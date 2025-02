Haaretz: l’Incoscienza di Trump Infiammerà l’Energia Genocida fra Israele e Gaza. Matteo Castagna.

“L’incoscienza di Trump sul trasferimento della popolazione di Gaza infiammerà l’energia genocida” è il titolo di un editoriale di Ravit Hech su Haaretz, il giornale israeliano più letto e importante del paese.

La giornalista sostiene che “se insistiamo nel voler trarre un qualche tipo di significato dalle parole di Trump, si tratta di un significato simbolico che nel tempo farà diligentemente il suo lavoro nella mente delle persone”.

“Più passa il tempo, più deliranti suonano le dichiarazioni di Donald Trump sul destino dei palestinesi a Gaza. Sono una raccolta di scarabocchi con pochissimo contenuto e forti dosi di populismo e superlativi vuoti” – tuona la Heck.

Cosa significa in realtà, come ha scritto Trump su Truth Social, che “la Striscia di Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti”? E qual è il significato una frase come “I palestinesi, persone come Chuck Schumer, sarebbero già stati reinsediati in comunità molto più sicure e belle”?

Quella “battuta” su Schumer era nell’originale; questo vi dà un’idea del livello. È molto probabile che il significato di queste affermazioni sia inversamente proporzionale al rumore che stanno generando.

Tuttavia, “è difficile ignorare le osservazioni di Trump o liquidarle del tutto, secondo Haaretz. Dopotutto, questo è il presidente degli Stati Uniti, non un qualche pettegolo in un bar di Tel Aviv”.

Sempre la giornalista di Haaretz stronca l’immagine politica di The Donald: “questa è la pretesa di fama di Trump, ed è il motivo per cui è stato eletto. Esprime sentimenti popolari, solitamente populisti e razzisti, senza autocensura, e vengono trattati come logici nelle birrerie vere o proverbiali. Ma le sue vaghe osservazioni su Gaza mancano di fattibilità, e quindi, nonostante tutto il rumore, mancano di significato.

Quindi, invece di abbandonarci a illusioni su cose che, molto probabilmente, non accadranno, dovremmo concentrarci su ciò che sta realmente accadendo, grazie all’unica volontà coerente che Trump ha dimostrato riguardo alla guerra a Gaza e al futuro della nostra regione, ovvero un processo di negoziazione per le prossime fasi dell’accordo tra Israele e Hamas, i cui punti principali sono che Hamas libererà gli ostaggi e Israele libererà i terroristi palestinesi incarcerati in Israele, ritirando il suo esercito da Gaza.

“Quest’ultima mossa è la corona di gloria per i palestinesi. Questa è la pistola di partenza nella corsa per forgiare un’alleanza strategica ed economica tra Stati Uniti e Arabia Saudita”, sostiene la corrispondente di Haaretz. Israele ha una piccola parte in tutto questo, sotto forma di carota e bastone. La carota è che uno dei paesi arabi più potenti riconoscerà Israele e normalizzerà le relazioni con esso. Il bastone è che dovrà riconoscere i diritti nazionali dei palestinesi. Per la destra israeliana, un accordo come questo sembra una capitolazione umiliante ad Hamas e ai palestinesi, e Trump è ben consapevole dei timori di Netanyahu di accettarlo e delle grandi difficoltà che avrebbe nel farlo. Il presidente degli Stati Uniti, che normalmente tende a dire sciocchezze populiste, sta quindi raggiungendo due obiettivi, lanciando i suoi palloncini di prova”, incalza Haaretz.

In primo luogo, sta aiutando Netanyahu a sopravvivere a una svolta a sinistra che aiuterebbe a suggellare l’accordo saudita. In secondo luogo, sta usando la situazione umanitaria a Gaza come un altro modo per fare pressione su Hamas e i palestinesi attraverso minacce di trasferimento della popolazione in altri Stati. Ma, quando Netanyahu tornerà in Israele e Trump passerà a twittare sull’occupazione o la guerra con qualche altro paese, il mare sarà lo stesso mare. E Gaza e tutti gli altri nostri problemi saranno ancora lì. Netanyahu dovrà quindi fare i conti con la furia dell’estrema destra per le sue concessioni a Gaza, soprattutto per il fatto che non sta rivendicando territorio dai palestinesi per punirli per l’attacco del 7 ottobre 2023, un’altra goccia nella lunga serie di delusioni dell’estrema destra nei suoi confronti. E potrebbe essere costretto a fare ulteriori passi verso i palestinesi. Anche la crisi su un disegno di legge per esentare gli ultra-ortodossi dalla leva resterà lì. I partiti non sono vicini a nessun tipo di accordo. Certo, gli ultra-ortodossi non faranno cadere il governo; non hanno partner migliori di Netanyahu e, in ogni caso, lo stato non sta applicando le notifiche di leva agli Haredim o la sentenza della Corte Suprema che ne richiede la stesura. Tuttavia, questa questione continuerà a mettere alla prova la coalizione di governo e la società israeliana nel suo complesso.

“La sorprendente incoscienza di Trump, riguardo al trasferimento della popolazione, contribuirà ad infiammare l’energia genocida, che già esiste tra i due popoli, un’energia accuratamente descritta dallo storico Benny Morris nel suo articolo su Haaretz alla fine del mese scorso. E questa energia è davvero pericolosa”, conclude energicamente Ravit Hech sul media di Tel Aviv.

