Torna Disponibile il “Catechismo della Fede Cattolica” di Padre Enrico Zoffoli. Aurelio Porfiri.

Torna disponibile il “Catechismo della Fede Cattolica” di Padre Enrico Zoffoli Liturgia e musica sacra Aurelio Porfiri f L Un’opera fondamentale per chi vuole approfondire la dottrina cattolica autentica Dopo anni di assenza dagli scaffali, finalmente viene riproposta una nuova edizione del Catechismo della Fede Cattolica di padre Enrico Zoffoli, un testo chiave per comprendere la dottrina della Chiesa con chiarezza e profondità. Questa nuova pubblicazione si arricchisce di una prefazione del vescovo Athanasius Schneider e di un’introduzione di Aurelio Porfiri, curatore del libro e dell’intera collana dedicata agli scritti di padre Zoffoli. Perché leggere il Catechismo della Fede Cattolica oggi? Ti sei mai chiesto cosa significhi veramente credere? Come si concilia la fede con la ragione? Qual è il destino ultimo dell’uomo? Il Catechismo della Fede Cattolica offre risposte chiare e ben fondate su questi e molti altri interrogativi. In un’epoca di crescente confusione dottrinale, questo testo rappresenta un riferimento solido per chi desidera approfondire la verità della fede cristiana. Non un semplice manuale, ma un percorso strutturato che guida il lettore attraverso i fondamenti della dottrina cattolica, l’etica, l’ascesi e la mistica, fino alle verità ultime sulla vita eterna. Chi era padre Enrico Zoffoli? Nato a Marino nel 1915 e membro della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, padre Zoffoli è stato uno dei più importanti teologi italiani del XX secolo. Ordinato sacerdote nel 1939, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla predicazione, ricoprendo incarichi di rilievo presso la Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino e la Pontificia Università Lateranense. Autore prolifico, ha scritto opere di filosofia, apologetica, spiritualità e teologia, contribuendo in modo significativo allo studio del mistero eucaristico e della dottrina cattolica. Padre Zoffoli è stato un infaticabile predicatore e maestro di fede, impegnato nella formazione di sacerdoti e laici attraverso missioni e corsi di cultura cattolica in tutta Italia. Tra le sue opere più importanti si ricordano una monumentale storia critica di san Paolo della Croce e il Dizionario del Cristianesimo, elogiato dall’Osservatore Romano. Un’opera strutturata per guidare il credente Il Catechismo della Fede Cattolica si articola in tre grandi sezioni: Il Programma – Espone i fondamenti della dottrina cattolica: Dio, la Rivelazione, la Fede, la Trinità, la Creazione, Gesù Cristo, la Grazia, la Chiesa, l’Eucaristia e i Sacramenti. Il Cammino – Affronta temi di etica fondamentale, personale e sociale, per poi esplorare l’ascesi e la mistica. Il Traguardo – Approfondisce il mistero della morte, il giudizio particolare, il purgatorio, l’inferno, la vita eterna, la risurrezione della carne, il giudizio universale e l’ultimo destino del mondo. Per chi è questo libro? Per chi desidera un riferimento sicuro e autorevole sulla dottrina cattolica .

. Per sacerdoti, catechisti e formatori che vogliono insegnare con fedeltà al Magistero .

Per studenti di teologia e per tutti i fedeli che vogliono approfondire la loro fede con solide basi teologiche. Un'opportunità imperdibile Se cerchi una guida affidabile per riscoprire la bellezza della fede cattolica, questa nuova edizione del Catechismo di padre Zoffoli è ciò che fa per te. Non lasciarti sfuggire l'occasione di avere tra le mani un testo fondamentale per la tua crescita spirituale e culturale. Il Catechismo della Fede Cattolica è disponibile sulle principali piattaforme online. Acquistalo oggi stesso e scopri la profondità della fede cattolica attraverso le parole di uno dei più grandi teologi del nostro tempo.

E la cosa migliore? Se vi iscrivete ora, avrete accesso gratuito a vita alla nostra mailing list! ROMAETERNA Cantores è più di un semplice coro – è un movimento dedicato a preservare e valorizzare la straordinaria musica sacra di Roma. Fondato nel 2024 e diretto dal M° Aurelio Porfiri, questo ensemble professionale riunisce alcuni dei migliori cantori, specializzati nella ricca e profonda tradizione della scuola romana. La nostra missione è dare nuova vita a questa musica senza tempo, sia a Roma che oltre.