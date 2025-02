Giornalisti Pagati da USAID e UE. Propaganda Peggio che nell’URSS: più Insidiosa. Quanti, e Chi?

Kenneth Schmidt sottolinea che i movimenti nazionalisti populisti europei e il movimento MAGA condividono analogie nella sfida alle radicate élite globaliste e alle strutture dello Stato profondo, come rivelato dagli scandali UE e USAID che hanno smascherato i media manipolati e l’opinione pubblica controllata in Occidente.

Di Kenneth Schmidt come pubblicato da Arktos Journal

Nel corso degli anni sono stata una di quelle persone incoraggiate dai numerosi parallelismi tra i populisti-nazionalisti europei e il movimento MAGA negli Stati Uniti. C’è effettivamente qualcosa che sta succedendo in molti posti del mondo in cui gli oscuri stati profondi sono minacciati da movimenti nazionalisti di vario tipo. A volte, però, ho lanciato un avvertimento, dicendo alla gente che, sebbene possano esserci delle somiglianze tra, diciamo, Trump negli Stati Uniti, Farage nel Regno Unito e Orbán in Ungheria, fondere questi gruppi in un’unica forza politica è un passo troppo lungo.

Naturalmente, con la sinistra, tutti e tre i gruppi sopra menzionati verrebbero gettati nella sciatta categoria di “fascisti”. Questo è, ovviamente, il tipo di pensiero concettuale pigro spesso usato dai “cattivi”. Il povero Benito deve guardare giù dal Valhalla o dal paradiso (o dovunque si trovi) e scuotere la testa e pensare che nessuno capisce il suo ex movimento. La sinistra istituzionale non può pensare in modo filosofico alla politica, perché è, in un certo senso, proibito nei suoi ranghi.

Non è una coincidenza che il filosofo politico preferito di George Soros sia il defunto Karl Popper, il quale riteneva che ogni immersione profonda nel pensiero politico ai nostri tempi incoraggiasse il “fascismo”, quindi state zitti e seguite la linea neoliberista. Una non-filosofia che si diverte come una filosofia. AA Reno fa un ottimo lavoro nello spiegare questo nel suo libro ” Return of the Strong Gods ” (2019).

Tuttavia, si vedono molti parallelismi nei movimenti di riforma negli Stati Uniti e in Europa. Ciò è stato molto ricordato dagli scandali molto simili che ruotano attorno alla Commissione UE e all’USAID. Nell’UE è stato scoperto che le agenzie UE stavano dando soldi alle ONG che facevano pressioni per norme ambientali più severe sostenute dalla stessa UE. Questa, cari lettori, è una forma di “fabbricazione del consenso”, un termine inventato dal teorico americano di estrema sinistra Noam Chomsky, che ha accusato i media statunitensi di essere troppo pro-capitalisti e di soffocare le voci socialiste. Lo scandalo delle ONG è simile, ma diverso; è l’UE che fabbrica il consenso alle opinioni della stessa burocrazia UE.

L’UE ha donato, tra il 2014 e il 2018, qualcosa come 122 milioni di euro a Euronews, un’organizzazione che finge di essere un’agenzia di stampa indipendente. Da diversi anni visito Euronews abbastanza regolarmente per controllare le storie più importanti che accadono nel continente.

Naturalmente, la tendenza pro-globalista/UE di Euronews è ovvia come il naso sulla vostra faccia.

Bene, negli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato un team di nerd informatici autistici, guidati da Elon Musk, di scovare le spese inutili nelle agenzie governative statunitensi. Il bersaglio numero uno era l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (“USAID”).

Ora, so da decenni che l’USAID era un gruppo di facciata della CIA, ma ciò che mi ha sorpreso è stata la dimensione e la portata di programmi inutili, bizzarri e degenerati in tutto il mondo. I più disgustosi erano tutti i tipi di programmi volti a promuovere l’omosessualità e il transessualismo nei paesi del terzo mondo. Che ne dite di 2 milioni per il cambio di sesso in Guatemala, 70.000 $ per un musical DEI in Irlanda (è una serata divertente in città) e 47.000 $ per un’opera transgender in Colombia? Che ne dite di mezzo milione per promuovere l’ateismo in Nepal?

Naturalmente, USAID non sta solo facendo assurdità di livello folle. Un’organizzazione chiamata Reporters Without Borders ha riferito che USAID ha fornito finanziamenti a 6.200 giornalisti, 707 organi di informazione non statali e 279 ONG focalizzate sui media in 30 paesi.

Gli Stati Uniti avevano pianificato di spendere per il 2025 un totale di 268,4 milioni di dollari per “media indipendenti e libero flusso di informazioni”. POLITICO, il sito politico di media online di proprietà tedesca, riceve 8 milioni all’anno per “abbonamenti” al governo degli Stati Uniti.

Sia lo scandalo UE/ONG in Europa che lo scandalo USAID negli USA smentiscono l’affermazione che abbiamo una stampa libera e un mercato aperto di idee in Occidente.

L’opinione è manipolata e plasmata verso il risultato desiderato dai nostri padroni.

Per molti versi, è peggio del vecchio sistema sovietico. Almeno il comune russo per strada poteva leggere la Pravda sapendo che era propaganda governativa. In un sistema come quello, una persona intelligente poteva “leggere tra le righe” e giungere a delle conclusioni intelligenti.

Qui in Occidente molti giornalisti vengono comprati e pagati per diffondere idee molto particolari da un presunto media indipendente e fino ad ora è sempre stato tutto segreto.

Informazioni sull’autore

Kenneth Schmidt è nato e cresciuto nel New Jersey. Ha svolto il suo corso di laurea in Scienze politiche presso l’Arkansas State University e in seguito ha conseguito un master in Scienze sociali e Giustizia penale. È stato professore universitario aggiunto per dieci anni in Storia e Giustizia penale. Ha lavorato per oltre trent’anni nel governo. È un collaboratore abituale di commenti politici per il quotidiano Freedom Times e la rivista Heritage and Destiny . È semi-pensionato e vive nel Sud America.