, che era stata licenziata anche per aver ritwittato fatti sulla criminalità di Israele a Gaza.

Di recente ho notato che io stesso sono seguito/monitorato su Twitter dal presidente della Federazione Sionista d’Australia, che ha avuto un ruolo di primo piano nel reprimere le critiche a Israele e nel prendere di mira i giornalisti nel mio Paese. È una sensazione spiacevole realizzare che questi mostri ti stanno osservando.

❖

L’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ammesso un fatto ormai consolidato: le IDF hanno causato gran parte della morte e della distruzione del 7 ottobre, quando le sue forze hanno iniziato a sparare sugli israeliani per impedire che venissero presi in ostaggio in esecuzione della famigerata direttiva Annibale.

Esatto ragazzi, non dimenticate mai il 7 ottobre, quel giorno terribile in cui mille israeliani furono massacrati dai proiettili israeliani, dai carri armati israeliani, dagli elicotteri israeliani e, in un certo senso, anche da Hamas.

❖

Tutto ciò che abbiamo visto a Gaza e in Cisgiordania è stato il risultato di un programma per rimuovere tutti i palestinesi dalla Palestina tramite morte o sfollamento. Tutto. Non si è mai trattato di combattere il terrorismo. Non si è mai trattato di salvare i palestinesi da un’enclave in rovina. Non si è mai trattato di autodifesa. Non si è mai trattato di ostaggi. Si è sempre trattato di porre fine all’esistenza dei palestinesi in Palestina in modo che i loro territori possano essere completamente posseduti da ebrei israeliani.

Ciò è stato vero per tutte le azioni abusive di Israele dall’ottobre 2023, ed è stato vero per tutte le azioni abusive di Israele prima dell’ottobre 2023. Questo è ciò a cui i palestinesi stanno resistendo, ed è il motivo per cui il 7 ottobre è accaduto in primo luogo. Stiamo osservando una popolazione indigena lottare contro un programma, un programma sostenuto da un intero impero che si estende su tutto il globo, per porre fine alla loro esistenza come popolo nella loro patria natia.

❖

È così odioso come i democratici stiano inquadrando questo piano di pulizia etnica come una spinta emersa dal nulla quando Trump è entrato in carica. La pulizia etnica è SEMPRE stata il piano per il giorno dopo la demolizione di Gaza. Io stesso neho scritto costantemente durante l’amministrazione Biden , come hanno fatto molti altri. Che Israele stesse usando il 7 ottobre come scusa per un altro accaparramento di terre coloniali era palesemente ovvio fin dall’inizio , e divenne sempre più ovvio man mano che Israele trasformava sistematicamente Gaza in una landa desolata inabitabile distruggendo deliberatamente tutto ciò che era necessario alla vita umana.

Tutto questo è accaduto mentre Biden era presidente. Biden ha commesso l’omicidio, Trump è solo il tizio che si è presentato per aiutare a disfarsi del corpo. Sono solo parti diverse dello stesso crimine. Non si commette un omicidio senza un piano per disfarsi del corpo, e non si può disfarsi di un corpo senza prima aver commesso l’omicidio. I fedelissimi del Partito Democratico stanno indicando e urlando al mafioso che sta affondando il corpo nel fiume dicendo “Guarda! Ha ucciso quel tizio, tutto da solo!” come se non avessimo appena visto l’altro mafioso sparare alla vittima in testa.

Vedi anche: