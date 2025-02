Petizione al Papa perché Chieda un’Amnistia al Parlamento. Investigatore Biblico.

Accogliamo con entusiasmo questa petizione e vi chiedo con tutto il cuore di aggiungere la vostra firma! Dio possa benedire nella Sua Misericordia questa iniziativa. IB *Per firmare clicca qui https://www.change.org/p/appello-al-parlamento-italiano-a-favore-di-un-amnistia?recruiter=1364703648&recruited_by_id=7f518360-e3bc-11ef-8471-5f91457fafae&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_for_starters_page&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_490408729_it-IT%3A1

Al Santo Padre, Papa Francesco,

Noi sottoscritti, cittadini italiani e membri del Popolo di Dio, ci rivolgiamo con umiltà e determinazione

alla Sua Santità affinché si faccia portavoce di un appello al Parlamento Italiano per un provvedimento di

amnistia che possa alleviare la drammatica situazione delle carceri italiane e scongiurare ulteriori tragedie

legate ai numerosi suicidi dei detenuti.

Le carceri del nostro Paese versano in condizioni di estrema sofferenza: sovraffollamento, mancanza di

condizioni dignitose e disumanità del trattamento sono piaghe che non possono più essere ignorate. Ogni

giorno uomini e donne, privati della libertà, si trovano costretti a vivere in spazi angusti, spesso senza

alcuna prospettiva di recupero e reinserimento sociale. Questo stato di cose è una forma di tortura

inaccettabile che contraddice i principi di giustizia e misericordia a cui ogni società civile dovrebbe

ispirarsi.

Papa Francesco, il Popolo di Dio dice basta! Chiediamo con forza che si intervenga per restituire dignità

ai detenuti, concedendo un’amnistia per coloro che hanno commesso reati minori, così da ridurre la

pressione carceraria e garantire migliori condizioni a coloro che devono scontare pene più gravi.

Liberiamo chi deve poco per dare respiro a chi deve molto.

Santità, il Suo messaggio evangelico di amore e perdono ci ispira e ci spinge a chiedere un Suo intervento

presso le istituzioni italiane. Il Parlamento deve ascoltare la voce della giustizia e della compassione: la

dignità umana non può essere calpestata. Ogni vita spezzata in carcere è una sconfitta per tutti noi.

Confidiamo nella Sua guida e nel Suo cuore di Padre per portare questa richiesta davanti ai governanti

della nostra Nazione. La preghiamo di recarsi presso il parlamento italiano e se necessario presso quello

europeo, a chiedere con forza e con autorità, quella del Vicario di Cristo, un intervento immediato. Le loro

promesse di interventi strutturali non sono una risposta seria a questa emergenza. Il tempo necessario per

realizzarli vedrebbe ancora troppi suicidi e questo non accettabile.

Con fede e speranza, confidiamo nel Suo sostegno e preghiamo affinché questa petizione possa essere

accolta e trasformata in un atto di giustizia e misericordia.

Per firmare clicca qui: https://www.change.org/p/appello-al-parlamento-italiano-a-favore-di-un-amnistia?recruiter=1364703648&recruited_by_id=7f518360-e3bc-11ef-8471-5f91457fafae&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_for_starters_page&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_490408729_it-IT%3A1

