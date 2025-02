1 Corinzi 2,14: Traduzione Controversa? Risposta ad un Lettore di Stilum Curiae. Il Parere di Investigatore Biblico.

Carissimi lettori, il Dott. Marco Tosatti mi ha inoltrato una mail di un suo lettore (Padre N.M.) con un quesito su 1 Cor 2,14 molto interessante a cui ho dato la mia risposta.

“Ave Maria!

Caro Marco,

citando un testo di san Paolo mi sono imbattuto in un’altra traduzione che mi sembra problematica. Traduzione che ha cambiato una parola assai importante per far capire una delle più importanti antitesi paoline.

Per cui gentilmente vorrei chiedere nuovamente la sua mediazione per chiedere il parere e l’approfondimento dell’Investigatore biblico.

Io offro solo lo spunto e la mia mini ricerca:

Versione italiana del 1974 e attuale:

«noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito.» (1Cor 2,12-14)

Bibbia Martini: “Ma l’uomo animale”

Vulgata Clementina: “Animàlis autem homo”.

Ciò che vorrei capire è se “animale”, in questo caso debba intendersi come “naturale”, ossia il non battezzato o anche e/o soprattutto come uomo carnale.

Allego anche il Commento del padre Sales alle parole “uomo animale”:

«L’uomo animale. L’Apostolo distingue nell’uomo due parti costitutive, il corpo e l’anima; alle quali però dà diversi nomi, a seconda dei diversi aspetti sotto cui le considera; e così le chiama, carne σάρξ (sare), corpo σῶμα (soma), anima ψυχή (fiuse), spirito πνεῦμα, mente νοῦς. La carne è spesso sinonimo di corpo (Rom. VI, 12; VII, 23, ecc.), talvolta però, quando è opposta a spirito, significa la parte inferiore del nostro essere, viziata dal peccato di origine, dominata dalla concupiscenza, ribelle allo spirito e schiava della legge del peccato (Rom. VII, 23, 25, ecc.). In conseguenza si dice che i peccati sono opere della carne (Gal. IlI, 19). Uomo carnale (gr. σάρκινος) è quindi colui che è schiavo della concupiscenza, o perché non è ancora stato rigenerato dalla grazia del Battesimo (Rom. VII, 14, ecc.), o perché quantunque rigenerato, tuttavia non agisce per un principio soprannaturale, ma si lascia dominare ancora dalla concupiscenza. Lo spirito è opposto alla carne, e col nome di spirito, in questo caso si deve intendere l’anima o, meglio, la parte superiore del nostro essere, in quanto è ornata della grazia santificante, illuminata e diretta dallo Spirito Santo, ed è principio delle opere buone soprannaturali. In questo senso si dice, che le virtù sono frutti dello Spirito (Gal. V, 22). Uomo spirituale (πνευματικός), viene quindi chiamato colui, che si lascia guidare dallo Spirito Santo abitante in lui. Questo titolo però non conviene a tutti nello stesso modo, ma l’uno è più e meno spirituale a seconda della grazia ricevuta e della docilità con cui si lascia dirigere dallo Spirito divino. L’anima è il principio della vita naturale, e significa ora la stessa vita (Rom. XI, 3, ecc.), ora l’uomo dotato di vita (Rom. II, 9, ecc.), e ora, in opposizione a spirito, l’uomo che vive della sola vita naturale e segue il solo lume di ragione, senza lasciarsi guidare da alcun principio soprannaturale dello spirito. Quest’uomo viene chiamato psichico ψυχιχός, ossia da anima animale. Talvolta però ψυχή, anima è sinonimo di σάρξ, carne, e uomo animale è sinonimo di uomo carnale. L’uomo animale (ψυχιχός), che cioè si guida coi soli lumi della sua ragione, non capisce (meglio, secondo il greco, non riceve, ossia ricusa di ammettere oύ δεχετάι) le cose dello Spirito di Dio, cioè

i grandi misteri che Dio, per mezzo del suo Spirito, ha rivelato agli Apostoli. La ragione si è perché subito, prima ancora di averli esaminati, egli li stima stoltezza (I, 18). Quand’anche però li esaminasse, non li potrebbe intendere, giacché a ben intendere le cose spirituali, è necessario nella mente un lume soprannaturale, cioè la fede, di cui egli è privo. Come il senso non può giudicare delle cose dell’intelletto, e il cieco non può giudicare dei colori, così l’uomo animale, privo dello spirito di Dio, non può giudicare de’ misteri rivelati dallo Spirito di Dio […] L’uomo animale manca di criterio per giudicare delle cose spirituali, che non comprende e deride.»[1].

[1] M. Sales, Prima l Lettera ai Corinti, in La Sacra Bibbia commentata dal P. Marco M. Sales, O. P., vol. II, Le Lettere degli Apostoli – L’Apocalisse, L.I.C.E.T., Torino 1925, p. 116-117.

In Corde Matris

Padre N.M.”

Ecco la mia risposta:

La distinzione tra “uomo animale” e “uomo naturale” nel contesto di 1 Corinzi 2,14 è fondamentale nella teologia paolina. Il termine greco ψυχικός (psychikós), usato da san Paolo, deriva da ψυχή (psyché), che può indicare l’anima, la vita umana o la dimensione razionale dell’uomo senza l’illuminazione dello Spirito Santo. La Bibbia di Martini e la Vulgata Clementina traducono ψυχικός con “uomo animale”, probabilmente per sottolineare che l’uomo senza la grazia vive secondo le sue sole facoltà naturali, analogamente agli animali, guidato dai sensi e dalla ragione, ma senza apertura al soprannaturale. Le traduzioni moderne preferiscono “uomo naturale”, mettendo in evidenza il fatto che si tratta di un individuo che non ha ricevuto la grazia e dunque ragiona solo con le sue capacità umane.

Esiste però una distinzione tra “uomo naturale” e “uomo carnale” (σάρκινος o σαρκικός). L’uomo naturale è colui che, pur non essendo necessariamente dominato dalle passioni, vive secondo la sola ragione e non accoglie le verità spirituali. L’uomo carnale, invece, è più legato ai desideri della carne e alle passioni disordinate. In questo senso, la traduzione “uomo animale” può portare a confusione, facendo pensare a un’esclusiva identificazione con la dimensione corporea, mentre l’intento di san Paolo sembra più ampio, riferendosi all’uomo che vive senza la luce dello Spirito.

Padre Sales nel suo commento offre un’interpretazione accurata e coerente con la teologia paolina. Egli distingue i vari aspetti dell’essere umano secondo il linguaggio biblico: carne, corpo, anima e spirito. Spiega bene che l’uomo ψυχικός è colui che si affida esclusivamente alla propria ragione, rifiutando la sapienza divina, e che per comprendere le cose dello Spirito è necessario un lume soprannaturale, cioè la fede. La sua lettura è valida e conforme alla tradizione esegetica, perché chiarisce che l’uomo animale non è semplicemente colui che pecca nei desideri della carne, ma chi manca della dimensione spirituale soprannaturale necessaria per accogliere i misteri divini.

La conclusione è che la traduzione “uomo naturale” risulta più chiara nel linguaggio moderno, mentre “uomo animale” conserva una sfumatura importante: l’idea di un’esistenza non elevata dalla grazia. Padre Sales ha ragione nel sottolineare che ψυχικός indica chi si lascia guidare solo dalla ragione senza la fede, e che senza lo Spirito Santo l’uomo non può accogliere la sapienza di Dio. Questo spiega perché la fede cristiana non è solo una questione intellettuale, ma un dono soprannaturale che trasforma l’uomo dall’interno.

