Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, Secondo Compleanno. Avanti nella Buona Battaglia…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Ci uniamo agli auguri per il secondo anno di vita! Avanti nella buona battaglia! Buona lettura e diffusione.

a cura di Veronica Cireneo

Cari amici,

tra tutte le testimonianze del Diario degli Alleati dell’Eucarestia, ci giunge particolarmente gradita questa odierna, nella giornata del secondo anniversario dalla nascita del nostro movimento, da parte di Miriam, un’esemplare responsabile locale lombarda, che ci parla della sua esperienza amministrativa biennale. Compreso lo Spirito che anima la nostra missione di Alleati dell’Eucarestia lo ha messo in atto concretamente e con particolare lena nella sua vita pubblica e privata . Se questi sono i frutti…andiamo avanti!

Noi la ringraziamo di cuore per gli auguri, per aver apprezzato il lavoro di studio, spirituale e materiale, che si cela dietro le attività del movimento e per aver instancabilmente colloborato per la riuscita di ogni nostra battaglia, delle quali molto del merito va ad amministratori come questi. Che per Grazia ricevuta, non mancano! Buona lettura e ad multos annos a tutti gli Alleati dell’ Eucarestia! Deo gratias!

§§§

Oggi, 12 febbraio 2025, nella festa del secondo anniversario di vita degli Alleati, ad multos annos!, voglio lasciare la mia testimonianza.

Mi chiamo Miriam e ho cominciato a seguire il movimento degli “Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo” fin da subito: avevo fortissimo il desiderio di approfondire la Fede e di amare di più il Signore. Da allora, era il 12 febbraio del 2023, sono passati due anni esatti.

Amministro con piacere, da allora, un gruppo provinciale lombardo, ultimamente molto cresciuto e man, mano che passa il tempo apprezzo sempre di più la missione incisiva degli Alleati, nel sociale.

È proprio per iniziativa del nostro movimento, in collaborazione con Iustitia in Veritate, che abbiamo ottenuto nella nostra città la concessione di una seconda Messa Vetus Ordo e credo che il nostro Vescovo, sia stato l’unico in tutta Italia ad aver dato un segnale così importante di assenso alle necessità spirituale del gregge che gli è stato affidato. Lo ringraziamo dal più profondo del cuore!

Noi sappiamo che la Messa Tridentina é la più bella, la Messa dei nostri Padri, per questo i nostri fratelli Alleati nella fede, si sono spesi come abbiamo fatto noi, per inviarne richiesta in ogni diocesi italiana dove fossero presenti… Ma la maggioranza dei Vescovi è stata sorda alle richieste di tanti di noi. Molti sono stati oltre che sordi, anche muti, dal momento che hanno ritenuto poco opportuno degnarci di una risposta. Sembrerebbe impossibile da credere, ma… tant’è!

Nella Messa Antica il fedele viene rinforzato nella Fede ed entra più facilmente in diretto contatto con il Mistero, ma per lo spirito stesso della nostra missione, gli Alleati partecipano anche alla Messa Riformata nelle loro parrocchie dove purtroppo, vengono commessi molti sacrilegi e oltraggi, ogni giorno.

Nella Messa Nuova siamo dunque chiamati a testimoniare la Fede come insegna il Vademecum degli Alleati e a difendere il Santissimo Sacramento, ricevendo l’Ostia Santa in ginocchio e in bocca, in segno di adorazione e rispetto e per evitare la dispersione di frammenti, che possono cadere a terra ed essere calpestati.

La nostra non è una missione facile, perché portando il nostro esempio di devozione siamo facilmente giudicati e guardati come dei “pazzi fanatici”. Non è così! Ma spesso non siamo nemmeno capiti dai nostri sacerdoti!

Il movimento degli Alleati, attraverso la ricchezza e varietà degli argomenti pubblicati sul canale nazionale telegram : articoli, riflessioni, testimonianze, omelie, catechesi, documenti ufficiali della Chiesa, preghiere, vita dei Santi ed altro, mi ha aiutato nella formazione, a crescere nella fede e nella conoscenza, a ripristinare in me la vita devozionale e a custodire con amore ciò che abbiamo di più caro nel cristianesimo: Cristo Stesso e tutto ciò che viene da Lui, poiché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della Divinità” ( cit. V. Solov’ev)

La vita nel gruppo locale è un po’ diversa da quella del canale che è un tavolo di lavoro programmatico. E non è sempre facile…mettere in pratica quanto di sacrosanto si vorrebbe applicare.

Abitiamo distanti tra di noi e non è sempre facile incontrarsi per fare cenacoli di preghiera o andare a Messa insieme. Siamo spesso molto impegnati e preoccupati per tante vicende, che ci confidiamo e…cosa importantissima preghiamo gli uni per gli altri.

Il Canale Nazionale propone tante iniziative per sostenerci nella battaglia per la Fede, mentre la chat di gruppo permette più facilmente la tessitura di rapporti più stretti che, data la somiglianza spirituale, si sperano anche veri e duraturi.

Sono tempi difficili e peggiori ne verranno ed io penso ai membri del mio gruppo di Alleati come a delle stelle nel cupo cielo.

Non so se valga anche per gli altri, ma a me il sapere che ci siano persone fidate di solida fede nella nostra provincia, mi dà pace. Non conosco tutti personalmente, ma sono certa della serietà di ciascuno di loro.

Prego il Cielo, per me e per tutti gli Alleati del mio gruppo e per tutti gli altri sparsi per l’ Italia, che ci assista nelle nostre difficoltà spirituali e materiali e a noi tutti chiedo di “rimanere svegli, con le lampade accese, mentre aspettiamo il Signore che viene”. Santo anniversario a tutti e andiamo avanti a maggior Gloria di Dio!

Laudentur Jesus et Maria

Miriam, dalla Lombardia

12 febbraio 2025

***

Contatti e link d’invito per restare aggiornati in tempo reale sulle attività degli Alleati dell’Eucarestia: •TELEGRAM t.me/alleanza3 •YOUTUBE https://YOUTUBE.com/@alleatieucarestiaevangelo •BLOG https://alleatieucarestiaevangelo.blogspot.com •MAIL: alleatieucarestia@gmail.com (per comunicazioni e testimonianze

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898