La Messa è Incedere verso il Sacrificio del Calvario. Sangue Purificatore, non un Irenico Pacifismo. R.S.

Nella Parola di Dio (rivelata, piaccia o no… non nostra, piaccia o no) si nasconde una negazione e un oltrepassamento della semplice natura umana che hanno bisogno della disponibilità a non applicare l’umano alla rivelazione.

La fede è luce, ma quella luce non è per far brillare la nostra mente, ma perchè ci sia luce nella tenebra del mondo che resta tale anche con il dono della fede il cui soccorso sta nella mens Dei e non nella mia!

Ci vedo come vede un cieco dalla nascita che sa essere a proprio agio nella tenebra che inutilmente il vedente vorrebbe rischiarare della luce con cui ragiona mondanamente, volendo utilizzare in quel modo il dono di Dio offerto per trarne ben altra chiarezza.

Leggiamo la lettura odierna tratta dalla lettera agli Ebrei: “Fratelli, voi non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè disse: «Ho paura e tremo». Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più eloquente di quello di Abele”.

Il mistero parla di sangue purificatore, non di un irenico pacifismo senza spargimenti di sangue. La Santa Messa è l’incedere presso il sacrificio del Calvario, traendone salvezza, fonte di gioia. La festosa assemblea musicata dai cori angelici, non dagli applausi dell’assemblea terrena di chi si bea di appagare l’io nel mondo.

Dove approda la mistica? Il volto di Dio non c’è, perché Dio è spirito. La luce di Dio avvampa la scena fino a far chiudere gli occhi naturali. Che cosa avverto? Calore, profumi, un sapore interiore, un medicamento che trasforma l’esistere in beatitudine, senza tempo nè noia.

Eppure lo conosco, lo ri-conosco, mi so conosciuto… sto nella volontà di bene che mi fa esistere. Non ha un perchè (altrimenti non sarebbe Dio), ma è pura bellezza in cui so di stare, voluto, chiamato e accolto.

Discepolo: in una disciplina. Disciplinato.

Sto essendovi ordinato e vi resto in ordine, al mio posto.

In questo consiste il potere sugli spiriti impuri, cioè l’antidoto alla ribellione, al male e alla malattia che ha determinato lo spargimento di sangue.

Un bastone, i sandali, una tunica, niente soldi… ed entrare nella casa per testimoniare. Da martiri, scuotendo la polvere di sotto le suole se rifiutati, perchè sia manifesto il rifiuto ricevuto. Perchè non si è discepoli per parlare del più e del meno, ma perchè avvenga una conversione, scacciando i demoni con l’olio del’unzione.

Cambiare mentalità… Metanoia. Non ragionare secondo il mondo. Comprendere i doni di Dio come doni di Dio. La fede è un dono. La speranza non è la mia: si radica nella fede, non nei miei aneliti o nei miei talenti. La carità… è da Dio. E’ la sua, non il mio fare. E’ talmente la Sua, che resterà passate la fede e la speranza.

Il mistero che non ha un perché.

Povero l’uomo che vorrebbe spiegare il perché di Dio.

Non entra nella grazia, ma si appropria di Dio pensandosi in grado di darne un’immagine migliore.

Invece Dio è il segno di contraddizione. In Cristo, fin dalla fondazione del creato, per rivelarsi in carne umana e ricapitolare in sè ogni cosa visibile e invisibile.

Povero chi resta senz’olio. Vergine magari, benintenzionato, ma irrevocabilmente in ritardo, sconosciuto allo sposo. Inutile bussare.

tempo nella vita umana gioca un ruolo prezioso.

Nella vita cristiana tuttavia esso viene come dilatato in una dimensione ulteriore, eterna.

Il principio da cui tutto trae origine non è un prima che dopo avrà compimento, ma è l’eterna istantaneità di Dio, che crea adesso nel suo farci esistere.

La rivelazione cristiana in un certo senso proietta il divino nella carne umana, ma spinge la storia, che è il tempo della carne, nell’eternità divina senza tempo.

Per chi è sospeso tra la vita e la morte ogni istante è attesa ed incertezza, progetto ambizioso e paura incombente, fuga e stordimento ubriaco di vita.

Cristo ci rivela che la vita eterna non è una infinita sequenza di istanti, nei quali si dovrebbe cercare di superare la noia e la paura di ciò che non può avere fine. Sono parole liberamente tratte da Benedetto XVI.

La vita eterna è quella qualità nuova dell’esistenza in cui tutto confluisce nel qui e ora dell’amore, nella nuova qualità dell’essere, che è liberata dalla frammentazione dell’esistenza nello scorrere via degli istanti.

La vita eterna è visione di Dio nel suo essere carità e perciò eternizzare il tempo consiste nell’esperienza del modo di essere di Dio, partecipato all’uomo per grazia.

In questa nostra esistenza temporale ogni istante è, da un lato, troppo breve, perché con esso sembra scorrere via l’esistenza stessa prima ancora che riusciamo ad afferrarla; insieme però ogni istante è per noi troppo lungo, perché i molti istanti, che sembrano sempre uguali a se stessi, diventano per noi faticosi da vivere.

Con ciò diventa anche evidente che la vita eterna non è semplicemente ciò che viene dopo e di cui noi adesso non riusciamo a farci nessuna idea.

Poiché si tratta di una qualità dell’esistenza, visitata da Dio che è nostro creatore, essa può già essere presente nel mezzo della vita terrena e della sua fuggevole temporalità, come il nuovo, l’altro e il di più, sia pure anche solo in forma frammentaria e incompleta a causa dei nostri limiti, di una natura redenta, ma decaduta.

Il limite tra la vita eterna e quella temporale non è affatto semplicemente di natura cronologica: gli anni prima della morte sarebbero perciò la vita temporale mentre il tempo infinito dopo di essa la vita eterna.

In generale la si pensa così. Poiché, però, l’eternità non è semplicemente tempo senza fine, ma un altro piano dell’esistenza, proprio per questo una simile distinzione puramente cronologica non può essere vera.

Chi “rinasce dall’alto” non fa ripartire le lancette in un altro meccanismo che scorre in modo differente dal precedente. La vita eterna è presente al centro del tempo, nella pienezza di grazia del tempo, là dove ci riesce di stare faccia a faccia con Dio; nella contemplazione del Dio vivo essa può diventare il solido fondamento della nostra anima.

Come un grande amore, essa non ci può essere tolta da alcuna circostanza o situazione, ma è un centro inossidabile, indistruttibile, da cui provengono il coraggio e la gioia per andare avanti, anche se le cose che ci stanno attorno sono dolorose e difficili…

La croce è nel tempo, ma seguire il Signore che la porta ci fa andare come Lui, alla velocità della luce, dove il tempo rallenta e la materia diventa capace di attraversare i corpi imprimendo la traccia del transustanziare per parlarci di Cielo, dircelo e darcelo.

Madre Teresa di Calcutta amava definirsi la matita di Dio. Un mozzicone periodicamente temperato per scrivere le parole di Dio per il tempo in cui le è stato dato di farlo. Ma la sua sete, la stessa sete di Gesù in croce, è spenta da una bevanda che disseta eternamente l’arsura: il sangue versato per molti nella nuova ed eterna alleanza tra chi è nel tempo è l’Eternità..

