Eventi, Incontri, Iniziative. Roma, Milano, Emilia. Pandemiopoli, Donne, Siero anti Covid, Card. Mueller.

offriamo alla vostra attenzione questo elenco di appuntamenti, eventi e iniziative stilato dal prof. Giovanni Lazzaretti.

INIZIATIVE

[1] *OGGI* MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2025, 19.00, CANALE ITALIA E 9MQ, PAOLO CASSINA, “NON E’ ANDATO TUTTO BENE”

Arriva per la prima volta in TV il documentario di Paolo Cassina sul covid. Viene proposta la versione breve, più adatta alla TV.

NON È ANDATO TUTTO BENE” ARRIVA IN TV SU CANALE ITALIA E 9MQ!

Siamo felici di annunciare che, per la prima volta,

“Non è andato tutto bene”,

il documentario di Paolo Cassina, andrà in onda in televisione!

Mercoledì 12 febbraio alle 19.00

verrà trasmesso su Canale Italia (canale 121 del digitale terrestre) e in

contemporanea sulla WebTV 9MQ.

Sarà proposta la versione breve, più dinamica e adatta al pubblico televisivo.

Un’occasione imperdibile per far conoscere a più persone la realtà di quegli

anni, con informazioni che i media mainstream hanno ignorato.

Aiutaci a diffondere questa notizia: condividila con amici e familiari e

sintonizzati con noi per riscrivere un altro pezzo di storia.

Un ringraziamento speciale a Canale Italia, 9MQ, Associazione Itali, Sindacato

d’Azione, Uniamoci Trentino e Liberi Populi Treviso per il loro supporto.

(da Facebook)

[2] GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2025, 21.00, CORREGGIO (RE), RAFFAELLA FRULLONE, “QUELLO CHE SULLE DONNE NON VI DICONO”

Prima conferenza 2025 del Circolo Frassati. Con la giornalista Raffaella Frullone si tratterà di un argomento di grande attualità, femminismo e neofemminismo, in un’ottica cattolica e di buon senso.

[3] SABATO 15 FEBBRAIO 2025, 16.00, ROMA, PADRE MAURIZIO BOTTA, “STO BENISSIMO, SOFFRO MOLTO”

Alla Chiesa Nuova (Santa Maria in Vallicella) proseguono gli incontri con padre Botta, col titolo generale di “Cinque Passi nel Mistero”. Stavolta si parla di malinconia & tristezza. Sabato in presenza, mercoledì differita su YouTube.

https://www.youtube.com/@OratoriumAssociazione

[4] VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2025, 20.30, REGGIO EMILIA, GRUPPO KRALJICA MIRA, “SERATA DI PREGHIERA”

Continuano le serate del terzo venerdì. Presiede don Romano Vescovi.

[5] SABATO 22 FEBBRAIO 2025, 10.00, MILANO, ZAMBRANO BELLAVITE GULISANO ANGELINI, “PANDEMIOPOLI”

Vengono presentati i due libri della Nuova Bussola Quotidiana: “Vaccinocrazia” di Andrea Zambrano e “Non ci ha salvati il vaccino” di Paolo Bellavite.

[6] SABATO 22 FEBBRAIO 2025, 19.30, PISIGNANO (RA), DON LORENZO LASAGNI, “METTI UNA SERA A CENA”

E’ una cena, non una conferenza. Il ricavato va al Progetto Iperico Istruzione Parentale. JPG allegato.

Piccole curiosità: Don Lorenzo Lasagni è un prete sammartinese tosto, “esportato” in Romagna. Mi ha fatto anche parlare due volte nella sua parrocchia, su covid e sulla moneta. Un mio ombrello giace ancora da lui. I suoi genitori e i miei genitori sono dirimpettai al cimitero di San Martino in Rio. Nel lontano 1-2 giugno 2004 organizzò a Ravenna un convegno “Chiesa e massoneria”, per il quale gli faccio i complimenti anche a 20 anni di distanza.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] MONETA POSITIVA

Sempre tante cose in ballo con Moneta Positiva. Lettera di Fabio Conditi nel PDF allegato, con alcuni collegamenti.

Moneta Positiva Notizie del 11 febbraio 2025

1 messaggio

Moneta Positiva <monetapositiva@gmail.com>

A: Moneta Positiva Notizie <moneta-positiva-notizie@googlegroups.com>

Carissimo/a,

elenco delle ultime novità.

11 febbraio 2025 alle ore 15:30

Inizierò il 5 marzo 2025 o la settimana successiva, la 3° edizione del Corso di

“Economia del benEssere” in n.12 lezioni online, dalle ore 21:00 alle ore 23:00. Se vuoi

partecipare o vuoi consigliare a tuoi amici di farlo, basta scrivere una mail a

monetapositiva@gmail.com.

In questa pagina del nostro sito puoi trovare tutte le informazioni per iscriverti:

https://unmondopositivo.it/corsi/.

Per rendere le nostre proposte più realizzabili, quest’anno abbiamo deciso di puntare

su una versione evoluta del SIRE, che è perfettamente in linea con le norme europee

del Manuale del Deficit e del Debito Pubblico, che è stato aggiornato da Eurostat nel

2022.

La trovate descritta in questo breve video di soli 11 minuti:

https://www.youtube.com/watch?v=eEV5P7H3OUA

oppure nei video integrali dell’evento che ho fatto a Firenze il 24 gennaio 2025, di cui

questa è solo la 1° parte:

https://www.youtube.com/watch?v=gM9z8qu70Nw.

Per essere sempre aggiornati sui video che pubblichiamo, consiglio di iscriversi al nostro

Canale YouTube:

https://www.youtube.com/c/MonetaPositiva

Consiglia anche a tutti i tuoi contatti di iscriversi a questo gruppo Moneta Positiva Notizie

con questo link: https://groups.google.com/g/moneta-positiva-notizie

Il 2025 sarà l’anno del cambiamento epocale.

Ciao

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione “Moneta Positiva”

https://monetapositiva.it/

Movimento culturale “Un Mondo Positivo”

https://unmondopositivo.it/

[2] CHI SI RIVEDE

Mi hanno mandato il collegamento al video dell’incontro di Ratisbona di Benedetto XVI, “Fede, ragione e università – Ricordi e riflessioni”, 12 settembre 2006.

https://youtube.com/watch?v= TQd_a6RNk-A&feature=shared

Approfitto per allegare anche il testo scritto, tratto da

https://www.vatican.va/ content/benedict-xvi/it/ speeches/2006/september/ documents/hf_ben-xvi_spe_ 20060912_university- regensburg.html

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

