Le Teorie del Complotto Si sono Rivelate Vere. Orban a Madrid Demolisce le Politiche UE. Pro-Memoria.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Roma, 8 feb. (askanews) – “Il nostro amico Trump, il tornado Trump, ha

cambiato il mondo in appena un paio di settimane. Un’era è finita. Oggi

tutti vedono che noi siamo il futuro”: lo ha detto il premier ungherese

Viktor Orban nel suo intervento al summit dei Patrioti in corso a Madrid, in

cui è tornato ad accusare “i burocrati di Bruxelles di aver distrutto

l’Europa”.

“A causa di Bruxelles, l’economia europea sta lentamente affondando. A

causa di Bruxelles, i nostri soldi vengono inviati in Ucraina, per una guerra

senza speranza. A causa di Bruxelles,

l’Europa è stata inondata di migranti– ha detto Orban – Bruxelles ha aperto i cancelli, ha aperto i confini

all’invasione dei migranti.

George Soros aveva annunciato: un milione di

migranti deve essere autorizzato a entrare in Europa ogni anno. E voilà:

negli ultimi nove anni, nove milioni di migranti sono arrivati in Europa”.

“L’invasione dei migranti in Europa, lo sostituzione di popolazione, non è

una teoria del complotto, ma la pratica”, ha continuato Orban, ironizzando:

“È tempo di cercare nuove teorie del complotto, perché tutte quelle

vecchie si sono avverate”.