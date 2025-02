Le Apparizioni della Madonna a Lourdes. Una Riflessione. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla memoria liturgica della giornata di oggi. Buona lettura e meditazione.

§§§

Oggi ricorre l’Anniversario dell’apparizione di Lourdes nel 1858.

L’annunciazione a Maria, l’Immacolata Concezione, inaugurò a Nazaret (tra le mura in parte oggi a Loreto) la “PIENEZZA DEL TEMPO”. Dal prologo giovanneo sappiamo che IN PRINCIPIO era il Verbo. Attenzione che quel PRINCIPIO è “PRIMA” del principio in cui Dio trasse da Sè stesso il cielo e la terra!

Il tempo (templum, il frammento che permette di contemplare il mistero) in Dio non è un susseguirsi di istanti, ma una condizione velata dell’eternità. Noi da soli non l’abbiamo, ma l’intuiamo. Siamo frammentati nel succedersi degli istanti e questo ci spinge a far buon uso del dono del tempo che abbiamo (uguale per tutti, il che è una rarità in questo mondo).

Quando Giovanni il Battista fu arrestato nel 31 d.C., Gesù annuncia che IL TEMPO E’ COMPIUTO ed il Regno è vicino (la volontà di Dio è di elevare gli uomini alla partecipazione alla vita divina).

Il Verbo ha preso carne in Maria, ma nel Verbo-Cristo ogni cosa è creata e tutto sussiste in Lui.

San Paolo scrive ai Colossesi: “Egli è immagine del Dio invisibile, generato PRIMA di ogni creatura; poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è PRIMA di tutte le cose e TUTTE sussistono in lui” (Col 1,15-17).

Alla fine degli anni cinquanta del primo secolo serpeggiava una polemica che doveva riguardare anche le credenze dei Colossesi. Non sono gli angeli gli artefici del creato e non esiste nemmeno un demiurgo un po’ pasticcione. Gli angeli stanno nell’ISTANTANEITA’ di Dio dove poi sono entrati i santi. Le anime purganti non ci sono ancora e attendono, anche se sanno che ci arriveranno… mentre noi peregriniamo nella storia.

“È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2,9): inequivocabilmente la divinità di Nostro Signore Gesù include la sua opera creatrice e l’esserne universalmente sovrano.

In rapporto a Dio, Gesù Figlio-Verbo è immagine sostanziale e perfettissima del Padre. Alla velocità della luce (Dio è spirito) il tempo si fa breve e la materia si trasforma in luce. Di solito i corpi vanno troppo piano, appesantiti. Anche la scienza ha compreso qualcosa.

Assumendo la carne umana il Verbo attesta la rivelazione per cui l’uomo è “ad immagine” di Dio (non l’immagine, come è solo Cristo) e questo fa capire la differenza che tra noi e Cristo rispetto al Padre.

Cristo è immagine perfettissima e consustanziale del Padre nel Dio Uno e Trino in cui il Verbo dice con Amore (lo Spirito) la volontà del Padre. Noi siamo “ad immagine” per analogia e per partecipazione. Gesù in quanto Verbo non solo è anteriore a tutte le creature nell’esistenza, ma non è neppure una creatura, perché non è fatto, non ha un perché, come accade delle cose create. Il Verbo è generato.

Nell’affermare l’ETERNITA’ del Verbo San Paolo fa menzione di TUTTE le creature per far comprendere che il Verbo è la loro causa efficiente (Eb 1,2-6), perciò superiore ad esse. Tutte le creature, quelle angeliche (Troni, Dominazioni, Principati e Potestà) e quelle visibili, quindi debbono al Verbo la loro creazione e la loro attuale esistenza.

Per Dio un giorno sono come mille anni. ogni istante del tempo è istantaneamente attuale in Dio e a Lui presente in un eterno adesso. L’uomo aperto alla Grazia entra in questo Regno che non è di questo mondo, dove il tempo procede altrimenti e lo sappiamo bene.

Prima dell’Ascensione Gesù dice ai discepoli che NON E’ ANCORA IL TEMPO… Infatti la nostra esperienza conosce il tempo storico della necessità e della prova, tempo di combattimento e di esilio, di attesa e di vigilanza. Eppure dalla PIENEZZA DEL TEMPO in un’azione congiunta il Verbo Presente e lo Spirito Santo conferiscono la grazia ai credenti e operano tramite loro fino alla Parusia in cui tutto verrà ricapitolato in Cristo e l’uomo godrà la somiglianza divina cui è chiamato.

Maria è il capolavoro di grazia di questa realtà che entra nella storia, precedendola e dando appuntamento: sede della sapienza e delle meraviglie di Dio. Lo Spirito ha preparato Maria e IN LEI TUTTE LE CREATURE GIOISCONO DELLA SUA PIENEZZA DI GRAZIA.

In Maria lo Spirito realizza il disegno misericordioso del Padre e lo Spirito mette in comunione gli uomini con Cristo.

All’alba degli ultimi tempi la Beata Sempre Vergine è già la Regina del Cielo, assuntavi in corpo e anima, primizia della Pentecoste,

Dio è carità e in questa carità il tempo della fede e della speranza termina per godere solo una visione beata che non teme di terminare, né temeremo la noia nel viverne la gioia al tempo della glorificazione finale della quale saremo la lode; con nuovi cieli e nuova terra!

La creazione tutta attende con impazienza questa trasformazione, sconfitti il diavolo, il peccato e la morte nell’opera di Dio che Lo vedrà tutto in tutti.

Non sappiamo quando. Però passerà la figura di questo mondo deformato dal peccato, trionfando la giustizia e sovrabbondando la gioia.

Il mondo sarà trasparente alla luce, purificato da ogni macchia. Il sangue versato da Cristo ha già operato nella storia, eppure nel tempo storico la nostra poca carità non lo può vedere, accecato di sfiducia per i doni divini, impregnato di opere nostre, che vorrebbero costringere Dio e la rivelazione nelle agende dei potenti terreni, sapienti di storia e programmi, incompetenti di eternità e della grazia.

Un saluto “cioioso” a tutti. Dodici anni fa un altro anniversario, da ricordare con un sorriso del Papa.

§§§

