Gaza. Una Riviera Bagnata di Sangue. Esther Solomon, Haaretz. Matteo Castagna.

Matteo Castagna, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione a Gaza.

di Matteo Castagna

Esther Solomon, Caporedattore del quotidiano Haaretz in inglese, ha scritto un interessante editoriale dal titolo: “Perché Netanyahu punta sulla “Nuova Gaza” di Trump: una riviera bagnata dal sangue”.

Netanyahu ha scommesso sul ritorno di Trump, voltando le spalle agli “israeliani in cattività”, li chiama Solomon. Mentre gli israeliani inorridiscono per le immagini e le testimonianze degli abusi di Hamas, spera che la “soluzione” radicale di Trump per Gaza prenda piede e aiuti la sua stessa sopravvivenza politica, gli ostaggi israeliani e i civili di Gaza siano dannati! Il prestigioso media di Tel Aviv non le manda certo a dire.

Per molti lunghi mesi di guerra, il primo ministro Benjamin Netanyahu, ha atteso il momento giusto, scommettendo sul successo elettorale dell’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, contento di potersi liberare delle numerose suppliche delle famiglie degli ostaggi israeliani, tenuti in condizioni pazzesche, di abietta violenza e tortura.

Ha respinto la proposta Biden di cessate il fuoco del maggio 2024, intenzionato a soddisfare i suoi alleati di estrema destra, mentre combatteva le sue tiepide sanzioni sulle mega-bombe, con accuse frenetiche, secondo cui, il comportamento della Casa Bianca era “inconcepibile” e intendeva gettare Israele in pasto ai leoni.

Ma la “soluzione” proposta da Trump per i palestinesi di Gaza va oltre i sogni più sfrenati, autocratici e annessionisti di Netanyahu & Co., per i quali il presidente è stato celebrato come il “messaggero di Dio”, inviato a liberare Gaza dai suoi abitanti, per spianare la strada ai coloni israeliani.

Questo piano, non solo diffonde quella che era, in gran parte, un’idea di “trasferimento” riservata agli estremisti, ossia l’eufemismo israeliano per la pulizia etnica, mentre presenta Gaza come un “progetto immobiliare”, con cupole del piacere per investitori stranieri. Minaccia, anche, i duraturi “accordi di pace” tra Israele, Giordania ed Egitto, nonché l’intero accordo “ostaggi/cessate il fuoco”, da cui dipendono le vite degli ostaggi, e quelle di molti altri civili di Gaza.

Quando tre ostaggi, pallidi ed emaciati, sono stati rilasciati da Hamas, sabato scorso, c’è stato un sussulto quasi palpabile in tutto Israele: immediati paragoni coi sopravvissuti all’Olocausto. Mentre vengono rilasciati altri ostaggi, questi forniscono testimonianze sulle spaventose condizioni in cui Hamas e la Jihad islamica palestinese li hanno tenuti: fame, catene, soffocamento, abusi psicologici.

Può essere triste, ma non sorprende, che quelle immagini e storie, insieme ai ricordi ancora vivi del 7 ottobre e dei successivi 15 mesi di guerra, abbiano contribuito ad alimentare la ricettività degli israeliani al piano Trump.