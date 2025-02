Negli Stati Uniti è in Atto una Guerra Civile. Anzi, una Guerra Civile Planetaria. Alexander Dugin.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo commento di Alexander Dugin a quanto sta accadendo negli Stati Uniti, e di converso, in tutto il mondo. E cioè allo smantellamento da parte di Trump e Musk della più colossale fonte di interferenze, atti ostili, corruzione a livello planetario, USAID. E di cui aspettiamo di conoscere i beneficiati nel nostro Paese. politici e giornalisti…Buona lettura e diffusione.

§§§

Quella in corso negli Stati Uniti è una vera e propria guerra civile.

Nessuno spara, ma la guerra è qui. L’attacco di ieri della squadra DOGE di Musk al quartier generale dell’USAID è un’incursione storica contro il potentissimo nemico e il suo controllo. È incredibile.

Ma questa non è solo la guerra civile americana. È una guerra civile globale perché l’USAID è il centro del potere globale con le sue ramificazioni in tutti i Paesi del mondo. I dem che vengono a difendere l’USAID nelle strade sono solo un ramo della rete delle rivoluzioni colorate.

Distruggere l’USAID equivale a distruggere il globalismo. La posta in gioco è molto più alta della vita.

Gli archivi dell’USAID contengono l’indizio degli ultimi decenni della storia mondiale – i nomi di coloro che hanno collaborato come agenti globalisti sovvertendo i propri Stati e tradendo i propri popoli. I trumpisti hanno in mano un’arma enorme. Possono vedere la realtà di qualsiasi Paese.

Gli agenti dell’USAID sono qualcosa di più e di diverso dalle semplici spie americane. Sono obbedienti a diversi centri decisionali extranazionali. Sono agenti interni alla CIA e non solo agenti della CIA.

Ora osserviamo come funziona. Le semplici spie americane in diversi Paesi cambiano il loro lavoro in base agli ordini e alle priorità della nuova amministrazione. Lo stesso fanno gli agenti americani di influenza. Ma non quelli dell’USAID, di Soros e di Rockefeller. Sono al servizio di Obama e Biden.

Gli Stati Uniti non sono più identici all’iperpotenza globalista e al luogo in cui si trova il governo globale. Gli Stati Uniti lo attraversano per raggiungere nuovi orizzonti. L’ordine mondiale delle grandi potenze sta sorgendo. Con nuove filosofie e nuove strategie. Guai a chi cerca di bloccarlo.

Il fatto è che l’USAID è stato un elemento essenziale per la manipolazione delle elezioni del 2020 e per la persecuzione di Trump e dei suoi seguaci. Una delle prove è il gruppo Belling Cat, sponsorizzato dall’USAID, assunto per indagare sul 6/1 e comporre false accuse contro i trumpisti.

Gli stessi Belling Cat erano coinvolti nell’opposizione russa e nel finanziamento e nella promozione di gruppi nazisti ucraini. Hanno obbligato Navalny a tornare in Russia promettendogli un sostegno che non ha mai ricevuto. Hanno finto di lottare contro il “fascismo” – russo e americano.

Ma in realtà hanno difeso il nazismo ucraino. I file dell’USAID possono raccontare tutta la storia. E ci sono migliaia di storie dello stesso tipo. Ecco perché è necessaria una verifica oggettiva. E l’esecuzione dei colpevoli. Severo.

§§§

Tag: dugin, musk, trump, usaid



Categoria: Generale