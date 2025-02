La Misteriosa, Inquietante Storia dei Khazari. Agostino Nobile.

L’ebraismo è una religione abbastanza complessa. All’interno esistono diverse correnti con una vasta gamma di credenze, ciascuna con le proprie interpretazioni e pratiche. Alcuni ebrei credono di un regno dei morti chiamato Olam Abbà, dove le anime dei defunti risiedono. Secondo questa visione, i giusti saranno premiati e coloro che non hanno seguito le leggi bibliche puniti. La comunità ebraica che non crede nell’aldilà o ne dubita, si concentra soprattutto sulla vita terrena piuttosto che sulla vita dopo la morte. I gruppi ebraici si dividono in sefarditi, che provengono dai paesi arabi in seguito stabilitisi in Spagna e dopo nel nord Africa. Gli ashkenaziti, discendenti delle comunità ebraiche di lingua e cultura yiddish stanziatesi nel Medioevo nella valle del Reno, venivano dalla regione chiamata Khazaria, che si estendeva dal nord del Mar Caspio all’attuale Ucraina.

I kazari, tribù semi-nomadi convertite all’ebraismo e più tardi conosciuti come ashkenaziti, oggi rappresentano tra il 75% e l’80% di tutta la comunità ebraica, ma non mancano le smentite degli studiosi ebrei. Altre stime affermano che oltre il 97% degli israeliani non ha geni ebraici, e anche qui non mancano le smentite. Alcuni studiosi israeliani sostengono che la conversione dei kazari sia avvenuta grazie agli ebrei della diaspora, giunti nelle terre abitate da tribù turche. Wikipedia, che riporta le tesi di questi studiosi, afferma che i kazari erano un popolo tollerante verso le altre religioni. Ma nella pagina Khazaria di Wikipedia, tra le religioni permesse non figurano né il Cristianesimo né l’Islam. Infatti, le otto religioni minoritarie riconosciute dal Gran Khanato erano tutte di matrice pagana.

Il lettore potrebbe chiedersi perché l’autore di questo articolo ci parla di tematiche che si possono trovare su Wikipedia. Innanzitutto, perché facendo parte di quei poteri che controllano le piattaforme digitali, oscurano le informazioni che li possono danneggiare, dando in pasto storie e fatti, se non tendenziosi, falsi. Ma principalmente per capire meglio chi sono i poteri forti, senza dimenticare che parliamo di lobby e non di popoli, razze o religioni.

Dopo Israele, il maggior numero di ashkenaziti si trova negli Stati Uniti. Nell’amministrazione Biden i politici di origine ebraica ricoprivano ruoli chiave. Ne ricordiamo alcuni: Antony Blinken – Segretario di Stato; Janet Yellen – Segretaria del Tesoro (la Federal Reserve, banca centrale degli USA, è sempre stata nelle mani di ashkenaziti); Merrick Garland – Procuratore Generale; Alejandro Mayorkas – Segretario della Sicurezza Interna; Avril Haines – Direttrice dell’Intelligence Nazionale; Ron Klain – Capo di Gabinetto della Casa Bianca; David S. Cohen – Direttore della CIA; Anne Neuberger – Direttrice della Sicurezza Informatica della NSA; Victoria Nuland – Sottosegretaria di Stato per gli Affari Politici; Wendy Sherman – Vicesegretaria di Stato; Eric Lander – Consigliere Scientifico del Presidente; Rachel Levine – Vice Segretaria della Salute. Nelle amministrazioni precedenti, sia democratiche che repubblicane, la presenza degli ashkenaziti ha sempre avuto un ruolo determinante. Secondo il Council on Foreign Relations, Israele è stato il principale beneficiario cumulativo di aiuti esteri statunitensi sin dalla sua fondazione, ricevendo circa 310 miliardi di dollari (adeguati all’inflazione) in totale assistenza economica e militare. Per avere un’idea, il Piano Marshall per l’intera Europa, distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, sborsò l’equivalente attuale di 120 miliardi. Se poi pensiamo che gli ashkenaziti rappresentano – secondo il Pew Research Center – poco più del 2% della popolazione americana non possiamo negare che qualcosa non torna.

