Il Messaggio della Grazia di Dio a Lourdes. Padre Joachin Heimerl Commenta la Bernadette di Franz Werfel.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su Lourdes, tramite la lettrua che ne fa Franz Werfel nel suo famoso libro. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il messaggio della grazia di Dio:

Il bestseller di Franz Werfel “La canzone di Bernadette”

Di P. Joachim Heimerl von Heimthal

“La canzone di Bernadette” (1941) di Franz Werfel (1890-1945) è ancora oggi il romanzo tedesco più venduto. 80 anni fa usciva nelle sale cinematografiche l’indimenticabile adattamento cinematografico hollywoodiano con Jennifer Jones, insignito di quattro Oscar e tre Golden Globe.

“Il canto di Bernadette” è l’opera più personale di Werfel. Egli stesso affermò che nessuno dei suoi libri conteneva un “messaggio” più significativo di questo romanzo, che è anche un’offerta votiva: nonostante fosse di fede ebraica, Werfel scrisse il testo come ringraziamento per essere stato salvato dalla Germania nazista, passando per la Spagna, negli Stati Uniti, adempiendo così a un voto fatto durante la fuga a Lourdes. – Allora come oggi, la cittadina dei Pirenei è il luogo di pellegrinaggio più visitato al mondo. Il romanzo di Werfel è da tempo diventato il mezzo di comunicazione internazionale per il miracolo di Lourdes.

Questo miracolo inizia l’11 febbraio 1858: alla grotta di Massabielle, una “bella signora” appare a Bernadette Soubirous (1844-1879), figlia di un mugnaio povero . La figura radiosa indossa un velo bianco e una cintura blu, e due rose dorate adornano i suoi piedi nudi. Chiede alla ragazza di recarsi alla grotta ogni giorno per quindici giorni. Nonostante la resistenza dei genitori, della Chiesa e delle autorità, Bernadette torna lì ogni giorno.

Mentre le apparizioni continuano, la Signora invita alla preghiera del Rosario e alla penitenza. Inoltre, desidera costruire una cappella dove la gente possa recarsi in processione. Sotto le mani di Bernadette, fa sgorgare una sorgente nella grotta. Da allora, innumerevoli persone hanno trovato lì guarigione. Al termine dei quindici giorni, la Signora rivela finalmente il suo nome: con le parole «Io sono l’Immacolata Concezione» si rivela come la Beata Vergine Maria.

Da allora in poi l’afflusso dei pellegrini non si è più fermato. Dopo il riconoscimento ecclesiastico, Bernadette entrò nell’ordine e visse una vita monastica a Nevers fino alla sua morte prematura di tubercolosi ossea e alla sua canonizzazione nel 1933. Ciò che l’apparizione le aveva promesso si è avverato: “Figlia mia, non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell’altro”.

In questo contesto, il romanzo si colloca a metà strada tra il genere della poesia mariana e quello dell’agiografia; Lo stesso Werfel sottolineò soprattutto che voleva rappresentare gli eventi autentici. Allo stesso tempo, però, si concentra sulle condizioni socio-culturali del periodo di pubblicazione. Dopotutto, il miracolo di Lourdes avvenne proprio quando la città stava entrando a pieno regime nell’era moderna: il collegamento alla rete ferroviaria avrebbe finalmente condotto la città nell’era dell’industrializzazione e del commercio globale. Pertanto, il fenomeno viene visto con scetticismo, come un passo indietro nel periodo pre-illuministico; Sono in contrasto con un’epoca capitalista, “altamente critica” e “altamente scientifica” , costruita sulle “rovine della fede” , come afferma lo scrittore Hyacinte de Lafite, l’unico personaggio di fantasia del romanzo.

Lafite diventa così una superficie di proiezione su cui si concentrano tutte le tendenze dello scetticismo moderno, che tende all’ateismo e all’idolatria dell’uomo. Werfel è convinto che questo atteggiamento abbia causato tutte le atrocità disumane del XX secolo. Ecco perché in Lafite egli raffigura un’umanità ripiegata su se stessa, che non vuole conoscere Dio e ha sempre più bisogno di lui.

Per Lafite, il miracolo di Lourdes è nella migliore delle ipotesi una “meravigliosa fiaba” che, nella sua semplicità, non può competere con “l’arte più alta”. Da tempo egli ha sostituito la fede con un concetto di arte esaltato religiosamente, schiacciandolo tra darwinismo ed estetismo. Egli vede l’uomo solo come un oggetto guidato, come una “miserabile razza animale”; ma questa strada alla fine non porta da nessuna parte. Alla fine, a Lafite non resta che il cinismo.

