Studio su 9 Milioni di Persone Conferma: “Booster” del Siero anti-Covid Causano Aumento di Mortalità. Slay News.

Un importante nuovo studio che ha coinvolto 9 milioni di persone ha confermato che le dosi di richiamo dell’mRNA del Covid causano un aumento dei decessi, dei ricoveri ospedalieri e delle diagnosi di malattie mortali.

In modo allarmante, lo studio ha anche scoperto che le persone che avevano ricevuto i cosiddetti “richiami” avevano maggiori probabilità di contrarre il COVID-19.

Lo studio, condotto dal professor George N. Ioannou dell’Università di Washington a Seattle, è stato pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine.

La ricerca è stata condotta da team dell’Università di Washington, della Yale School of Medicine, della Yale School of Public Health, dell’Oregon State University, dell’Università del Michigan e di vari dipartimenti regionali del Dipartimento degli Affari dei Veterani.

Lo studio è stato condotto in collaborazione con la Veterans Health Administration (VHA) degli Stati Uniti.

In uno dei più grandi studi sui “vaccini” anti-Covid fino ad oggi, i ricercatori hanno analizzato il sistema di dati delle cartelle cliniche elettroniche VHA.

Nel corso del loro studio, i ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 9 milioni di veterani.

Dopo aver esaminato i vasti dati nel sistema VHA, lo studio ha scoperto che le persone che hanno ricevuto un “vaccino” mRNA “di richiamo” per il Covid nel 2023 e nel 2024 avevano maggiori probabilità di contrarre il Covid, di essere ricoverate in ospedale o di morire.

Hanno analizzato i dati del sistema completo di cartelle cliniche elettroniche della VHA per confrontare i risultati tra le persone che avevano ricevuto la dose di richiamo e quelle che non l’avevano ricevuta.

I ricercatori hanno scoperto che l’efficacia del vaccino contro l’infezione da COVID-19 era del -3,26%, indicando “un tasso di infezione statisticamente significativo più elevato negli individui vaccinati rispetto al gruppo di controllo non vaccinato”, secondo l’epidemiologo di spicco Nicolas Hulscher, che ha riferito sullo studio.

Hanno anche riscontrato un aumento dei ricoveri ospedalieri e dei decessi tra coloro che avevano assunto il “vaccino”.

“I nostri risultati richiedono sforzi accelerati per sviluppare nuove strategie di vaccinazione che potrebbero fornire una protezione più elevata e duratura nell’attuale era del COVID-19”, hanno concluso i ricercatori.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato i booster prima che fossero condotti gli studi clinici per valutarne l’efficacia.

I ricercatori hanno affermato che è “impossibile condurre tali sperimentazioni e rendere comunque disponibile il vaccino” in tempo per la stagione dei virus respiratori, quando è probabile che i casi aumentino.

Tuttavia, i risultati dimostrano che la distribuzione frettolosa dei “vaccini” al pubblico ha causato più problemi di quanti ne abbia risolti.

Gli autori hanno analizzato i dati di oltre 9 milioni di veterani, la maggior parte dei quali sono anziani e hanno “un elevato carico di condizioni mediche pregresse”.

Tuttavia, i dati evidenziano come i cittadini più vulnerabili siano stati colpiti dai “vaccini” che avrebbero dovuto proteggerli.

Nonostante i funzionari della sanità pubblica e i media aziendali insistano sul fatto che le persone anziane hanno bisogno di vaccini per proteggersi, i dati mostrano che coloro che non erano vaccinati avevano meno probabilità di ammalarsi o morire.

I ricercatori hanno identificato nel database le persone che avevano assunto i richiami e hanno confrontato i loro risultati con quelli di persone simili che non li avevano ricevuti.

Hanno analizzato i dati raccolti tra il 2 ottobre 2023 e il 3 gennaio 2024.

Lo studio ha identificato circa 590.000 persone su 9 milioni di cartelle cliniche che hanno assunto il “booster” di mRNA XBB.1.5.

I ricercatori hanno poi utilizzato un algoritmo statistico per scegliere lo stesso numero di persone dalla coorte non vaccinata.

I ricercatori hanno eletto le persone non vaccinate che ritenevano più adatte alla coorte vaccinata in base alle variabili misurate utilizzando un algoritmo statistico.

Coloro che hanno scelto di vaccinarsi erano più anziani e affetti da malattie croniche.

In media, avevano 7,1 anni in più, il 46,8% in più di probabilità di soffrire di malattie renali croniche, il 41,9% in più di probabilità di soffrire di diabete, il 45,1% in più di probabilità di soffrire di malattie cardiache croniche, il 65,3% in più di probabilità di soffrire di insufficienza cardiaca cronica, il 38,3% in più di probabilità di soffrire di malattie polmonari croniche e il 36,0% in più di probabilità di soffrire di demenza.

Presentavano più comorbilità, un punteggio più alto nella valutazione delle necessità di assistenza per la mortalità, più visite alle cure primarie negli ultimi due anni, più recenti vaccinazioni contro il COVID-19, più recenti infezioni da COVID-19 ed avevano il 74,1% di probabilità in più di aver ricevuto un trattamento immunosoppressivo o antitumorale nell’ultimo anno.

Tuttavia, i ricercatori stavano per selezionare persone non vaccinate con un’età media e livelli di salute simili.

Gli autori hanno scoperto che, in un follow-up medio di 176 giorni, l’efficacia del vaccino contro l’infezione da SARS-CoV-2 è stata pari a -3,26.

Hanno anche scoperto che il gruppo “potenziato” aveva il 16,64% di probabilità in più di essere ricoverato in ospedale.

È allarmante che il gruppo che ha ricevuto la dose di richiamo abbia avuto il 26,61% di probabilità in più di morire.

Hanno notato che l’efficacia “relativamente bassa” contro l’ospedalizzazione e la morte “è diminuita rapidamente nel tempo”.

Gli autori non hanno spiegato perché l’efficacia potrebbe essere stata negativa.

Hulscher ha osservato che i risultati del documento corroborano altri cinque studi sottoposti a revisione paritaria che dimostrano l’efficacia negativa dei “vaccini” a mRNA contro il Covid.

Uno studio sottoposto a revisione paritaria e pubblicato su Cureus nel dicembre 2024 ha rilevato che le persone vaccinate avevano l’85% di probabilità in più di contrarre l’infezione da COVID-19 rispetto ai loro coetanei non vaccinati.

Un altro studio condotto sulle persone in Islanda durante l’ondata di Omicron , pubblicato su JAMA Network Open nel 2022, ha prodotto risultati simili.

Lo studio ha concluso che le probabilità di reinfezione erano del 42% più alte per coloro che avevano ricevuto due o più dosi di “vaccini” rispetto a coloro che avevano ricevuto una dose o meno.

Un altro studio pubblicato su Nature Communications nel giugno 2022 ha riportato che l’efficacia sia di Pfizer che di Moderna contro i ceppi Omicron è diminuita fino a raggiungere un’efficacia negativa dopo uno-tre mesi, ha scritto Hulscher.

Uno studio della Cleveland Clinic del 2023 ha rilevato che il rischio di infezione da COVID-19 aumentava con il numero di dosi di vaccino.

Inoltre, uno studio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti ha scoperto che i bambini vaccinati senza precedenti infezioni avevano maggiori probabilità di contrarre l’infezione e di sviluppare la COVID-19 sintomatica rispetto ai loro coetanei non vaccinati.

“È tempo che queste iniezioni genetiche che favoriscono le infezioni vengano immediatamente ritirate dai mercati globali”, ha scritto Hulscher.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898