Stiamo parlando degli ashkenaziti perché in questi giorni stanno venendo a galla i più grandi scandali della storia degli Stati Uniti. Giorno dopo giorno vengono fuori le prove di quello che sapevamo e che, per mancanze di documentazione di prima mano, venivano liquidate come teorie cospirazioniste. Tra l’altro. attraverso questi documenti possiamo comprendere meglio l’attuale declino socio-economico dell’Occidente.

L‘USAID – l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti – suppostamente una organizzazione umanitaria, la cui rete corruttrice, volta a creare caos nel mondo, sta emergendo con sempre maggiore evidenza. Vedi: https://vtforeignpolicy.com/2025/02/usaid-monster-hiding-behind-the-mask-of-humanitarianism/

L’Agenzia di Stato USAID, fino a pochi giorni fa sostenuta dalla CIA, ha versato miliardi di dollari a politici, testate giornalistiche di tutto l’Occidente, Italia inclusa, a personaggi dello star system, movimenti LGBT, organizzazioni favorevoli all’aborto e ad altre realtà al fine di indebolire l’Occidente e il resto del mondo. Secondo le ultime notizie che vengono dagli USA – oscurate dall’informazione europea – l‘USAID ha finanziato e creato colpi di stato, come quello in Ucraina, gruppi terroristici islamici, cartelli della droga, elezioni truccate, movimenti come BLM, femministe, omicidi ed altro che sapremo con certezza nei prossimi giorni. Alcuni commentatori statunitensi si chiedono: perché tutta questa corruzione? Si può capire, anche se non accettiamo, le corruzioni per interessi energetici, ma cosa c’entra il genderismo, i BLM, il femminismo, ecc.? Vedi l’intervista di Tucker Carlson a Mike Benz https://www.youtube.com/watch?v=iZtXQNDJJm4&t=1348s

Anche la pseudo-pandemia di Covid-19 e le relative campagne vaccinali fanno parte dei complotti orchestrati dall’USAID e dalla CIA. Ogni governo ha adottato e diffuso la narrazione dominante, sostenuta e amplificata da tutte le autorità. Nonostante autorevoli virologi e premi Nobel avessero da subito segnalato l’alta pericolosità dei vaccini, l’obbligo vaccinale è stato imposto con metodi coercitivi, tradendo la fiducia dei cittadini e violando i principi costituzionali. È eccessivo definire questi crimini come odio per l’umanità?

Le compagnie aeree hanno dovuto sospendere le attività per sottolineare la pericolosità del virus e l’importanza del vaccino. Tutte le grandi aziende si sono adeguate alle direttive, accettando perdite per miliardi di dollari. Questo dovrebbe farci riflettere sull’enorme potere di coloro che cospirano dietro le quinte. Sono riusciti a fermare il mondo intero. Ma chi potrebbe aver orchestrato una simile operazione, che ha distrutto intere famiglie, causato danni e sofferenze incalcolabili e persino la morte di innocenti? Criminali privi di scrupoli, per i propri interessi, hanno sacrificato la vita di milioni di esseri umani. Conosciamo alcuni nomi, come George Soros, Bill Gates e Anthony Fauci, ma non quelli dei loro protettori politici e finanziari.

La prima volta che ho sentito parlare del popolo kazaro è stata grazie a Vittorio Messori, nel suo Pensare la storia, pubblicato nel 1992. In quest’opera, Messori – padre di tutti gli apologeti formatisi dagli anni Ottanta a oggi – scrive delle persecuzioni dello Stato ebraico kazaro ai danni dei cristiani. Desideroso di approfondire l’argomento, all’epoca cercai di svolgere una ricerca che, però, si rivelò infruttuosa. Almeno in lingua italiana e inglese, non esisteva alcuna traccia storica. Possibile, mi chiesi, che non vi sia un solo libro di storia su una comunità divenuta Stato, sembra, dal VI all’XI secolo, stanziata nel cuore dell’Europa? Si potevano trovare opere sui Fenici, sui Babilonesi e perfino sugli aborigeni australiani, ma sui kazari, nulla! A quanto pare, la loro storia è così compromettente che nasconderla sembrava la soluzione migliore.

