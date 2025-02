La Strage e i Danni Causati da Siero e Pandemenza. Con Alcune Complicità. Vero, Mattarella? BDV.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’inquilino del Quirinale, che a nostro modestissimo parere, ha portato quella carica a livelli mai toccati prima (verso il basso) e che speriamo voglia ben presto dimettersi. Buona lettura e diffusione.

§§§

Mi ricordo, sì, mi ricordo che in un suo discorso il signor presidente Mattarella dichiarò che il mondo, dopo la pandemenza, non sarebbe mai più tornato a quel che era prima e che la nostra, dopo il virus, sarebbe stata una nuova e diversa “normalità”. Oh che cosa voleva dire il primo cittadino? Quale è, secondo lui, il destino di questo nostro oramai infelice Paese? Me lo chiedo e prima di rispondere (più avanti), vi offro un dato per riflettere. Una cosa piccola, apparentemente. Pensate che proprio ieri un professore, in commissione infanzia, ha dichiarato, tanto per fare un esempio al sapor di fiele, che gli atti di autolesionismo tra i giovanissimi sono aumentati del 100 per 100. Invece di andare in bicicletta e a giocare a ping pong i ragazzini si feriscono da soli e piangono sangue.

Sì, e questo è nulla a petto della strage da malore improvviso, da turbo cancro, da cadute dalla finestra (spacciate per suicidi) che, come un’onda malefica, ha colpito l’Italia. E tutt’intorno ci sono lutti e funerali e anche, non ultimo perché ecco di nuovo il lockdown, raffreddori che durano più di cinque settimane. Qualche giorno fa, in una città media del Nord, una giovane commerciante ha perduto in pochi giorni papà, mamma e fratello. Il negozio, da me monitorato su facebook, chiuso, aperto, chiuso, aperto. Normale, secondo voi? Per non dire l’assurdo che leggo quando s’annuncia un defunto nella frase “s’è spento, s’è spenta”… ma una persona, a 45 anni, mica si spegne! Si spegne, al massimo un centenario, dopo aver vissuto tutti i suoi begli anni.

Ma insomma, dicci, Benedetta, che cosa è accaduto? Calma, calma e vi dico la mia e vi chiedo di pensarci su e di riferire qui che cosa ne pensate. Dunque io penso che il busillis sia tutto in queste due frasette: “Pericolo, si salvi chi può!”. Cioè? Cioè nello stato emergenziale perpetuo in cui ci hanno precipitato (in maniera folle e criminale) il motto si salvi chi può si è pian pianino trasformato in homo homini lupus e in mors tua vita mea. Si corre, si corre impauriti sotto una minaccia continua (tra un poco cominceranno con l’asteroide, ci scommetto e vedremo).

Prima il virus creato in laboratorio e appena finito quello le guerre e poi il riscaldamento globale con la terra che brucia (ma de ché!). Ogni tanto, pausa di respiro, però piena di satanassi e demoni, mi raccomando. Le orride olimpiadi francesi (con i nuotatori obbligati a far le gare con Gollum nella putrida Senna) e adesso poi comincia il sabba scatenato lassù delle canzonette sceme. Una arma potente di distrazione di massa per far respirare una settimana le vittime dell’allarmismo perenne. Poi si ricomincia.

Il frutto di questa all’erta senza fine è l’odio verso il prossimo perché ognuno pensa alla pellaccia propria e se muore il vicino di casa si fa come gli ebrei al tempo dei rastrellamenti. Si chiude la porta. Fiuit, è toccato a lui e non a me. Per non dire del Signore, e piango, negletto, dimenticato e a volte (e piango di più) anche bestemmiato per quel che succede nel mondo. Ma, care le mie pecorelle ipnotizzate, sono gli uomini che combinano i pasticci. Il Signore è buono e chi lo ama vive sotto la sua dolce mano che conduce, in santa serenità (sempre) verso terre dai cieli sereni, spinti da un vento d’amore. Convertitevi: è l’unica e sola via d’uscita.

