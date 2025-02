7 Ottobre, la Conferma: Israele ha Ucciso Suoi Cittadini Volontariamente. Gaza, Vertice di Emergenza Arabo.

*** jasminamadne ** Le Violazioni dell’occupazione dei termini del protocollo umanitario a Gaza da parte di Israele

– **dal 12.000 camion di aiuti:**

Sono arrivati solo 8.500 camion.

– **dal 50 camion di carburante al giorno:**

Sono arrivati solo 15 camion al giorno .

– ** non è arrivata nessuna unità dal 60.000 unità mobile concordate .

– ** Di 200.000 tende sono arrivate solo 20.000 tende. *** Maura Finkelstein scrive: “Dove è lo sdegno dell’Occidente? Dove è la copertura dei media mainstream? “Alle truppe israeliane è stato dato l’ordine di sparare e uccidere i civili israeliani prigionieri il 7 ottobre 2023, ha ammesso questa settimana il Ministro della Difesa israeliano”.

A dicembre 2023, Ali Abunimah e l’equipaggio di @electronicintifada hanno pubblicato le loro scoperte sulla direttiva Hannibal usata dalla 🇮🇱 sui loro stessi cittadini il 7 ottobre. @maxjblumenthal , @aaronjmate & @thegrayzonenews hanno anche intrapreso un po’ di giornalismo investigativo su questo scandalo che è stato completamente ignorato dai media affermati.

Qui abbiamo un’ammissione dalla bocca dei cavalli, l’allora ministro della difesa israeliano, che conferma la veritiera delle loro scoperte. Israele k! hanno fatto intenzionalmente il 7 ottobre per evitare che venissero presi in ostaggio e usati come potenziali merce di scambio per il rilascio degli ostaggi palestinesi (decine di migliaia, inclusi bambini, rinchiusi senza accuse o processo in gulag della tortura 🇮🇱).

Il gen0cidio a cui abbiamo assistito è stato approvato dai leader occidentali che si sono inciampati per condannare qualsiasi palestinese che avrebbe osato resistere al regime israeliano dell’apartheid. Abbiamo avuto @michealmartintd in 🇮🇱 che indicava un’ammaccatura di un soffitto generando supporto per i giorni moderni 🇮🇱N@z! s, nessuna paura che abbia chiamato a Gaza in quel momento (🇮🇱 non voleva che nessun testimone della loro carneficina potesse entrare nessuno; e se dovesse entrare a Gaza farebbe bene a trovare un soffitto intatto con solo una piccola ammaccatura! ).

Eppure i mi piace di @rtenews non riescono a trovare il tempo di dire la verità su ciò che è realmente accaduto il 7 ottobre e su ciò che stava accadendo con decenni di anticipo. Vergogna per tutti i media affermati, sono stati per la maggior parte assolutamente vergognosi.

Per le persone comuni là fuori che hanno guardato i notiziari e ingoiato bugie e propaganda, non avete colpa. Siamo di fronte a una forza molto intelligente e potente che è determinata a sponsorizzare e mantenere uno stato fascista e apartheid in Medio Oriente. Ma ora non hai scuse, le loro bugie sono state distrutte e rivelano un gruppo che ha dovuto sopportare attacchi dopo attacco, apartheid, occupazione, pulizia etnica e ora gen0cidio.

Fai la cosa giusta, sii voce per gli uomini, le donne e i bambini della Palestina. Alzate la voce affinché possano avere libertà, libertà e giustizia, e vivere in Palestina come hanno fatto per secoli (cristiani, ebrei, musulmani, atei – andavano tutti d’accordo fino all’arrivo dei sionisti) ❤️🇵🇸