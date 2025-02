Summit dei Diritti dei Bambini. Mastro Titta: Bergoglio Parla di Eventi Marginali, non dei Drammi Epocali.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su una recente esternazione di Jorge Mario Bergoglio. Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: BERGOGLIO FA COSE CHE NON SA E NON FA QUELLE CHE SA

“Da parte mia, per dare continuità a questo impegno e promuoverlo in tutta la Chiesa, ho intenzione di preparare una Lettera, un’Esortazione, non so, dedicata ai bambini”.

Con questo vagulo auspicio , Francis il papa parlante conclude il Summit sui diritti dei bambini. Se in una dichiarazione pontificia si parla di “infanzia negata”, il più allocco dei cattolici – il cattallocco – si aspetterebbe anche un timido cenno, un sussulto, un’occhiata al genocidio dell’aborto, o a quello nella nota località rivierasca di Gaza. Macché. Parla dei piccoli Rohinghya e dei sans papier al confine fra Messico e Stati Uniti. Frecciatina al puzzone di Trump che li reimpatria a casa loro.

Parla della cultura dello scarto “in cui tutto si compra e si vende”: non una parola sull’aberrazione dell’utero in affitto, asetticamente definito Gestazione per Altri. Pur di non parlare di cose attuali, evoca il nonno che davanti al fuoco gli raccontava l’orrore delle guerra. La guerra è brutta.

Francis esibisce nel medesimo tratto un’acribia patologica – cita i Rohinghya – e il consueto scancherare svampito quando si tratta di questioni macroscopiche ma, egli crede, divisive. Punta il dito verso una sparuta minoranza cambogiana di cui, diciamocelo, nulla cale a nessuno e sorvola scientemente su questioni gigantesche ma sulle quali l’opinione pubblica si è già schierata. L’uomo del resto è così: va in fibrillazione per il gattino sull’albero, e moccola sui miliardi di moscerini stampati sul parafango che non vengono più via. Bergoglio è un uomo, nonostante tutto.

È quel “non so” finale che confesso mi disturba. Basta digitare su un motore di ricerca qualsiasi l’interrogazione “prete pedofilo” ed appare un diluvio di notizie su preti cattolici che abusano di bambini. Magari al Giubileo della Comunicazione una piccola annotazione su questa gravissima stortura Bergoglio poteva farla: l’uomo medio, tendente al pecoreccio, potrebbe pensare che la pedofilia sia un affare da preti e dunque un abuso, mentre se lo fa un laico, magari transomosessuale, è una forma di amore. I bambini non sono soltanto vittime della guerra e della schiavitù, come non sono soltanto migranti che muoiono nel deserto o in mare.

Anche qui: Bergoglio, si badi bene, predilige i fenomeni accidentali, che sono per definizione straordinari, comunque circoscritti da condizioni particolari. Il problema della vita del cristiano – e in generale di qualsiasi uomo – per ciò che attiene la sua ascesi personale, o anche in senso più piatto la sua crescita, è l’ordinario, mai lo straordinario. È l’ordinario che forgia lo spirito preparando allo straordinario.

L’annoiato Bergoglio non sa, qualcosa scriverà appena si riprende dalla fatica letteraria della sua autobiografia in articulo mortis. Egli vive di emozioni forti. Predilige i quadri a tinte vivide, persino caricaturali. L’aborto è ordinario, la pedofilia non ne parliamo nemmeno. Sono fatterelli che lo deprimono.

Ma state tranquilli: butterà giù due idee, una minuta, un brogliaccio, un trattamento nei ritagli di tempo. Lo deve agli allocchi.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, bambini, bergoglio, pedofilia, titta, Utero in affitto



Categoria: Generale