Atti 0m0sessu@li: l’Approvazione del “Mondo” e la Condanna di Dio. E Papa Francesco…Un Libro di don Tullio Rotondo.

La questione del giudizio morale degli atti omosessuali è un problema che attraversa, in certo modo, tutta la storia umana. Fin dall’antichità si hanno significative indicazioni dell’attuazione di pratiche omosessuali e le grandi religioni hanno fondamentalmente condannato tali atti a livello morale. In questo testo viene presentata appunto anzitutto una storia dell’omosessualità e del giudizio morale riguardo ad essa anche nelle grandi religioni del mondo con una storia del pensiero filosofico antico e moderno in relazione alla sessualità e in particolare all’omosessualità, specie in occidente, e con una storia scientifica e politica riguardante la legittimazione dell’omosessualità, in occidente.

Pur trattando soprattutto del pensiero occidentale il testo presenta anche il pensiero orientale e più generalmente mondiale su questa tematica. Il testo si concentra poi sulla dottrina biblica e tradizionale della Chiesa Cattolica riguardo agli atti omosessuali. Attraverso un ampio studio teologico ed esegetico emerge la netta e assoluta condanna di Dio e della Chiesa riguardo all’attività omosessuale.

La condanna degli atti omosessuali e delle benedizioni alle coppie omosessuali, in particolare, è assoluta e insuperabile.

Nel III capitolo vengono evidenziate le significative “aperture” dottrinali, durante questo Pontificato, riguardo all’ attività omosessuale. Papa Francesco, cioè, sta operando in modo particolare per la legittimazione degli atti omosessuali, delle benedizioni alle coppie omosessuali e per l’attuazione di leggi civili per il riconoscimento di tali coppie. L’attuale Pontefice sta anche attuando significative aperture riguardo al fenomeno dei cosiddetti “transgender”.

Vari teologi ed esegeti sostengono il Papa in questi errori.

Nel cap. 4 viene realizzata un’ ampia confutazione esegetica e teologica delle affermazioni del documento della Pontificia Commissione Biblica intitolato “Che cosa è l’uomo?” pubblicato alla fine del 2019, che sottilmente ma nettamente apre la porta alla legittimazione degli atti omosessuali. Probabilmente questa è l’unica confutazione ampia e ben ponderata di tale documento realizzata da un autore cattolico che si possa trovare in circolazione. Nel capitolo successivo vengono confutate affermazioni di moralisti cattolici che sostengono la liceità dell’attività omosessuale.

L’assoluta e irreformabile condanna degli atti omosessuali fissata dalla dottrina cattolica rende praticamente ereticali le affermazioni di questi autori e l’azione del Papa a sostegno di essi. Ricordo che la dottrina cattolica insegna che il Papa può sbagliare e anche cadere in eresia.

Contrariamente alle sue affermazioni con cui dice di attuare un’evoluzione della dottrina cattolica, Papa Francesco sta in realtà attuando un vero tradimento e una vera sovversione della sana dottrina in una materia in cui i pronunciamenti della Bibbia e della Tradizione sono infallibili.

Le deviazioni dottrinali che Papa Francesco diffonde hanno importanti ripercussioni anche riguardo al contrasto degli abusi, infatti il cap. 6 evidenzia che circa l’ 80% dei casi di abusi di sacerdoti riguardano ragazzi maschi e adolescenti, sono cioè atti omosessuali, ma nonostante ciò non si è parlato di atti omosessuali al summit sugli abusi del febbraio 2019, per il Papa questi abusi sono infatti causati, incredibilmente, dal clericalismo.

Anche su altri aspetti del contrasto degli abusi l’atteggiamento del Papa appare indegno o addirittura gravemente scandaloso. Dio intervenga e liberi la Chiesa dalle perversioni dottrinali e dagli altri grandi danni che Papa Francesco con i suoi collaboratori sta producendo.