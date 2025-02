Bestiario per Stomaci Forti, Gente con la Memoria Corta e Carenza Cronica di Umanità e Vergogna.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come al solito con il Bestiario siamo in ritardo, e troppo pesanti. Ce ne scusiamo. Ma il lavoro quotidiano non dà requie, e il materiale si accumula in fretta…alcuni degli oggetti che vi presentiamo sono magari un po’ vecchi; altri servono alla memoria. E comunque, tutti, sono pezzetti di storia, vissuta e presente. Cominciamo con un post di Heather Parisi, nella speranza che presto dagli USA arrivino informazioni su chi è stato pagato da USAID per farsi servo di propaganda. Qualche sospetto ce lo abbiamo…buona visione e condivisione.

Da ottobre 2023, l’occupazione israeliana ha ucciso 760 insegnanti e personale educativo, insieme a 150 scienziati, accademici, professori e ricercatori nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra.

Coloro che hanno dedicato la loro vita ad educare e ispirare le generazioni future sono stati tragicamente presi troppo presto, lasciando alle spalle un’eredità di intelletto e compassione che non verrà mai dimenticata.

Ogni vita interrotta non è solo una perdita personale, ma un promemoria del potenziale inenarrabile che non si realizzerà mai, i sogni lasciati irrealizzati.

Nel 2020 un israeliano postò questa foto che ritrae Bibi a Tel Aviv nel 1988. L’israeliano ovviamente venne arrestato e condannato 👉 https://www.haaretz.com/israel-news/2020-07-31/ty-article/.premium/israeli-posts-photo-of-netanyahu-cop-arrives-at-his-home-tells-him-to-take-it-down/0000017f-dc6b-d3a5-af7f-feef2ce80000 Nel 2020 Haaretz pubblica una retrospettiva della mostra di Alex Levac, autore di questa foto 👉 https://web.archive.org/web/20230426052838/https://www.haaretz.com/israel-news/2020-07-21/ty-article-magazine/.premium/israeli-iconography-through-the-lens-of-alex-levac/0000017f-e1fa-df7c-a5ff-e3fa22c80000 La controversa foto del futuro primo ministro israeliano Netanyahu che alza il braccio in un gesto che “ricorda” il saluto nazista, è stata pubblicata su Hadashot ma da allora non è mai stata esposta. “Dopo che la foto è apparsa sul giornale, uno degli amici di Levac , sopravvissuto all’Olocausto , gli ha detto di contattare Netanyahu e di scusarsi, e lui lo ha fatto.