Decenni dopo, quando si trova davanti alla Grotta di Massabielle, questo gli diventa chiaro; è da tempo fallito come scrittore e, per giunta, ha “un cancro nel corpo” . Ora è tanto vicino alla fine quanto alla disperazione, e solo ora giudica se stesso: “Se non ho riconosciuto Dio, è solo perché non potevo sopportare il fatto di non essere Lui. Per questo motivo, l’analisi era il mio trono mondiale da cui governavo. (…) Il mio peccato è il peccato di Lucifero (…) È chiaro che il mio orgoglio mi ha distrutto”.

Lafite si è fatto misura di tutte le cose. Seguì lo spirito del tempo e finì nell’ateismo. Gli sembrava impossibile che il cielo potesse rivelarsi. Sorrise soltanto alla richiesta di preghiera e penitenza dell’apparizione. – Nel XIX secolo la situazione non era diversa da quella dei tempi di Werfel o di oggi. Si crede sempre di sapere dove stanno andando le cose, nella Chiesa come nel mondo. Nessuno prende sul serio Dio stesso o le apparizioni celesti. Lafite si pone come pars pro toto di un moderno “nichilismo radicale che non vede più l’uomo come immagine di Dio, ma come una macchina amorale in un mondo completamente privo di significato”.

Werfel contrasta questa tendenza dominante con un “principio spirituale” che chiama in uno schizzo di prefazione la “concezione metafisica e religiosa della vita” . Egli è convinto che “questo cosmo sia creato dallo spirito e che quindi il significato spirituale fluisca attraverso ogni atomo”. Il romanzo è dedicato a questo principio “come a un inno giubilante ”, che Werfel descrive come segue: “Un semplice e adorabile esempio mostra come, nel mezzo della nostra epoca scettica, poteri divini siano all’opera e innalzino una creatura ignorante ma brillante ben al di sopra dell’ordinario”.

Come, secondo le parole di santa Teresa di Lisieux, tutto è grazia, così Bernadette è scelta dalla grazia. Ciò che Werfel chiama “genio” non è altro che l’affermazione senza riserve della volontà divina, che è la vocazione più alta dell’uomo. Lo dimostra l’esempio di Maria e anche quello di Bernadette: con un “fiat mihi” mette la sua vita al servizio del dono ricevuto.

Lafite non lo fece. Si è chiuso alla grazia e si è limitato al suo ego. Egli è l’opposto di Bernadette: contrappone all’affermazione misericordiosa di Dio quella negazione luciferina che porta in sé il no del mondo intero.

Solo quando sente le invocazioni delle “Litanie Lauretane” davanti alla grotta capisce che non si può vivere, e tanto meno morire, senza pietà. Si rivolge alla Vergine: «Sì, torre d’avorio. Anch’io sono una torre, ma la mia torre è fatiscente e piena di topi e pidocchi di terra. Sì, la tua casa dorata! Anche io sono una casa. Me l’hanno dato in affitto. Ho fatto un gran pasticcio. Ma ora sono stato avvisato e mi stanno buttando fuori, e non riesco più a sistemare le cose”.

Chi accoglie Gesù, come fece Maria nell’Annunciazione, diventa come lei una “casa dorata” e giunge alla pienezza dell’umanità. Solo questo significa santità nel vero senso della parola, ed è esattamente ciò che si manifesta in Bernadette o, al contrario, in Lafite.

Dio ha posto l’uomo, come dice Guardini, in una relazione fondamentale con se stesso, senza la quale non può né esistere né essere compreso. L’uomo ha uno scopo che sta al di sopra di lui e solo in Dio. Egli non può quindi esistere come figura chiusa in se stessa, in un isolamento senza amore come Lafite, ma solo in una relazione d’amore: da Dio, verso Dio.

Tuttavia, questa relazione esistenziale non è un aspetto secondario dell’essenza dell’uomo, così che egli potrebbe facoltativamente esistere senza di essa; al contrario: solo in questa relazione si fonda l’umanità.

Questa interazione tra natura umana e grazia divina è ciò di cui parla il “Canto di Bernadette” e questo è il messaggio di questo grande romanzo.

§§§

