Trans is the New Black. Raffaella Frullone. Le Nuove Inimmaginabili Frontiere del Disordine.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo commento di Raffaella Frullone, che ringraziamo di cuore, postato su Facebook, a un’intervista rilasciata da Cynthia Nixon. Che potrebbe essere intitolata Le Nuove Frontiere del Disagio…Buona lettura e condivisione.

TRANS IS THE NEW BLACK

A Cynthia Nixon, l’iconica Miranda di Sex and the city, ho dedicato uno spazio nel mio libro. Riportavo un’intervista di Lotte Jeffs su Style che si apriva così: «Per me, quarantenne, Miranda, Carrie, Charlotte e Samantha sono una parte enorme del mio bagaglio culturale, si sono intrufolate nella mia vita insegnandomi tutto sul sesso, le ambizioni, il femminismo, la moda… e il brunch».

Per la generazione nata tra gli anni 70 e 80, il quartetto di single ambiziose disinibite di New York è stato un potentissimo mezzo di propaganda. La Lotte intervistava Cynthia Nixon sul sequel di Sex and the city, ovvero And Just like That, in cui Miranda, Carrie e Charlotte si ritrovano cinquantenni a Nyc, sempre affascinanti ma segnate dal tempo, sempre rigorosamente single, emancipate, indipendenti ed empowered.

L’intervistava ruotava attorno al fatto che il personaggio Miranda viveva una parabola molto simile a quella dell’attrice che la interpreta poiché entrambe si identificano come queer.

Nella fiction Miranda ha lasciato il marito Steve per mettersi con Che Diaz, una collega di Carry che si definisce “non binary e bisessuale”, nella vita reale Cynthia si è separata dal marito, il fotografo Danny Mozes, con cui ha avuto due figli, e ora sta insieme una donna, Christine Marinoni, attivista Lgbt e titolare di un locale a Brooklyn.

Nell’intervista Cynthia Nixon spiega che “suo figlio maggiore Sam è trans, contemporaneamente Max, il figlio più piccolo, che è stato portato in grembo da Marinoni, a sua volta ha quattro genitori – due papà e due mamme”.

L’intervistatrice appare entusiasta nel raccontare che queste due donne hanno deciso di mettere al mondo un bambino con la fecondazione artificiale usando il seme misto della coppia di loro amici gay, fecondando un ovulo in laboratorio e impiantando l’embrione nel grembo di Christine Marinoni.

Ed è anche entusiasta di descrivere come questi quattro adulti si comportino come fossero davvero i genitori del bambino, il quale vive con una donna che non è sua madre, non vive con suo padre, di cui ignora l’identità, e ha un “fratellastro trans” che a sua volta “ha quattro genitori”.

Gli sceneggiatori di Beautiful erano veramente dei dilettanti al confronto.

Non mi ha quindi stupito che Cynthia abbia preso pubblicamente posizione contro l’ordine esecutivo di Trump, reo di aver proibito i cosiddetti trattamenti di cambiamento di sesso per i minori.

«La cosa più importante è che oggi sono qui come madre di un orgoglioso uomo trans – ha detto – sono qui oggi come zia di un orgoglioso uomo trans. Il figlio del mio migliore amico è trans e il migliore amico di mio figlio è trans. Mia moglie e io, le nostre vite sono piene di persone trans».

Insomma, trans is the new black. Siamo partiti con Sex and the city che insegnava che single è meglio, che la famiglia è un fardello, che il figlio è una zavorra, che il lavoro è libertà, che il sesso libero è felicità, che autodeterminazione è potere e siamo finiti con una donna che lascia il marito per stare con un’altra donna per formare una famiglia queer in cui c’è un figlio trans, un nipote trans, e tutto attorno è un pullulare di identità variamente fluide.

E il problema sarebbe l’ordine esecutivo di Trump?