Solo negli ultimi anni sono stati pubblicati, sebbene spesso in contraddizione tra loro, alcuni studi sull’argomento. Dando un’occhiata alla Treccani, la storia dei kazari è descritta con frequente uso del condizionale: si menzionano sacrifici umani, ma subito dopo si cita un documento (vero o falso?) che li smentisce. L’enciclopedia, che dedica a Gesù Cristo meno di quaranta righe, inclusi riferimenti ai Mormoni e a varie sette, non fornisce dettagli sulla caduta dello Stato kazaro né sulle sue cause. Nella storiografia – sia essa religiosa, politica, scientifica o artistica – le inesattezze, falsificazioni e tendenziosità sono sempre presenti, per cui la storia dei kazari deve essere letta con cautela. Sappiamo, comunque, che questo popolo nutriva una forte avversione nei confronti degli altri popoli, una sete di denaro e di potere sconfinata, e che questo è uno dei motivi per cui è stato perseguitato. Deplorevolmente, scrittori e filosofi come Voltaire, Hegel, Kant e molti altri mettono tutto il popolo ebraico sullo stesso piano, senza considerare quella parte di ebrei che viveva con onestà.

Recentemente sono stati pubblicati alcuni articoli che metterebbero in discussione le tesi israeliane. In particolare uno scritto da Mike Harris, direttore finanziario di Veterans Today, un sito indipendente senza fini di lucro fondato da veterani della comunità militare. La ricerca di Harris, coautore insieme al Dr. Preston James, intitolata The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia, ha ottenuto oltre 100 milioni di visualizzazioni. Come prevedibile, Veterans Today è considerato un sito cospirazionista. Wikipedia lo accusa, tra le altre cose, di diffondere notizie false riguardo al conflitto in Ucraina. Mentre l’attuale Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha recentemente confermato le versioni riportate da Veterans Today.

Nell’affrontare quanto segue, ricordiamo le analogie con le dichiarazioni di Mel Gibson, Jim Caviezel (attore protagonista del film La Passione) e di altri personaggi dello star system sui rapimenti e sacrifici di bambini e sull’uso dell’adrenocromo nel mondo miliardario e nell’industria hollywoodiana. Il mainstream afferma che si tratta di falsità, ma ci si potrebbe chiedere: quale sarebbe il loro guadagno nel fare tali affermazioni – tra l’altro difficili da credere – se non l’emarginazione dal settore in cui lavorano?

Ecco alcuni stralci dell’articolo di Harris/Preston, pubblicato nel marzo 2022.

“I kazari si svilupparono in una nazione governata da un re malvagio, che praticava antichi riti babilonesi di magia nera, circondato da oligarchi occulti che costituivano la sua corte. Durante questo periodo, i kazari divennero noti nei paesi circostanti come ladri, assassini e predatori. Una delle loro pratiche abituali consisteva nell’uccidere viaggiatori per assumere la loro identità.”

Nell’800 d.C., “i leader delle nazioni circostanti, in particolare la Russia, ricevettero talmente tante lamentele dai loro cittadini che, come gruppo, presentarono un ultimatum al re kazaro […] doveva scegliere una delle tre religioni abramitiche per il suo popolo, dichiararla religione di stato ufficiale e imporne la pratica a tutti i cittadini kazari. Le opzioni erano: Ebraismo, Cristianesimo o Islam. Il re scelse l’Ebraismo e promise di rispettare i requisiti stabiliti dalla confederazione di nazioni guidata dai russi. Tuttavia, nonostante l’accordo e le promesse, il re kazaro e la sua cerchia di oligarchi continuarono a praticare l’antica magia nera babilonese, conosciuta anche come satanismo segreto. Questo includeva cerimonie occulte come il sacrificio di bambini, il consumo del loro sangue e la mutilazione dei loro corpi.”

[…] “Queste pratiche si rifacevano all’antico culto di Baal, noto anche come culto del gufo. Per ingannare la confederazione delle nazioni guidata dalla Russia il re kazaro fuse queste pratiche luciferiane di magia nera con l’ebraismo, creando una religione ibrida segreta, conosciuta come talmudismo babilonese.”

[…] “Intorno al 1.200 d.C, al fine di fermare i crimini dei kazari contro il loro popolo, tra cui il rapimento dei loro bambini e neonati per le loro cerimonie di sacrificio di sangue a Baal, i russi guidarono un gruppo di nazioni che circondavano Khazaria e lo invasero. Il re kazaro e la sua corte interna di criminali e assassini divennero noti come la mafia kazara. I leader kazari avevano una rete di spionaggio ben sviluppata attraverso la quale ottennero un preavviso e fuggirono a ovest nelle nazioni europee, portando con sé la loro vasta fortuna in oro e argento.”

