I Lupi Perdono il Pelo ma non Il Vizio. E così Alcuni Papi, come Questo…Amedeo Zerbini.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog, l’ing. Amedeo Zerbini offre alla vostra attenzione questo divertissement a commento delle riflessioni fate dal pontefice regnante al Giubileo delle Forze Armate. Buona lettura e condivisione.

Il lupo perde il pelo…..

ma non il vizio. Bergoglio ne è un esempio, per certi versi, quasi comico. Ho già avuto occasione di far notare come Bergoglio, in molti suoi discorsi, soprattutto nelle omelie a commento di brani evangelici, abbia la pessima abitudine di scegliere tre parole e su queste costruire discorsi che non c’entrano per nulla col brano evangelico. L’ha fatto anche questa mattina alla messa per il Giubileo delle Forze Armate. Il brano evangelico è Lc 5, 1-11 e nella sua omelia Francesco ha detto : – L’atteggiamento di Gesù presso il lago di Gennesaret viene descritto dall’Evangelista con tre verbi: vide, salì, sedette. Gesù vide, Gesù salì, Gesù sedette. – E dopo aver fatto una lunga divagazione, rivolgendosi ai presenti, appartenenti alle forze armate, a conclusione dell’omelia ha detto :

— Anche a voi il Signore chiede di fare come Lui: vedere, salire, sedersi. Vedere, perché siete chiamati ad avere uno sguardo attento, che sa cogliere le minacce al bene comune, i pericoli che incombono sulla vita dei cittadini, i rischi ambientali, sociali e politici cui siamo esposti. Salire, perché le vostre divise, la disciplina che vi ha forgiato, il coraggio che vi contraddistingue, il giuramento che avete fatto, sono tutte cose che vi ricordano quanto sia importante non soltanto vedere il male per denunciarlo, ma anche salire sulla barca in tempesta e impegnarsi perché non faccia naufragio, con una missione al servizio del bene, della libertà, e della giustizia. E infine sedervi, perché il vostro essere presenti nelle nostre città e nei nostri quartieri, il vostro stare sempre dalla parte della legalità e dalla parte dei più deboli, diventa per tutti noi un insegnamento: ci insegna che il bene può vincere nonostante tutto, ci insegna che la giustizia, la lealtà e la passione civile sono ancora oggi valori necessari, ci insegna che possiamo creare un mondo più umano, più giusto e più fraterno, nonostante le forze contrarie del male. –

A questo punto concedetemi di fare l’imitazione del Papa con una, spero, divertente divagazione.

Dall’etichetta della bottiglia della grappa, che, per lunga consuetudine, sorseggio, in minima quantità, ad ogni fine pasto, copio questo testo : – Dalla tradizione Ca*do*ini, distillata con cura sapiente, invecchiata 18 mesi in botti di rovere, per scoprire il gusto intenso e rotondo di questa specialità servire a temperatura tra 10 e 16 gradi centigradi. –

Ed ecco il mio commento.

Da questo superbo brano traggo tre parole : tradizione, cura, rovere.

Tradizione : importante per la nostra vita sociale, familiare e anche privata. Le nostre comunità sono piene di tradizioni, alcune delle quali sono molto belle, ma ce ne sono anche di brutte, come quella di tirare il collo alle galline per cuocerle al forno e mangiarsele nei giorni di festa. No! Diciamo no a queste tradizioni !

Cura : certo bisogna avere cura delle cose, anche degli ammalati, qualche volta. Ma aver cura dei propri risparmi non va bene. I propri risparmi bisogna darli alle ONG, che vanno a prendere i migranti in mezzo al mare per portarli qui ad aumentare il PIL e sostenere la produzione e il nostro comune benessere.

Rovere : il rovere è una pianta che produce un legname da costruzione particolarmente forte e resistente. Anche voi siate resistenti come il rovere: così magari arriverete come me a 95 anni ancora lucidi e arzilli !!!!!

Buona domenica e non dimenticatevi di pregare per me.

§§§

