Sommet sur les Droits des Enfants. Mastro Titta : Bergoglio Parle d’Événements Marginaux, pas de Drames Majeurs.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Mastro Titta, à qui vont nos remerciements, vous propose ces réflexions sur une récente déclaration de Jorge Mario Bergoglio. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bonne diffusion.

§§§

MASTRO TITTA : BERGOGLIO FAIT DES CHOSES QU’IL NE SAIT PAS ET NE FAIT PAS CELLES QU’IL SAIT

« Pour ma part, pour donner une continuité à cet engagement et le promouvoir dans toute l’Église, j’ai l’intention de préparer une Lettre, une Exhortation, je ne sais pas, dédiée aux enfants ».

C’est sur ce vague souhait que François le pape parlant conclut le Sommet sur les Droits des Enfants. Lorsque, dans une déclaration papale, il est question d’“enfance niée”, le plus rustre des catholiques – le catholocal – s’attendrait également à un timide hochement de tête, à un frémissement, à un regard sur le génocide de l’avortement, ou sur celui de la tristement célèbre station balnéaire de Gaza. Mais non. Il parle des petits Rohinghya et des sans papier à la frontière américano-mexicaine. Il s’en prend au putois de Trump qui les rapatrie chez eux.

Il parle de la culture du déchet “où tout s’achète et se vend” : pas un mot sur l’aberration de l’utérus à louer, définie aseptiquement Gestation Pour Autrui. Tant qu’il ne parle pas d’actualité, il évoque son grand-père qui lui racontait l’horreur de la guerre au coin du feu. La guerre, c’est moche.

François fait preuve à la fois d’une acrimonie pathologique – il cite les Rohinghya – et de l’habituelle grimace écervelée lorsqu’il s’agit de questions macroscopiques mais, selon lui, clivantes. Il pointe du doigt une minuscule minorité cambodgienne dont, soyons honnêtes, personne ne se soucie et passe sciemment sous silence des questions gigantesques sur lesquelles l’opinion publique a déjà pris parti. L’homme est ainsi fait qu’il s’inquiète du chaton dans l’arbre et qu’il pleurniche sur les milliards de moucherons collés sur l’aile qui ne vivront plus. Bergoglio est un homme, malgré tout.

C’est ce “non so” (je ne sais pas) final qui, je l’avoue, me dérange. Il suffit de taper la requête “prêtre pédophile” dans n’importe quel moteur de recherche pour voir apparaître un déluge d’informations sur des prêtres catholiques abusant d’enfants. Lors du Jubilé de la communication, Bergoglio pourrait peut-être faire une petite note sur cette distorsion très grave : l’homme moyen, qui tend vers le péché, pourrait penser que la pédophilie est une affaire de prêtres et donc un abus, alors que si un laïc s’y adonne, peut-être un transsexuel, il s’agit d’une forme d’amour. Les enfants ne sont pas seulement des victimes de la guerre et de l’esclavage, tout comme ils ne sont pas seulement des migrants qui meurent dans le désert ou en mer.

Ici aussi : notez bien que Bergoglio a une prédilection pour les phénomènes accidentels, qui sont par définition extraordinaires, en tout cas circonscrits par des conditions particulières. Le problème de la vie du chrétien – et en général de tout homme – en ce qui concerne son ascèse personnelle, ou même, dans un sens plus plat, sa croissance, c’est l’ordinaire, jamais l’extraordinaire. C’est l’ordinaire qui forge l’esprit en préparant à l’extraordinaire.

L’ennuyé Bergoglio ne le sait pas, quoiqu’il écrive dès qu’il se sera remis de la fatigue littéraire de son autobiographie in articulo mortis. Il se nourrit d’émotions fortes. Il préfère les tableaux aux couleurs vives, voire caricaturales. L’avortement est banal, la pédophilie, on n’en parle même pas. Ce sont de petites choses qui le dépriment.

Mais rassurez-vous, dès qu’il aura une minute, il couchera deux idées, un brouillon, un traitement à ses heures perdues. Il le doit aux hiboux.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, enfants, titta



Categoria: Generale