[…] “Il re kazaro e la sua mafia di corte tramarono l’eterna vendetta contro i russi e le nazioni circostanti che li cacciarono dal potere invadendo Khazaria.” […] Dopo essere stata espulsa per centinaia di anni, la mafia kazara invade l’Inghilterra. Per compiere la loro invasione, assunsero Oliver Cromwell per uccidere il re Carlo I e rendere l’Inghilterra di nuovo al sicuro per le banche. Iniziò la guerra civile inglese che imperversò per quasi un decennio, provocando il regicidio della famiglia reale e centinaia della vera nobiltà inglese. Fu così che la City di Londra fu istituita come capitale bancaria dell’Europa e lanciò l’inizio dell’Impero britannico.”

[…] “La mafia kazara decide di infiltrarsi e dirottare tutte le attività bancarie mondiali usando il Black-Magick babilonese, noto anche come Money-Magick babilonese o l’arte segreta di fare soldi dal nulla usando anche il potere dell’usura perniciosa per accumulare interesse. La mafia kazara ha usato la sua vasta fortuna per entrare in un nuovo sistema bancario […]. Questo magic babilonese ha comportato la sostituzione dei certificati di credito cartacei con depositi d’oro e d’argento, che ha permesso ai portatori di viaggiare con i loro soldi in una forma che offriva una facile sostituzione in caso di perdita dei certificati o di furto.”

[…] “il re kazaro e la sua piccola corte circostante si infiltrarono nella Germania con un gruppo che scelse il nome “Bauers” per rappresentarli e portare avanti il loro sistema di malvagità alimentato da Baal. I Bauers of the Red Shield, che rappresentavano i loro sacrifici segreti per bambini a base di sangue, cambiarono il loro nome in Rothschild (alias “figlio della roccia, Satan”.)

Per quanto ho potuto documentarmi, le informazioni sui kazari sono spesso tendenziose e artefatte, compreso l’articolo che ho riportato. Probabilmente gran parte della verità su questo popolo non lo sapremo mai. Tuttavia, la concatenazione degli eventi avvenuti perlomeno a partire dal XVIII secolo fino alle due guerre mondiali e ai sieri covid dovrebbero quantomeno farci riflettere.

Conoscendo l’esistenza dei kazari, le loro pratiche e il prestito a usura, si comprende meglio il motivo per cui alcuni gruppi di ebrei contestano i sionisti – movimento nato, guarda caso, nella regione un tempo appartenuta ai cazari – per l’occupazione della Palestina. A tal proposito, consiglio la lettura del libro ben documentato L’industria dell’Olocausto di Norman Finkelstein, un autore ebreo e quindi al di sopra di ogni sospetto.

Facciamoci alcune domande. Perché giovani israeliani vanno in guerra in Ucraina – ex Khazaria – per opporsi alla Russia? Vedi: https://www.haaretz.com/israel-news/2023-04-20/ty-article-magazine/.premium/israelis-are-fighting-and-dying-for-ukraine-in-israel-their-deaths-go-unreported/00000187-9dc2-d50b-a78f-fdd3350a0000

Perché Israele invia armi all’Ucraina? Vedi: https://english.almayadeen.net/news/politics/israel-donating-weapons-to-ukraine-via-third-countries:-excl. Perchè Volodymyr Zelenskyy, ashkenazita, ha preso accordi con la società d’investimento BlackRock per la ricostruzione del paese. Vedi: https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-proviv-zustrich-iz-kerivnictvom-najbilshoyi-u-svit-82725 Il CEO della BlackRock è ashkenazita, così come lo è George Soros, che aiutava il padre, collaboratore dei nazisti, a espropriare beni agli ebrei. Molti siti lo negano, nonostante la conferma data da lui stesso in un’intervista : https://www.youtube.com/watch?v=Zva4I5pJHX0&t=108s.

Ma tranquilli: su internet, come il mainstream, non troverete mai informazioni che possano danneggiare, anche minimamente, le lobby ashkenazite.

