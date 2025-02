Dittatura UK. Preghi in Silenzio vicino alle Clinche Abortiste? Ti Arrestano. Iasabel Vaughan Spruce, un’Eroina.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post molto breve per offrire alla vostra attenzione questo breve video pubblicato su Instagram, che illustra l’arresto di una donna coraggiosa in Gran Bretagna. Dove è proibito pregare in silenzio vicino alle cliniche che praticano aborti.

Isabel Vaughan-Spruce è l’attivista prolife che è stata arrestata ripetute volte per aver pregato in silenzio davanti alle cliniche abortive. Possa il suo esempio dare il coraggio di testimoniare la verità e la nostra fede.

#prolife #fede #attivismo #provita #uk #inghilterra #libertà #libertàdiespressione #freedomofspeech

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: isabela vaughan, preghiera, uk aborto



Categoria: Generale