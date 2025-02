Trump Taille dans les Fonds Alloués aux Jésuites. Un Message à la Deep Church et à l’Immigrationniste Bergoglio ? Renovatio 21.

Marco Tosatti

Chers StilumCuriali, un petit post pour porter à votre connaissance cet article publié par Renovatio21, que nous remercions pour la courtoisie. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bonne diffusion.

§§§

Suspension des fonds américains pour les jésuites immigrationnistes : un message de Trump à Bergoglio et à la Deep Church ?

La blitzkrieg de Trump et Musk contre la valise internationale du Deep State américain – l’agence USAID au budget de 50 milliards, considérée par beaucoup comme une façade de facto pour la CIA – aurait fait une victime qui pourrait avoir une signification spécifique : le Jesuit Refugee Service (JRS), groupe religieux qui s’occupe d’immigration.

Le 6 février, le site internet du JRS a publié une note dans laquelle il est écrit que l’organisation « exprime sa préoccupation au sujet de l’ordre de suspension des travaux des Etats-Unis ».

« Le vendredi 24 janvier, l’administration Trump a ordonné le gel de toute aide étrangère. Ce gel signifiait également un arrêt de travail total, dans lequel le financement pour assurer même les dépenses de fonctionnement de base, les frais généraux et le personnel ne pouvait pas être payé », écrit le JRS. Les seules exemptions initiales concernent les programmes alimentaires d’urgence et l’aide militaire à Israël et à l’Egypte ».

« Actuellement, le JRS soutient le travail de sauvetage des populations réfugiées et déplacées dans neuf pays à travers le monde grâce au financement du Bureau pour la Population, les Réfugiés et la Migration (DOS-PRM) du Département d’Etat américain », expliquent les Jésuites. « Il s’agit de certaines des personnes les plus vulnérables et marginalisées au monde. Les projets mondiaux financés par le JRS PRM pour l’année fiscale 2025 totalisent plus de 18 millions de dollars d’assistance pour des services essentiels et vitaux au Tchad, en Colombie, en Éthiopie, en Inde, en Irak, en Afrique du Sud, au Soudan du Sud, en Thaïlande et en Ouganda. »

« Alors que la nouvelle selon laquelle le Secrétaire Rubio a élargi les exemptions pour l’aide humanitaire est la bienvenue, les programmes du JRS restent dans une situation précaire car nous attendons que le DOS-PRM nous dise lesquels de nos programmes et activités seront exemptés pendant l’examen et lesquels continueront après la fin de la période d’examen », écrit le site.

Aucun chiffre n’est donné : on ne sait pas quelle part du budget de l’agence jésuite pour l’immigration provient des poches de l’USAID.

Cependant, certains internautes soulignent que l’événement est d’une ampleur considérable.

Le JRS, écrit le journaliste d’investigation Michael O’Keefe, était « l’un des principaux acteurs de l’immigration de masse en Irlande/UE ».

§§§

